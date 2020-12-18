Парма - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

19 декабря. 21:45. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Ювентус"

Главный арбитр: Джампаоло Кальварезе

Перестрелка с "Аталантой" в плане качества игры должна была воодушевить "Ювентус". Однако чемпиона прежде всего интересуют результаты. А в лиге они не обнадёживают, зля Андреа Пирло из-за плохой реализации. Поражений нет, но вратарь Войцех Щесны видит слишком много лёгких ничьих. Что противоречит ДНК клуба. Матч в Парме сложен, но именно в нём предоставляется отличный шанс доказать, что и "Ювентус" Пирло умеет побеждать. С другой стороны, команда Жервиньо способна создать проблемы кому угодно. Должно быть очень интересно.

"Ювентус" сам не может точно определить свое состояние. Шесть ничьих в первых 12-ти турах у него не было с сезона 1984/85, когда закончил шестым. Если убрать техническую победу над "Наполи", получается, что в большинстве своих матчей на поле в лиге он не победил. А пропустил уже в девяти из 11-ти. Смазанный пенальти Криштиану Роналду и глупая пятка Мораты в матче против "Аталанты" недостойны чемпиона. В целом отсутствие безжалостности недостойно. Вместе с тем, уже тогда была заметна яркая интенсивная команда. А именно интенсивность Пирло считает важнейшим качеством.

Состояние "Пармы" также неясно. Переход от интенсивного контратакующего футбола к противоположному, до боли комбинационному, проходил с большим скрипом. А после ужасного начала сезона в последних восьми матчах лиги состоялись победа, поражение и шесть ничьих. Среди них - ничьи с "Интером" и "Миланом" в гостях, когда "крестоносцы" теряли победу лишь из-за голов в добавленное время. В клубе терпеливо ждут, видят прогресс. Экс-игрок "Пармы" и "Юве" Антонио Ночерино наконец-то видит отпечаток Фабио Ливерани. Но на что способна команда в одном отдельном матче - не предскажет никто.

Кадры

Криштиану Роналду и Мората, на двоих забившие более 70-ти процентов мячей команды, матч против "Аталанты" провалили. И попали под огонь прессы. Для них это означает лишь одно - экстра-злость, экстра-мотивацию. Автор отличного гола в ворота бергамцев Кьеза должен сохранить своё место. Из-за повреждений Дибалы и Артура и ужасной формы Рэмзи наконец-то шанс может получить Кулушевски. Уэстон МакКенни становится незаменимым в центре поля, Де Лихт цементирует оборону. Куадрадо может получить отдых. Значит, Данило либо Кьеза на правом фланге.

"Парма" пытается найти баланс между новичками и старожилами. Пока что побеждают вторые. Бруну Алвеш сохраняет стабильность и в 39 лет, Жервиньо неудержим и в 33 (дубль против "Интера", ассист против "Милана"). Потерь у неё немало. Правда, ни Скоццарелла, ни Грасси, ни Николусси-Кавилья, ни Джузеппе Пеццелла, ни Лаурини не могут считаться лидерами команды. Возвращение Юрая Куцки после дисквалификации как раз добавит и жёсткости, и креатива в центре поля.

"Парма": Сепе, Якопони, Алвеш, Осорио, Гальоло, Бругман, Эрнани, Куцка, Карамо, Корнелиус, Жервиньо

"Ювентус": Буффон, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, МакКенни, Бентанкур, Кьеза, Кулушевски, Мората, Криштиану Роналду

Прогноз: Парма - Ювентус 2:2

Пирло считает, что его команда должна сделать прыжок вперёд и научиться побеждать по инерции. Такой сценарий против "Пармы" кажется слишком оптимистичным. "Крестоносцы" остановили город Милан, сохранили умение отбиваться и разить в контратаках. Жервиньо способен развалить любую оборону. Из последних семи очных матчей на "Эннио Тардини" "Парма" не проиграла четыре. Да и победы "Ювентуса" всегда были очень тяжёлыми и не факт, что справедливыми. Любимый результат обеих команд - ничья - реален.