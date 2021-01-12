Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

12 января. 21:45. Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино"

Главный арбитр: Паоло Валери

Учитывая сегодняшний матч, "Милан" и "Торино" начнут 2021-й год четырьмя за десять дней. При таком сумасшедшем календаре возникает желание пожертвовать Кубком. Тем более, что эпидемия травм лидера Серии А не стихает. Впрочем, он ныне в настолько хорошем психологическом состоянии, что не может и не собирается позволять себе снижать ритм в каком-либо матче. Аутсайдер же Серии А чувствует, что недосказал в последнем матче лиги, держится за очень приличные показатели последних очных матчей против этого соперника, в том числе и последний кубковый. Он готов побороться.

Команды встречались в Милане не далее как в субботу. Лучше всех оценил матч наставник "Торино" Марко Джампаоло: "Мы были зрителями в первые 45 минут и играли во вторые. Нам не хватало характера и уверенности в себе до перерыва, после же мы хорошо ответили". Действительно, фаворит отлично отыграл первый тайм, в первые 30 минут не позволил сопернику ни одного удара по воротам, отличная трёхходовка Эрнандес-Диас-Леау принесла гол, прорыв Диаса и сомнительный фол Белотти - ещё один. А во втором тайме уже "Торо" вёл игру. Но он пенальти за сомнительный стык не получил.

Именно после такого матча туринцы жаждут реванша. И готовы даже временно забыть о лиге, в которой идут в зоне вылета. Они опираются на четыре матча без поражений подряд до субботы, девятое место в Серии А по забитым. А также на статистику очных матчей. Из девяти последних проиграны лишь три, причём в кубковом год назад миланцы еле вышли на 2:2 в добавленное время и дожали (4:2) лишь в овертайме. Кроме этого, они могут указать на три подряд ничьи "Милана" в основное время матчей Кубка. Действительно, "россонери" непросто в этом турнире. Должно быть и сегодня.

Кадры

"Россонери" в целом в последнее время непросто. Прежде всего - из-за эпидемии травм. В субботу играл лишь один игрок стартового состава из шести полузащитников и форвардов. И он - Франк Кесси - очень нуждается в отдыхе. Немного травмированы Тонали, Диас и Леау, и в обычном состоянии их лучше бы было поберечь. Но сейчас просто некем заменить. Правый защитник Калабрия в третьем матче подряд перейдёт в центр поля, но он лишь один. Златан Ибрагимович не готов играть много, хотя его наставник Стефано Пиоли обещает, что предоставит шведу хороший удел игровых минут.

Также ожидается ротация в обороне, где как раз есть варианты. Калабрию могут заменить Калулу и Далот, последний может заменить и Тео Эрнандеса слева. Нужен отдых и вратарю Доннарумме, и лидеру обороны Кьеру. Последнего даже может заменить Маттео Мусаккьо, ещё не игравший в нынешнем сезоне.

У "Торино" из серьёзных потерь лишь форвард Бонаццоли. Но даже без него Дзадза, Верди и даже игравший в субботу в глубине Гояк могут предоставить отдых Андреа Белотти. Вопрос в том, решится ли Джампаоло убрать из стартового состава автора пяти голов на "Сан Сиро". В центр поля должен вернуться более спокойный с мячом Кароль Линетти. Может, и долго травмированный Базелли. Мурру, Родригес и Ансальди готовы на левом фланге обороны, неутомимый юный талант Синго и Войвода - на правом, ныне запасной Нкулу - в центре. Второй вратарь Милинкович-Савич готов подменить Сиригу.

Особый интерес вызывает персона опорника Суалихо Мейте. Им активно интересуется тот же "Милан". Похоже, поэтому его и исключили из заявки в субботу. Однако сегодня говорят даже о стартовом составе.

"Милан": Татарушану, Калулу, Мусаккьо, Романьоли, Далот, Калабрия, Тонали, Кастильехо, Диас (Чалханоглу), Хауге, Леау

"Торино": В. Милинкович-Савич, Иццо, Нкулу, Буонджорно, Войвода, Ринкон, Мейте, Линетти, Мурру, Верди, Дзадза

Прогноз: Милан - Торино 2:1

В субботу "Торино" показал, что способен на большее. Ему есть что противопоставить уставшему травмированному "Милану". Вместе с тем, "Милан" дома не проигрывал "Торо" с 1985-го, он невероятно силён ментально, Пиоли не отпускает вожжи, говорит о страсти, характере и победе в каждом матче. К тому же, после этого наконец-то ожидает немалый перерыв - почти шесть полных суток. Да и ротацию, выход более свежих (а не более сильных) игроков обещают оба тренера. "Милан" в 22-й раз в сезоне забьёт более одного мяча. И победит в основное время. Златан проконтролирует.