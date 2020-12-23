Эллас Верона - Интер и Болонья - Аталанта. Анонсы и прогнозы матчей Серии А

"Ювентус" даже не приближается к стабильности, "Милан" страдает от эпидемии травм. "Интер" от последнего уже избавился, вроде бы нашёл и первое. Антонио Конте видит созданный путь к лидерству и требует бросить всю энергию на последний матч 2020-го года. После провала чемпиона вчера в недостатке мотивации вице-чемпиона сегодня сомнений нет. "Аталанта" о Скудетто не думает, но не желает терять вновь найденный визуальный контакт с Топ-4, желает закончить 2020-й год так, как и закончила 2019-й (5:0 над "Миланом"). Правда, обеих ожидают непростые выезды.

23 декабря. 19:30. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

"Интер" отнюдь не впечатляет. От "Наполи" он отбивался даже в численном большинстве, со "Специей" спал в первом тайме, "Кальяри" позволил повести в счёте. Зато его оборона ныне явно стабильнее, зависимость от Ромелу Лукаку уменьшилась, и голы находят даже защитники Д'Амброзио и Хакими. Последний, посидев немного на скамье запасных, перезагрузился и вновь стал крайне важным игроком. Этот "Интер" никак не сметает всех, но умеет взять своё. Особенно - в гостях, где в десяти из 12-ти последних матчей забил как минимум два мяча. Конте уже приветствует стабильность.

С другой стороны, стабильность эта не очень прочна. И "Верона" готова расшатать её. В нынешнем сезоне девятая команда лиги против равных и более скромных соперников играет как аутсайдер, зато против элитных - как лидер. Она не уступила "Роме", "Ювентусу" и "Милану", за последний месяц переиграла "Аталанту" и "Лацио". Причём четыре из этих результатов добыла в гостях. Её оборона вторая в лиге, а сверхинтенсивный футбол и яростные контратаки способны замучить любого. Уж точно - команду, не играющую на полную мощь и нередко засыпающую на поле. Как "Интер".

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"Верона" уже привыкла к потерям. Да и в центре обороны вернулись все. Сенсация лиги Ловато даже остаётся в запасе. Слева арендованный у "Интера" Димарко сильно прибавил. Центр атаки остаётся проблемой. В Риме туда даже поставили опорника Тамеза. Но ведь в тактическом плане это сработало. Серьёзна потеря разве что опорника Барака. В "Интере" центр обороны также укрепился, Хакими - первый защитник в истории команды с четырьмя голами в первых 13-ти матчах. Центр поля во главе с великолепным Бареллой также в строю. А тандем ЛуЛа желает вновь стать важным.

"Эллас Верона": Сильвестри, Давидович, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Велозу, Тамез, Димарко, Дзакканьи, Лазович, Сальседо

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Видаль, Барелла, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Эллас Верона - Интер 1:1

"Интер" выиграл 14 из 18-ти последних матчей против "Вероны", остальные сведя вничью. В 16-ти из 17-ти последних очных матчей забил как минимум два мяча. Однако "Верона" Ивана Юрича совсем другая. В обоих очных матчах она играла на равных, открывала счёт, дома вышла на 2:2 на 86-ой минуте, в гостях проиграла лишь на 83-ей. Она умеет играть против грандов, что отметил и Конте. Она способна отобрать очки и у шестого гранда подряд. И помешать ему побить рекорд последних 59-ти лет - 34 забитых в 14-ти турах. Счёт 1:1 помешает.

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23 декабря. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

"Аталанта" далека от интеровских серий. Не следует забывать, что на её счету в последних девяти матчах лиги лишь три победы. С другой стороны, две из них - в последних трёх плюс гостевая ничья против "Ювентуса". В воскресенье бергамцы отыграли слабые полчаса без единого удара по воротам, но затем начали постепенно давить. А выход Йосипа Иличича во втором тайме и его гол и два ассиста позволили раздавить "Рому". Словенец добыл первое результативное ТТД в Серии А за 294 дня очень вовремя. И очень вовремя помог Дувану Сапате забить свой первый мяч за 11 матчей.

Алехандро Гомес вновь оставлен вне заявки. Однако имена других золотых старожилов - Иличича и Сапаты - позволяют команде надеяться на возвращение прошлого и позапрошлого сезонов. Тогда после очень тяжёлой осени зимой команда завелась и начала спурт, приведший её в Лигу Чемпионов.

На пути спурта стоит "Болонья". "Россоблу" приложили руку к кризису "нерадзурри", переиграв их в декабре 2019-го дома. Летом дали равный бой и уступили лишь со счётом 0:1. Джан Пьеро Гасперини опасается их, особенно в атаке. Правда, выступают они не очень, после 1:1 против слабого "Торино" Синиша Михайлович жаловался на несмелость игроков, против новичка "Специи" пришлось возвращаться с 0:2. А оборона пропустила в 45-ти из последних 46-ти матчей. В том числе и пять мячей от "Ромы" 13-го декабря. Но потенциалом, скоростью и яркостью атаки "Болонья" обладает.

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Михайлович испытывает немалые кадровые проблемы. В центре обороны выйдет немолодой опорник Медель, слева - правый и центральный защитник Томиясу. Третий вратарь Да Коста привёз гол от "Торино". В атаке хотя бы готов выйти на замену Орсолини, и серб доволен, что наконец-то хоть какие-то варианты в атаке появились. Работой главного бомбардира Барроу он недоволен, критикуя его лень. В "Аталанте" же наоборот, почти все вернулись. Латерали в отличной форме, причём Робина Гозенса тренер справедливо назвал одним из лучших в мире. Центр обороны добавил.

Что с Русланом Малиновским? В последних матчах он взвалил на себя бремя Гомеса, дирижировал игрой. Всегда был активен, постоянно докучая соперникам, прорываясь на дриблинге и зарабатывая фолы. Но реального эффекта в плане голов, ассистов и результата команды против "Ромы" и "Юве" не было. Как, кстати, не было и от новой осторожной схемы 3-5-2. Возможно, Гасперини вернётся к 3-4-3. Тогда Руслан и Иличич выйдут в атаке. Если опорник Пессина останется - Иличич после такого выступления сдвинет Руслана. Миранчук и Муриэль почти наверняка выйдут лишь на замену.

"Болонья": Да Коста, Де Сильвестри, Медель, Данило, Томиясу, Сванберг, Схутен, Виньято, Сориано, Паласио, Барроу

"Аталанта": Голлини, Ромеро, Джимсити, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Д. Сапата

Прогноз: Болонья - Аталанта 2:3

"Аталанта" выиграла у "Болоньи" восемь из девяти последних матчей, в пяти из них не пропустила. С другой стороны, пять из шести последних побед одержаны лишь с разницей в один мяч. Просто точно не будет. Забьют обе. Следует отметить, что обе начинают матчи слабо. "Болонья" пропускала первой в четырёх подряд, и Михайлович хочет преимущество в счёте в качестве подарка на Рождество. "Аталанта" пропускала первой в сезоне в лиге уже семь раз, и лишь дважды в итоге победила. Так что в этом матче будут качели. Но в итоге фаворит должен победить.