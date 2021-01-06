Милан – Ювентус. Лидер против чемпиона

Настоящий "Милан" в этом сезоне вернулся. Впервые за много лет "россонери" всерьез претендуют на победу в чемпионате Италии. А значит дуэль с "Ювентусом" обещает быть максимально жаркой.

Коэффициенты Favbet: 3.2 – 3.5 – 2.3

Победа в чемпионате:

Интер – 2.2

Ювентус – 4

Милан - 4

"Милан" лидирует в чемпионате и остается единственной командой из топ-лиг, которая в этом сезоне в чемпионате еще ни разу не проигрывала. Беспроигрышная серия миланцев в чемпионате достигла уже 27 матчей! И даже потеря из-за травмы великолепного Златана Ибрагимовича не стала для "Милана" помехой, команда Пиоли научилась побеждать и без шведского ветерана.

До недавних пор "Ювентус" также шел в Серии А без поражений, но в последнем матче 2020 года умудрился проиграть дома "Фиорентине" 0:3. И на данный момент туринцы отстают от "Милана" на 10 очков, хоть и имеют матч в запасе. А потому победа нужна в первую очередь именно подопечным Андреа Пирло. Как видим, несмотря на то, что между "Миланом" и "Ювентусом" такой большой разрыв в турнирной таблице, букмекеры считают шансы команд на выигрыш скудетто абсолютно равными.

В июле команды подарили нам по-настоящему феерический матч. Во втором тайме "Ювентус" повёл 2:0, но "Милану" удалось быстро сравнять счет, а затем и вырвать победу – 4:2. Просто фантастика! Впервые за 30 лет "Ювентус" пропустил от "Милана" 4 гола.

В сегодняшнем матче "Ювентус" по инерции считается фаворитом, всё-таки по составу туринцы превосходят "Милан". Но "россонери" в этом сезоне настолько хороши, что им под силу как минимум сыграть вничью с "Ювентусом" и продлить свою беспроигрышную серию.

Прогноз Favbet: Милан не проиграет – 1.61