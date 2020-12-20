Аталанта - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

20 декабря. 19:00. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

В начале декабря "Аталанту" и "Рому" ожидали весьма серьёзные испытания. Бергамцы должны были держать удар в Лиге Чемпионов и Серии А после всего двух побед в девяти матчах на фоне скандала вокруг своего капитана Алехандро Гомеса. Они справились, переиграли "Аякс", разгромили "Фиорентину", отыграли мощно в Турине и не уступили "Ювентусу". "Рома" на 0:4 в Неаполе также ответила мощно, победив "Торино" и "Болонью" с общим счётом 8:2. А скандалов там никаких нет. Можно передохнуть? Не в нынешней сверхплотной лиге. Ведь неудача сегодня может иметь немалое значение.

"Аталанта" очень успешно перешла на более консервативную, более оборонительную схему 3-5-2. Настолько, что адепт красивой игры Джан Пьеро Гасперини заговорил о результате как о наиболее важном аспекте. Он доволен влиянием внесённых корректив и ожидает серию хороших результатов. Сна лишает лишь конфликт с Гомесом, о котором тренер уже устал говорить. И вправду, лучше просто принять всё как данность - развод в январе неминуем. Вот и сегодня капитан вне заявки, при том, что здоров. А Гасп заявляет, что в каждой команде нужны несколько капитанов, и у него такие есть.

В "Роме" всё гораздо спокойнее. Даже, можно сказать, идиллия. Даже почти все травмированные вернулись. Вопросы вызывает лишь плохая реализация Эдина Джеко и проблемы команды против грандов. Своего форварда Паулу Фонсека защищает, говоря о его работе на команду. А вот вопрос о грандах и вправду тяжёл. Против команд ниже Топ-9 "волки" добыли уже 12 побед подряд с 38-ю забитыми. А вот над Топ-7 с Фонсекой во главе одержали лишь одну победу в 15-ти матчах. Но ведь они и не проигрывают особо, сведя матчи с "Миланом" и "Ювентусом" вничью. Они точно конкурентоспособны.

Кадры

Выход Гомеса во втором тайме в Турине оживил игру, перезагрузил "Аталанту". Глупо отрицать, что он весьма важен для команды. Потому задача преемника Алехандро крайне сложна. Сегодня из-за травмы Пашалича и совсем недавнего возвращения Иличича преемником почти наверняка будет Руслан Малиновский. Украинец забил "Фиорентине", стал лучшим по ударам по воротам в Турине, активен, техничен, опасен. Однако в среду он часто располагался слишком высоко в атаке, что лишало его возможности дирижировать игрой. Посмотрим, внесёт ли коррективы Гасперини в этом аспекте.

На других позициях отметим дополнительного опорника Пессину, его коллег, которых тренер назвал в числе капитанов - Де Роона и Фройлера. Латерали Хатебур и Гозенс выглядят свежее, чем осенью. Центр обороны - стабильнее. А голкипер Голлини стал лучшим игроком тура во всей лиге по версии нашего сайта.

Дирижёр "Ромы" Лоренцо Пеллегрини также под вопросом. Впрочем, команда не настолько сильно зависима от него. Ведь креатив обеспечивают и Педро с Мхитаряном. Семь голов и пять ассистов Генриха - лучший показатель среди полузащитников в лигах Топ-5. Также отметим прогресс правого латераля Карсдорпа и великолепную форму левого латераля Спинаццолы. Последнего особо хвалил Гасперини, вырастивший его в "Аталанте". В центре обороны уже готовы Кумбулла и Смоллинг. Опорник/защитник Кристанте вернулся. Главный вопрос - вратарский. Ни Миранте, ни Пау Лопес не впечатляют.

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Дуван Сапата

"Рома": Миранте, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Верету, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Педро, Мхитарян, Джеко

Статистика

В 18-ти из 21-го последнего матча лиги с участием "Ромы" были забиты более двух мячей. В 16-ти из них сама "Рома" забивала два

В 20-ти последних матчах лиги "Рома" потерпела лишь два поражения. Одно из них - техническое. "Аталанта" в 20-ти последних потерпела четыре, все - на поле

В последних 11-ти очных матчах римляне побеждали лишь однажды

Прогноз: Аталанта - Рома 2:2

Очные матчи почти всегда жутко интересны. В сезоне 2018/19 командам поочерёдно приходилось возвращаться с 0:3 либо 1:3. Удалось на 3:3. Правда, "Рому" Фонсеки Гасперини переиграл дважды, и довольно уверенно. Но тогда бергамцы были на пике, а римляне всё ещё искали себя. Теперь всё даже наоборот. Хотя интересно точно будет. Ведь обе играют на атаку, действуют быстро, не любят держать мяч. Сколько бы Фонсека ни говорил о контроле. "Рома" и вовсе начала тур второй по забитым. А "Аталанта" лишь шестая и собирается догонять. Будет яркий матч.