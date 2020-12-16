Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А

Несмотря на то, что уже декабрь, чемпионат Италии в самом разгаре. Команды ведут очень плотную борьбе за первое место в таблице. Как могут сыграть команды из группы лидеров в этом туре анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Ювентус" - "Аталанта": победа хозяев. Коэффициент - 1.9

В турнирной таблице между "Ювентусом" и "Аталантой" шесть очков. "Юве" идет четвертым, бергамаски вне зоны еврокубков - восьмые. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов, и теперь время налаживать дела в чемпионате.

"Ювентус" выиграл четыре матча подряд: обыграл "Динамо" (3:0) и "Барселону" (3:0) в Лиге чемпионов, "Торино" (2:1) и "Дженоа" (3:1) в Серии А. Это первая столь удачная серия Андреа Пирло - четырех побед подряд у "Юве" не было с июня. "Ювентус" добавил - особенно это было заметно в матче с "Барселоной".

После неудачной серии (одна победа в шести матчей) "Аталанта" выиграла два матча подряд. Бергамаски одолели "Аякс" в гостях 1:0 и вышли в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате дома победили "Фиорентину" 3:0. В чемпионате это первая победа команды Джан Пьеро Гасперини за четыре тура - до этого она сыграла вничью с "Интером" (1:1) и "Специей" (0:0) и проиграла "Вероне" (0:2). В гостях у бергамасков одна победа за три матча Серии А - 2:1 на поле "Кротоне".

"Ювентус" - "Аталанта". Прогноз

"Аталанта" уверенно обыграла "Фиорентину", но "Фиалки" в глубоком кризисе - никаких выводов из этого матча делать не надо. "Аталанте" всегда трудно в Турине, и вряд ли что-то изменится на этот раз. "Ювентус", кажется, набирает ход и может рассчитывать на очередную победу.

Прогноз на матч "Интер" - "Наполи": обе забьют. Коэффициент - 1.6

Обе команды идут в группе лидеров, но на первом месте сейчас "Милан". "Интер" отстает от "Россонери" на три очка, "Наполи" - на четыре. "Ювентус" совсем рядом, так что результат этого матча важен не только для команд, принимающих в нем участие.

"Интер" провалил одну из задач на сезон - команда очень быстро вылетела из еврокубков. Единственный способ Антонио Конте оправдать такой провал - победа в чемпионате. "Интер" за 11 туров проиграл один раз - в дерби, "Милану". Были еще потери очков с "Лацио", "Пармой" и "Аталантой". Последние четыре матча "Интер" выиграл с общим счетом 13:4. С "Торино" и "Кальяри" было не очень просто, миланцы уступали, но все же взяли шесть очков.

"Наполи" вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв 1:1 с "Реалом Сосьедад". Затем был еще один домашний матч - с "Сампдорией" - и в нем команда Рино Гаттузо взяла три очка. Хотя пропустили первыми. "Наполи" не уступает с 22 ноября, когда дома проиграл "Милану" 1:3. После этого "Адзурри" одержали четыре победы и дважды сыграли вничью (оба раза - в Лиге Европы). В чемпионате у "Наполи" одно поражение за пять туров, а другие четыре матча команда выиграла с общим счетом 11:1.

"Интер" - "Наполи". Прогноз

Обе команды в неплохой форме, и отдать предпочтение одной из них достаточно сложно. У "Наполи" и "Интера" бывают неудачные матчи, но ситуация в Серии А такая, что и неаполитанцы, и миланцы могут мечтать о скудетто. Очень важный матч для конкурентов, в котором они вряд ли будут максимально осторожными - ставим на "обе забьют".

Прогноз на матч "Дженоа" - "Милан": победа "Милана" с форой (-1). Коэффициент - 1.7

"Милан" лидирует в чемпионате, "Дженоа" идет 19-й. Между командами 21 очко, "Дженоа" не побеждает десять туров, а "Милан" не потерпел ни одного поражения. Возможна сенсация? Вряд ли.

"Дженоа" начала чемпионат с уверенной победы над "Кротоне" 4:1, но это была лишь иллюзия того, что сезон может сложиться для команды неплохо. Затем была вспышка COVID-19, 0:6 от "Наполи", и "Дженоа" до сих пор не может прийти в себя. Три ничьи, семь поражений - таковы результаты последних матчей "Россоблу" в чемпионате.

Серия "Милана" без поражений была очень близка к окончанию в матче с "Пармой". "Россонери" уступали 0:2, Златана Ибрагимовича этот раз очень не хватало, а спасителем неожиданно стал защитник Тео Эрнандес, сделавший дубль. Таким образом "Милан" не проигрывает в Серии А с марта. Серия без поражений в гостях продолжается вообще с декабря 2019-му. Менее двух раз за матч команда не отмечается уже 13 матчей Серии А подряд. 1:1 с "Аталанта" в июле, а после этого - 32 гола в 13 матчах.

"Дженоа" - "Милан". Прогноз

"Дженоа" забила "Ювентусу", но это не должно вводить в заблуждение - команда Марана защищалась на протяжении всего матча, и гол получился каким-то случайным. "Милану" было непросто с "Пармой", но у "Дженоа" дела намного хуже, поэтому "Россонери" должны брать три очка.