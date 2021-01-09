Рома - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

10 января. 13:30. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Антонио Конте очень хвалит "Рому" и считает её претендентом даже на Скудетто. Заявляя, что поэтому матч против неё станет отличным мерилом амбиций своей команды. Паулу Фонсека заявляет, что путь игры "Интера" легко понять, но очень трудно остановить. Говорит об амбиции отыграть великий матч. Встреча "волков" со "змеями" и вправду докажет прежде всего амбиции команд. Обе идут в Топ-3 лиги, обе очень много забивают. Обе близки к первому месту. Так что победа в таком матче станет настоящей заявкой. Тем более, что обеим явно не хватает побед над грандами.

"Рома" подходит к матчу в гораздо лучшем настроении. По статистическим показателям креатива она среди двух лидеров лиги, а то и лидер. Победила в пяти из шести последних матчей. В Кротоне она сохранила стопроцентный результат против команд ниже Топ-9, а также первое место по голам и очкам в первых таймах. По вторым таймам и матчам против грандов всё гораздо хуже (всего три очка в шести матчах против Топ-9, 15 из 48-ми возможных в эру Фонсеки), владеет мячом она плохо, уступила по владению даже "Кротоне". Однако несомненно прогрессирует. Пора уже переиграть гранда.

"Интер" в шести матчах против Топ-9 набрал 11 очков. Правда, большинство - против "Вероны" и "Сассуоло". "Милан", "Лацио" и "Аталанту" он не переиграл. "Наполи" переиграл несправедливо. Да и в целом даже во время серии из восьми побед подряд не впечатлял, выехав на 24-ёх голах в тех матчах и характере. А затем уступил "Сампдории" и вновь разбудил демонов. Легенде клуба Джузеппе Бергоми пришлось даже яростно спорить с Алессандро Дель Пьеро, заявляя, что на "Интер" оказывают слишком много давления и что он по силе вовсе не обязан брать Скудетто. Давление и вправду велико.

Что мы увидим? Матчи между этими командами всегда жутко интересны, со множеством неожиданных поворотов сюжета. Такое будет и завтра. Обе не очень любят возиться с мячом, а сразу же желают доставить его вперёд. Обе играют с тремя центральными защитниками, отпуская крайних далеко в атаку. Обе много забивают - 41 и 35 мячей соответственно. "Рома" полагается на стремительных и техничных Лоренцо Пеллегрини, Педро и Мхитаряна, "Интер" забрасывает на Лукаку и Лаутаро Мартинеса, забивших больше половины его голов. Отмечу и прямую битву на фланге Ашрафа Хакими с Леонардо Спинаццолой.

Также следует отметить, что, в отличие от "Ромы", "Интер" плохо играет в первых таймах, начинает мощно, но не забивает, засыпает и просыпается лишь во втором. Из последних 16-ти голов лишь два он забил до перерыва. В предыдущем сезоне всё было с точностью до наоборот. И этот феномен Конте объяснить не может. В плане кардинального отличия таймов у обеих команд матч также будет жутко любопытным.

Кадры

В Генуе Лукаку вышел лишь на замену из-за повреждения. И было ясно, насколько его не хватает. Завтра он вернётся. Бельгиец и принимает забросы, и прорывается сам, и отлично находит партнёров по команде. Он критически важен. Лаутаро Мартинес сделал хет-трик против "Кротоне", но в Генуе вновь вернулся к нестабильности. В центре поля Конте зол на Видаля, намекая, что он не работает как следует. Возможно, его сдвинет Гальярдини. Брозович и Барелла работают отлично, и их никто не сдвинет. Хотя в Генуе Николо отыграл слабо, привёз пенальти. Возможно, он устал.

Точно не устал Хакими, у которого пять голов и три ассиста. Он разрывает свой фланг. А тройке Шкриньяр-Де Фрай-Бастони в центре обороны запрещено уставать. Замены им Конте не видит. Тем более - после травмы колена Данило Д'Амброзио в последнем матче. Хотя, возможно, менять нужно, ведь лучшая оборона лиги сезона 2019/20 ныне лишь пятая. Она пропускает слишком много.

В "Роме" солирует Мхитарян. Лидер лиги по ассистам с семью и один из всего трёх игроков в лигах Топ-5 с как минимум семью голами и семью ассистами (8+7). Его скорость, желание, техника и ум поражают. Он в блестящей форме. Джеко начал забивать, забивает и его дублёр Борха Майораль. В эру Эдина по голам в этой стадии сезона (6) испанец - лучший среди дублёров. Всё это должно помочь компенсировать отсутствие Педро. Лоренцо Пеллегрини займёт место испанца, а за место самого итальянца в центре поля поборются разыгрывающий Вильяр и мощный более вертикальный Кристанте.

Оборона римлян также слаба. Несмотря на присутствие таких имён как Манчини, Кумбулла, Ибаньес и Смоллинг. Возможно, причина в слишком высоких действиях латералей Карсдорпа и Спинаццолы. Оба несомненно сильны в атаке, возвращение второго после травмы - большой плюс. Но в обороне оба в минусе. Как и второй вратарь Пау Лопес. Первый - Миранте - всё ещё травмирован. Так что на "сухой" матч Фонсеке вновь полагаться нельзя.

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Верету, Кристанте, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла, Видаль, Янг (Дармиан), Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Рома - Интер 2:2

"Рома" пропускает больше всех в Топ-7, оборона "Интера" также слабовата. Обе играют с сильными перепадами, обе много забивают. Так что обилие голов и остросюжетная игра очевидны. А результат? Последние пять очных матчей закончились вничью. "Интер", которому победа нужна больше, в Риме побеждал лишь однажды в последних 11-ти. Да и в целом ныне менее уверен в себе. А "Рома" дома в сезоне 2020/21 ещё не проигрывала и по пропущенным здесь (7) лучшая в лиге. Пожалуй, будет что-то похожее на последний очный матч. Римляне будут ближе к победе, но упустят в концовке и выйдет 2:2.