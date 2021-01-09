Беневенто - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

9 января. 16:00. Серия А. Беневенто. "Чиро Вигорито"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Тuttosport назвал выезд "Аталанты" в Беневенто "ловушкой", Corriere Dello Sport - "экзаменом". Tutto Atalanta - "деликатным" матчем. Справедливо. В конце декабря-январе бергамцы традиционно начинают спурт. Ныне набрали 14 очков из 18-ти последних возможных, забив 18 мячей. Вместе с тем, и в предыдущем сезоне, и три года назад именно в это время они однажды теряли очки против гораздо более слабых соперников - СПАЛ, "Кротоне". А "Беневенто" гораздо сильнее их, хотя и новичок. Он идёт десятым, и Филиппо Индзаги уже спрашивают, способен ли стать "Аталантой" юга Италии. Опасный соперник.

На вопрос об "Аталанте" юга Пиппо ответил, что нужно время, но в плане страсти президента и его умения выбирать отличных менеджеров клубы похожи. Также он вспомнил о своём рекорде - 24 гола за сезон не забивал ни один игрок "Аталанты", кроме него, ни один, кроме него, не становился в её рядах лучшим бомбардиром чемпионата. Именно в этом клубе в сезоне 1996/97 состоялся прорыв Индзаги, приведший его в "Ювентус" и начавший блестящую карьеру. И на предматчевой пресс-конференции бывший форвард высказал немало комплиментов клубу, говорил о тёплых воспоминаниях и ощущениях дома.

Разумеется, сегодня во время матча все эти ощущения исчезнут, уступив место желанию победы. А победа "ведьм" реальна. Они очень хороши в последнее время, в последних девяти матчах уступили лишь дважды и пропустили лишь шесть мячей. Не проиграли дома "Ювентусу" и "Лацио", измотали "Милан", который победил почти чудом. В гостях в 16-ом туре устроили камбек против "Кальяри". Речь о жёсткой, неуступчивой и очень быстрой в контратаках команде. В такой форме очень неудобной для любого соперника. Она ещё и заставила четырёх из последних восьми соперников получить красные карточки.

Тем не менее, "Аталанта" - несомненный фаворит матча. Хотя Джан Пьеро Гасперини и признаёт его сложность, хвалит боевитость и сбалансированность соперника. Лёгкие разгромы "Фиорентины", "Ромы", "Сассуоло" и "Пармы", ничья с "Ювентусом" в гостях подтверждают это. Тренер очень доволен игровой и физической формой команды. Он желает и далее наигрывать первый состав, ротации предпочитает активное использование замен (их и называя ротацией). Играя на одном фронте, "Богиня" несомненно чувствует себя отлично, должна набирать очки и сегодня, и против "Дженоа" и "Удинезе", и догонять лидеров.

Кадры

Учитывая слова Гасперини, предсказать его стартовый состав очень просто. Ромеро вернётся в центр обороны после дисквалификации за счёт Паломино. Тренеру очень понравился дебют латераля Мале, но преимущество Хатебура и Гозенса очевидно. Без всё ещё травмированного Пашалича Де Роон и Фройлер непоколебимы в центре поля, Пессина и Иличич в последних матчах играют отлично и потому вновь оставят Малиновского (все выходы которого тренер очень хвалит, называет опасными для соперников) в запасе. Форварды Сапата и Муриэль забивают, но второй немного травмирован, значит, выйдет первый.

У Индзаги проблем больше. Ведущий правый защитник Летиция и ведущий центральный защитник Туя не сыграют. Первого заменит либо более атакующий Импрота, либо ветеран Маджо, либо Фулон. Хотя последний будет нужен слева в обороне, откуда в центр будет вынужден сместиться Барба. На счету Барбы в центре обороны в последние годы немало кошмарных выступлений за "Кьево", "Эмполи" и "Штутгарт", так что проблема серьёзна. Её попытается компенсировать мощная и мобильная центральная ось Скьяттарелла-Хетемай-Ионицэ (Дабо). Два атакующих полузащитника и форвард также ближе к центру.

Если поговорить об атаке "ведьм" чуть подробнее, то следует отметить, что она плохо реализует. Лишь пять команд уступают ей по забитым мячам. Но создаёт вообще-то немало. Скоростные атакующие полузащитники Роберто Инсинье и Мончини очень опасны, как и форварды Капрари, Ди Серио и Лападула. Запасной форвард Марко Сау забивал дважды за последние 20 дней. Также отмечу, что по владению мячом "Беневенто" предпоследний в лиге. Что не мешает ему чётко обороняться и создавать.

Прогноз: Беневенто - Аталанта 1:2

В тактическом плане "Беневенто" несколько напоминает "Верону", от которой "Аталанта" потерпела своё последнее поражение в лиге. Он упорен, быстр, смел, умеет работать под давлением. В четырёх его последних домашних матчах забивалось менее трёх мячей, "Аталанта" не выиграла три гостевых матча Серии А подряд. Так что вязкая игра и потеря очков фаворита возможны. Но всё же поставим на тяжёлую победу фаворита.