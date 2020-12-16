Ювентус - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

16 декабря. 19:30. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Две недели тому "Ювентус" и "Аталанта" чувствовали себя очень некомфортно. Первые всё никак не могли связать хотя бы две победы в лиге, отыграли слабо в Лиге Чемпионов, страдали от скандала вокруг матча, пропущенного Криштиану Роналду. Вторые и вовсе пребывали в серии из одной победы и пяти забитых мячей в шести матчах лиги, в Лиге Чемпионов не переиграли "Мидтьюлланд" дома, а их скандал вокруг Алехандро Гомеса и Йосипа Иличича ранил ещё сильнее. С тех пор обе одержали громкие победы в ЛЧ и выполнили задание там, выполнили и в лиге. Кажется, они готовы к битве.

На счету "Юве" уже четыре победы подряд, причём над "Динамо", "Барселоной" и "Дженоа" - как минимум очень солидные. Плюс вырванное в концовке дерби. Андреа Пирло уже видит агрессивную игру со стремлением сразу же заполучить мяч и владеть инициативой. Да, он продолжает говорить о концентрации, постоянстве, настрое. Говорит и о потерях мяча и выключениях из игры. Но последних всё меньше. Наибольший же прогресс заметен в центре поля, где уже не пропускаются столько быстрых атак соперника. У "Дженоа" и "Динамо" таких было мало. Преимущество в Генуе было огромным.

Недостатков, разумеется, немало. Матч против "Дженоа" стал восьмым из десяти на поле в лиге с пропущенным. И на этот раз довольно легко - сразу после 1:0, с заброса во вратарскую. 70 процентов владения мячом в том матче принесли слишком мало опасных моментов, присутствия в штрафной и последнего паса не хватало. Фронт против Роналду закрыт, но открыт новый. О переговорах насчёт нового контракта Пауло Дибалы игрок и президент клуба Андреа Аньелли выдали противоположные заявления. Четыре из последних восьми голов забиты с пенальти, ещё два - с угловых. Но ведь забиты.

Да и ссора с Дибалой - цветочки по сравнению с ссорой главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини с главной звездой, символом, капитаном команды Алехандро Гомесом. Каждый день СМИ поставляют новости на тему, из которых важнейшие - сообщения о даже драке между ними и твёрдом желании Гомеса уйти уже в январе. Гасперини уже надоело отвечать на вопросы на эту тему, он призывает думать о настоящем, о матчах. Вместе с тем, до этого заявлял, что команда должна развиваться, не стоять на месте, искать новые пути. Что восприняли как указание на двери лидеру предыдущего пути.

Новый путь он как раз нашёл. Наставник довольно отмечает, что добавление опорника и переход на схему 3-5-2, а также ослабление высокого прессинга (ещё летом - торговой марки команды), принесли баланс. После слабых октября-ноября и на фоне сильной усталости игроков были внесены правильные коррективы. Их результат - очень мощные выступления в Ливерпуле (2:0) и Амстердаме (1:0). Осторожные, но с позиции силы. Я бы даже сказал - в стиле старого "Ювентуса" Марчелло Липпи, Антонио Конте, первых лет Массимилиано Аллегри. Такого может хватить против нового "Ювентуса".

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Кадры

Вчерашнюю тренировку Гомес покинул крайне раздражённым. Так что вряд ли он появится в первых 11-ти. Хотя в заявку включён. Не включeны нездоровый Иличич и травмированный Пашалич. Выздоровевшего от коронавируса Миранчука вряд ли в таком матче бросят в бой сразу. Поэтому возле Дувана Сапаты должен расположиться Руслан Малиновский. Один из героев матча прорыва "Богини" и его самого - против "Фиорентины". Блестящий штрафной, постоянная активность, поиски обострений принесли ему множество комплиментов. Правда, беспокоят очень частые потери мяча. Опасно против чемпиона.

За Русланом и Дуваном расположится Маттео Пессина. Как раз тот самый дополнительный опорник, принесший баланс, энергию в отборе и движение без мяча. Облегчение для Де Роона и Фройлера. Крайне важные латерали Хатебур и Гозенс возвращают былую форму, Гозенс забил "Фиорентине". И центральные защитники в Ливерпуле и Амстердаме доказали, что способны быть надёжными.

Пирло также сформировал линию обороны. Де Лихт вернулся после травмы отлично, Данило и Бонуччи вместо Кьеллини и Демираля. Правда, здесь проблемы с флангами, ведь Алекс Сандро вернулся хуже Матейса, а Куадрадо очень устал. Хотя и уставшим Хуан заработал важный пенальти в Генуе. А Кьеза никогда не устаёт. Дилеммой остаётся судьба Дибалы. В Генуе он наконец-то забил свой первый гол в сезоне, в своём стиле прорвавшись в штрафную и технично завершив. Но Роналду и вернувшегося после дисквалификации Морату он не обойдёт. Моралдо забили 23 из 34-ёх голов команды в лиге и ЛЧ.

Возможно, Пауло получит место позади них. Хотя это риск против трёх опорников соперника. Потому вероятнее выход Аарона Рэмзи. Пусть он и в плохой форме. Возможен, и даже очень реален, и вариант с тремя опорниками, то есть с той же 3-5-2. Так "Ювентус" играл в Генуе. МакКенни, Рабио и Бентанкур готовы лучше, чем Артур. Особенно первый, бешено работающий в отборе и подключающийся в штрафную. Он забил "Барселоне". Кстати, с паса Куадрадо.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Куадрадо, МакКенни, Рабио, Бентанкур, Кьеза, Мората, Криштиану Роналду

"Аталанта": Голлини, Паломино, Джимсити, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Пессина, Гозенс, Малиновский, Д. Сапата

Статистические данные

"Ювентус" не проигрывал "Аталанте" дома в 20-ти последних матчах. В 16-ти из них он ещё и забивал как минимум два мяча. Как и в 16-ти из 18-ти последних матчей дома против всех. Но если взять последние годы, в пяти последних очных матчах он победил лишь однажды, трижды сыграв вничью и получив 0:3 в Кубке Италии. В предыдущем сезоне в Бергамо туринцам удалось победить со счётом 3:1 с помощью дубля уже ушедшего Гонсало Игуаина. А в Турине (2:2) они пропустили от вышедшего на замену Малиновского на 80-ой минуте, но отыгрались с пенальти Криштиану Роналду на 90-ой.

Прогноз: Ювентус - Аталанта 1:1

Бергамцы уже несколько лет не клиенты туринцев. К победе в предыдущем сезоне последние отскочили после 73-ёх минут неудач. Отскочили и к ничьей летом. У обеих команд немало недочётов, хотя и обе верят, что вышли на правильный путь. Обе отвлечены скандалами. А Пирло удивил высказыванием "нужно играть против них как против Топ-клуба". "Аталанта" не "как", а уже Топ-клуб. Потому третья ничья подряд в матчах между этими соперниками на "Алльянц Стадиум" реальна. А вот на голы в матче с шестью опорниками и шестью центральными защитниками следует ставить поосторожнее.