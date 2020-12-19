Сассуоло - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

20 декабря. 16:00. Реджо-Эмилия. Серия А. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

После восьмого тура "Милан" и "Сассуоло" возглавляли турнирную таблицу Серии А. Затем, потеряв лидеров атак Златана Ибрагимовича и Франческо Капуто, они начали отступать. Вторые победили "Беневенто", выдержав вдесятером 30 ударов по воротам Консильи. В численном большинстве не переиграли "Рому". Сыграли лишь вничью со слабой "Фиорентиной" и были разгромлены "Интером". Первые продержались дольше, но в последних турах уже не побеждали аутсайдеров "Парму" и "Дженоа" (дважды 2:2). Так что ныне обеим нужна победа для того, чтобы не потерять сцепление с вершиной.

"Милану" пришлось возвращаться с 0:2 против "Пармы", дважды отыгрываться в Генуе. Ничьей против "Дженоа" остались довольны гости, но не хозяева-аутсайдеры. Под гнётом календаря "дьяволы" потеряли немалую часть своей интенсивности и выключаются на 30-45 минут подряд. Без Златана, Златана обороны Симона Кьера, Златана центра поля Беннасера, просто центрального защитника Габбии они гораздо слабее. Четыре последних гола забили защитники, форварды же не находят себе места. Не находят и болельщики, начавшие ощутимо нервничать и видеть кошмары предыдущих лет.

Стефано Пиоли отказывается критиковать подопечных, ссылается на ситуацию, жалуется на плохое поле, считает способность вернуться в концовках признаком настоящей команды. Ему нравится игра, голы защитников для него признак непредсказуемости для соперников. Он даже не считает, что команда страдает без Ибры, поскольку видит креатив. А причиной нуля голов заместителя шведа Ребича называет... сейвы вратарей. Засовывание головы в песок? Выглядит так. И серия из 14-ти матчей с хотя бы двумя забитыми в каждом (рекорд лиги), как и 24-ёх матчей без поражений обманчива.

В "Сассуоло" голову в песок не прячут, признают, что играют плохо в последнее время. Хотя, разумеется, оправдываются травмами и плохой физической готовностью, что для этой также интенсивной команды также критично. В матчах против "Беневенто" и "Вероны" она чудом отскочила, против "Удинезе" ничего не создала. "Интер" вывела из кризиса. А "Рома" возила её даже вдесятером. Вместе с тем, Роберто Де Дзерби гордится борьбой игроков в духе больших клубов, местом команды. И уверен, что вскоре она вернёт блеск. Во Флоренции он уже увидел начало возвращения. Неужели?

Кадры

Сегодня "Милан" потерял ещё и Ребича. Поэтому завтра на левом фланге шанс должен получить Хауге, игрок вспышек среди долгой темноты. Возможно, Саму Кастильехо окажется там. В центре поля продолжит Сандро Тонали, признанный лучшим молодым игроком Италии в 2020-ом году. На левом фланге обороны вернётся Тео Эрнандес, забивший дважды "Парме", а в Генуе не игравший из-за повреждения. Автор гола в Генуе и автор неприкрытия при пропущенном Калулу получит второй матч в карьере в целом в стартовом составе и второй такой подряд.

В "Сассуоло" возвращается Капуто. Очень важная новость, учитывая, насколько неудобно чувствовали себя на его месте Распадори и Джуричич. Влад Кирикеш вернулся в центре обороны. С другой стороны, лидер центра поля, воспитанник "Милана" Мануэль Локателли не сыграет из-за дисквалификации, и это серьёзная потеря. А Джуричич и Бога всё ещё не в лучшей форме после травм и болезни.

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Д. Феррари, Кирикеш, Рожерио, Маньянелли, Бурабия, Берарди, Джуричич, Бога, Капуто

"Милан" Д. Доннарумма, Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Чалханоглу, Хауге, Леау

Прогноз: Сассуоло - Милан 2:2

Оба тренера хвалят соперника за выучку и чёткие игровые идеи. Проблема в том, что эти идеи ныне трудно претворять в жизнь. Что превращает очный матч в совершенно непредсказуемый. Пиоли пытается успокоить, говорит, что понимание способностей команды не будет зависеть от этого матча и следующего против "Лацио", не видит целью Скудетто, желает играть с ясной головой. Но он понимает, насколько поражение может ударить. А "Сассуоло" способен организовать его. Ставим на ничью. Но не удивимся победе хозяев. Первой после двух ничьих и шести поражений в очных матчах.