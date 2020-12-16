Интер - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

16 декабря. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи"

Главный арбитр: Давиде Масса

Победные серии "Интера" (4) и "Наполи" (3) на данный момент - лучшие в лиге. Лучшие и их показатели забитых мячей - 29, 26. Команды идут в Топ-3 лиги и считаются претендентами на Скудетто. Тем не менее, сомнения в обеих велики, и сегодня им придётся многое доказывать. Особенно "Интеру". Его легенда Сандро Маццола заявил, что матч важнее и критичнее именно для миланцев, поскольку их, в отличие от неаполитанцев, в случае неудачи пресса и болельщики просто уничтожат. Но и гостям нельзя отпускать соперников далеко. Хотя прогнозирует ли всё это эпическую битву?

В своих четырёх победных матчах "Интер" забил 13 мячей. Дважды разгромил, дважды устроил камбек. Причём громил сильный "Сассуоло". Антонио Конте остался очень доволен креативом в Кальяри. А также характером. Назвал игру положительной. Но на самом деле, кроме и вправду убойного начала, "нерадзурри" выглядели слабо. Главным образом - ужасающе безразлично. Забили первые два гола с угловых. Выздоровели ли уже они после "Шахтёра"? Не факт. Обнадёживают лишь сам камбек и наконец-то явление Плана Б Конте со снятием защитника в пользу форварда. Эпохальное явление.

"Наполи" две из трёх побед одержал со счётом 4:0. В том числе и над "Ромой". Также на фоне тяжёлой работы в Еврокубках и, в отличие от Конте - успешной. Группа Лиги Европы была выиграна. Отмечу также, что у него План Б есть. Первое место в лиге по голам вышедших на замену (6) - хороший признак этого. Вместе с тем, к качеству игры есть вопросы. Первые таймы матчей против "Кротоне" и "Сампдории" были слабыми, игру против генуэзцев до перерыва Дженнаро Гаттузо назвал ужасной. И его команде понадобился камбек. От "Реал Сосьедад" и АЗ в ЛЕ также пришлось отбиваться.

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Кадры

План Б с 4-2-3-1 держим в уме, но начнёт Конте вновь с 3-5-2. На этот раз выйдут сильнейшие. Янг, опорник Гальярдини (Видаль будет готов разве что для выхода на замену). Лаутаро Мартинес заменит травмированного Алексиса Санчеса. Хакими, похоже, оправился от травмы. А многострадальный Кристиан Эриксен вновь отправится в запас. Он своим редким шансом не воспользовался. Особое внимание на Ромелу Лукаку, много мазавшего, но в итоге забившего в Кальяри. И на автора гола и ассиста там Николо Бареллу. Он делает всё и в центре поля, и ближе к атаке. Он просто незаменим.

В "Наполи" в первые 11 обязан вернуться лучший бомбардир и игрок в сезоне 2020/21 Ирвинг Лосано. Он и разрывает правый фланг, и замыкает в штрафной как настоящий форвард. Очень важная помощь, учитывая травму Виктора Осимхена и не лучшую форму Дриса Мертенса. Лоренцо Инсинье также способен на большее. Основная дилемма - в центре поля, где Гаттузо был очень недоволен игрой Фабиана Руиса. Там может образоваться сдвоенный центр чистых опорников Бакайоко-Демме. А перед ними выйдет услышавший требования голов от тренера и забивший "Сосьедаду" Пётр Зелински.

Уже не очень секретное оружие команды - Андреа Петанья. Он забил "Сампдории", выйдя на замену, и пожелает проделать такое и с "Интером".

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Гальярдини, Барелла, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Бакайоко, Демме, Лосано, Зелински, Л. Инсинье, Мертенс

Прогноз: Интер - Наполи 2:1

В последних восьми очных встречах команд в Серии А наблюдается равенство - по три победы и две ничьи. А в Кубке-2020 "Наполи" победил в гостях, не уступил дома и вышел в финал на пути к общей победе. В нынешнем сезоне он уже громил сильные команды - "Рому" и "Аталанту". С другой стороны, в обоих матчах лиги в 2020-ом году полностью уступил "Интеру" Конте тактически. А в Кубке был вынужден отбиваться в течение долгих периодов времени. Есть ощущение очередной вымученной победы "нерадзурри".