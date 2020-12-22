Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А

23 декабря. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

2020-й год для "Милана" был лучшим за последние семь, для "Лацио" - за 13. "Россонери" в таблице календарного года точно будут первыми, на данный момент первые и в таблице сезона 2020/21. Они бьют рекорды по матчам без поражений (25) и забитым мячам (15). "Бьянкочелести" впервые за 13 лет пробились в Лигу Чемпионов, впервые за 20 вышли в 1/8 финала турнира. Такой год команды желают закончить мажорно. Стефано Пиоли требует приложить последние усилия. Симоне Индзаги считает крайне важным постоянство после отличной победы над "Наполи". Так что очный матч должен выйти жарким.

Вообще-то, концовку этого отличного года "Лацио" чуть не смазал. Он оформил худшее начало Серии А по очкам в каденции Индзаги, худшее по пропущенным в 21-ом веке (20). СМИ сообщали об очень тяжёлом разговоре президента Клаудио Лотито с тренером после ничьей 1:1 в Беневенто, о напряжении, которое можно было резать ножом. Индзаги и игроки также серьёзно поговорили. Результат - демонстрация силы и лёгкая победа над "Наполи" (2:0), до этого в гостях в целом пропустившим всего два мяча. И по объятиям игроков с тренером в том матче, названном "финалом", была ясна его важность.

Ныне в команде успокоились. Тем более, что до четвёртого места лишь три очка, а значит, возвращение в борьбу за него состоялось. Симоне говорит о новом начале. Чиро Иммобиле забил второй очень красивый мяч подряд, в целом забил 12 мячей в последних 13-ти матчах. А обвинения в адрес команды за то, что умеет играть лишь против грандов, как раз в Милане не в минус, а в плюс. Она мобилизуется и на красно-чёрного гранда.

"Милану" также пришлось искать реабилитацию. Из-за травм Златана Ибрагимовича, Кьера, Беннасера, Габбии, Ребича, как и из-за двух еле вырванных в концовке у аутсайдеров ничьих подряд, ему уже начали считать дни до потери первого места. Считали и серию голов, забитых не форвардами (9). На крайне сложном выезде к "Сассуоло" миланцы реабилитировались. Вернули отличную оборону, форвард Леау уже на седьмой секунде забил самый быстрый гол в истории лиги. Рекордную в той же истории серию с матчами с как минимум двумя забитыми продлили до 15-ти. Однако завтра ожидает новый экзамен.

Кадры

Ко всем потерям добавился ещё и Сандро Тонали. Против "Дженоа" он сумел отыграть лишь тайм. Он и Ребич вернулись к тренировкам лишь сегодня, и решение по ним будет принято завтра. Хорвата может заменить Хауге, Диас, даже Кастильехо. А вот Тонали и дисквалифицированного танка центра поля (огромная потеря) Франка Кесси придётся, вместе с Круничем, менять атакующему полузащитнику Чалханоглу, а то и даже правому защитнику Калабрии. Очень серьёзная проблема. В центре обороны проблему, возможно, решил Пьер Калулу. Но он слишком юн и неопытен для борьбы с грозным Иммобиле.

В целом следует напомнить, что в матче против "Дженоа" "Милан" выставил свой второй по молодости стартовый состав за все 16 лет таких подсчётов. Со средним возрастом 22 года и 313 дней.

Пару Чиро должен составить Кайседо, поскольку участие Корреа под вопросом из-за травмы, а Мурики так толком и не начал сезон. Проблемы "Лацио" в центре поля и в обороне не меньше, чем у "Милана". Оба главных последних опорника - Лейва и Пароло - травмированы, травмирован и лидер обороны Франческо Ачерби. Впрочем, всех их не было и против "Наполи", и тогда Худт и Эскаланте справились отлично. Правый латераль Марушич освоился на левом фланге. Луис Альберто в отличной форме, не только забил "Наполи" красивым ударом, но и пробежал больше всех - 11.2 километра.

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Чалханоглу, Хауге, Леау

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Худт, Раду, Лаццари, Эскаланте, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Кайседо, Иммобиле

Прогноз: Милан - Лацио 1:1

В своём последнем матче "Милан" владел мячом 32 процента времени, "Лацио" - 40. И эти показатели не случайны. Обе команды любят не возиться с мячом, а на бешеной скорости доставлять его вперёд. Звучит жутко интересно. С другой стороны, и такой стиль не приносил в очных матчах слишком много голов - 12 в последних пяти в лиге, один (!) в последних четырёх в Кубке. Потому можно и поставить на прекращение рекордной серии миланцев. Ничья - также логичный результат. "Милан" в этом сезоне сильнее, но "Лацио" опытнее, и гостевая игра от обороны как раз для него.