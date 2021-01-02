Беневенто - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

3 января. 19:00. Серия А. Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Милан"

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

Ещё на 90-ой минуте последнего матча 2020-го года "Милан" чувствовал себя не очень комфортно. Чётко вырисовывалась третья потеря очков в четырёх последних матчах, потеря первого места, удерживаемого с такой страстью и с таким трудом. Даже некоторая потеря уверенности в себе. Но затем, в добавленное время, пришёл гол Тео Эрнандеса и оставил подопечных Стефано Пиоли лидерами, в отличном настроении. Таковое он желает сохранить и в начале 2021-го года, за три дня до встречи с "Ювентусом". Правда, вначале придётся встречаться с подопечными другой своей бывшей легенды. Да ещё и в гостях.

Декабрь выдался для "россонери" очень непростым. Команда явно устала, травмы мучили её. В матче против "Лацио" пришлось играть без Кьера, Златана, Кесси, Беннасера, в последний момент выздоровели Тонали и Ребич. После мощного начала и 2:0 миланцы позволили возить себя, пропустили дважды. Их невероятный характер позволил удержаться и добыть победу. Важность которой очерчивали празднования игроков и тренера перед трибунами, будто они полны, бурные празднования всегда сдержанного спортивного директора Паоло Мальдини. Но сколько ещё удастся протянуть? Хватило ли девяти дней отдыха?

"Беневенто" готов поймать ослабленного соперника. Команда Филиппо Индзаги всегда старается играть интенсивно, жёстко, быстро отбирать и лететь вперёд. Не всегда получалось, но ныне она нашла стабильность. В последних семи матчах уступила лишь однажды. Да и тогда переиграла "Сассуоло" по ударам по воротам со счётом 30:6. Уверенно остановила "Ювентус" и "Лацио". А в последних двух матчах декабря ещё и начала забивать больше - по 2:0 над "Дженоа" и "Удинезе". Новичок уже явно освоился в лиге, идёт десятым и желает выдать первый сезон "Пармы" и "Вероны" - весьма кусачих середняков.

"Милан" остаётся последней командой лиг Топ-5 без поражений, оформил рекордные в истории лиги 16 матчей подряд с как минимум двумя забитыми. Но именно завтра, на фоне мыслей о "Ювентусе", "дьяволы" могут остаться удивлёнными.

Кадры

"Милан" вновь остался без Златана и Беннасера. Теперь ещё и без правого вингера Салемакерса. Дублёр Алексиса Кастильехо также под большим вопросом. Придётся ставить Диаса, уже игравшего и в центре, и слева? Ещё и нет автора победного гола против "Лацио" и одного из лидеров команды Эрнандеса. Левый защитник дисквалифицирован. Его придётся менять правому по амплуа Далоту. Зато танк центра поля Кесси вернулся, оправился от травмы танк центра обороны Кьер. Тонали и Ребич здоровее, последний ещё и психологически после долгожданного первого гола в сезоне.

У Индзаги проблем гораздо меньше. Он даже может выбирать в центре поля между более динамичным Импротой и более мощным Дабо, ставить под форвардами атакёра Роберто Инсинье либо более нацеленного на оборону Ионицэ. Запасной форвард опытный Сау наконец-то проснулся и забил, правый защитник Летиция забивал и "Ювентусу", и "Дженоа". А главный форвард Лападула желает многое доказать главной из своих бывших команд.

"Беневенто": Монтипо, Летиция, Туя, Глик, Барба, Скьяттарелла, Хетемай, Импрота, Ионицэ, Капрари, Лападула

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Далот, Кесси, Тонали, Диас, Чалханоглу, Ребич, Леау

Прогноз: Беневенто - Милан 1:1

"Милан" пережил много неудач в 2013-19 годах, но именно неудачи против "Беневенто" запомнились. Своё первое очко в сезоне 2017/18 тогда крайне слабый новичок набрал в 15-ом (!!) туре. С помощью гола вратаря в добавленное время. А на "Сан Сиро" он и вовсе победил совершенно безразличного соперника. Правда, теперь "Милан" отнюдь не безразличен, а наоборот - наэлектризован. Но и нынешний "Беневенто" другой. На первое поражение "дьяволов" в лиге после 26-ти матчей без них не поставлю, но на результат матчей "ведьм" против "Лацио" и "Юве" - вполне.