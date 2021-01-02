Аталанта - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А

3 января. 16:00. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Именно в этом матче я наиболее сожалею об отсутствии зрителей на трибунах". Действительно, именно "Сассуоло" и "Аталанта" в последние годы на очень скромном финансовом и историческом фундаменте построили высотные безумно красивые здания яркой командной игры и мощных клубов. Эти короли провинции всегда восхищают, всегда ищут атаку, всегда играют быстро и комбинационно. Правда, по развитию бергамцы впереди, и в очных матчах они полностью доминируют - пять побед подряд с общим счётом 19:6. Но ныне в таблице выше как раз команда из Эмилии-Романьи. И останавливаться она не собирается.

Подопечные автора слов о зрителях Роберто Де Дзерби проводят лучший сезон в истории, идут четвёртыми. Они по-прежнему ставят на атаку, на владение мячом (первые в лиге в этом компоненте). Вместе с тем, улучшили оборону, не пропустив в пяти из девяти последних матчей. Именно этот баланс и позволил им взлететь так высоко. И Де Дзерби, в предыдущем сезоне говоривший о цели "играть хорошо", в нынешнем не собирается удовлетворяться восьмым местом. Хотя и считает, что семь команд всё ещё сильнее его. Расклады на бумаге его уже не интересуют. Он подстёгивает подопечных прыгнуть выше головы.

"Аталанта" выше головы уже не прыгнет. Перед началом сезона её считали претендентом на Скудетто, но абсолютное внимание к Лиге Чемпионов, потеря баланса и не очень удачные попытки интеграции новичков привели к серии из восьми матчей со всего двумя победами и отбросили её на седьмое место в 12-ти очках от вершины. И, что даже более беспокоит - безоговорочный лидер последних двух лет по забитым ныне в этом компоненте лишь четвёртый. А пропускает так же много. Джан Пьеро Гасперини даже приходится изменять себе и отступать, насыщать оборону. Даже признавать потерю лучшей "Аталанты".

В декабре, казалось, путь команд изменился. "Аталанта" раздавила "Фиорентину" и "Рому", не уступила "Ювентусу" в Турине. Однако затем совершенно нетипично для себя впервые с октября 2019-го упустила преимущество в два мяча. После того 2:2 в Болонье раздражённый Гасперини говорил о самоуверенности, высокомерии. "Сассуоло" в декабре как раз терял высоту, заставив Де Дзерби предполагать вслух, что его игроки не так сильны, как он думал. Однако победа в гостях над "Сампдорией" вернула команду в Топ-4. Какие тенденции завтра продолжатся? Декабря либо его последнего матча и всего сезона?

Кадры

Алехандро Гомес тренируется в одиночку и смотрит уже лишь на трассу на Милан. Заявку о его замене сделал Йосип Иличич, прервав серию из 294-ёх дней без голов и ассистов в лиге и сразу же забив и ассистировав во втором матче подряд. В последних матчах Гасперини вернул радость и хмурым Дувану Сапате с Луисом Муриэлем. С другой стороны, Руслан Малиновский в Болонье вновь потерял место в "старте", даже заговорили о его уходе в январе. Завтра он может претендовать разве что на место третьего опорника Пессины. Хотя вариант реальный. В остальных же линиях после травмы Толоя всё ясно.

У "Сассуоло" проблем почти нет, травмированные начали возвращаться и набирать форму. Особенно влияет возвращение лидера атаки Франческо Капуто, с которым команда сразу же преобразилась. Джуричич и Бога ныне должны быть гораздо сильнее, чем ранее. Лидер центра поля Мануэль Локателли отбыл дисквалификацию. А проблемы защитников Марлона и Рожерио как раз скорее на пользу в плане оборонительных действий. Интересно, кто выйдет вместе с Локателли в центре поля - более жёсткий Обьянг либо более техничный и быстрый Максим Лопес?

"Аталанта": Голлини, Ромеро, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Д. Сапата

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Локателли, Обьянг, Берарди, Джуричич, Бога, Капуто

Прогноз: Аталанта - Сассуоло 2:2

В предыдущем сезоне после тяжёлой осени "Аталанта" начала зимний спурт, который не остановили даже весна и коронавирус. Летнюю часть сезона команда начала 4:1 над "Сассуоло". И сейчас Гасперини говорит о новом начале, о готовности своей команды, о позитивной динамике. Вместе с тем, он отмечает качество соперника и сложность понимания его тактики. Да и в целом "Сассуоло" иной в нынешнем сезоне. Когда, как не сейчас, прерывать ужасную и незаслуженную серию очных матчей против этого соперника?! Тем более, что и соперник другой. "Богиня" уже не настолько внушает ужас.