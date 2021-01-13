Фиорентина - Интер. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

13 января. 16:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Давиде Масса

Для перехода в раздражённое состояние "Интеру" много не надо. Переговоры о продаже части или большинства акций клуба, вопросы о будущем Антонио Конте, два матча подряд без побед - и вот уже "нерадзурри" нервничают. И во время серии из восьми побед подряд с 24-мя забитыми мячами к игре оставалось немало вопросов. А в последних двух матчах они не побеждали, пропустив дважды в каждом. Нервов добавляет и важнейший матч против "Ювентуса" в лиге. Удастся ли перед ним успокоиться и победить просыпающегося соперника, против которого всегда тяжело?

"Интер" сейчас беспокоит многое. Перепады, выключения из игры. Слабые первые таймы, в которых забиты лишь два мяча из последних 18-ти. Такой против "Сампдории" стал фатальным. Конте также попал под огонь критики из-за оборонительных замен, приведших к отходу назад в матче против "Ромы", десяти ударам по воротам Хандановича за 18 минут и в итоге упущенной победе. В целом оборона пропускала в пяти последних матчах, шесть мячей в последних трёх. Конте заявил, что дело в высоком прессинге "змей", но и в предыдущем сезоне они прессинговали высоко, а пропускали мало.

"Фиорентина" в последнее время как раз стабилизировала оборону, пропустив лишь четыре мяча в последних шести матчах. Благодаря этому пошли и результаты. Две победы и три ничьи в тех шести, в том числе и ничьи с крепкими "Сассуоло" и "Вероной" и уже исторический, легендарный разгром "Ювентуса". Чезаре Пранделли нашёл подходящую схему 3-4-2-1, которая трансформируется в 3-5-2. В воскресенье был переигран "Кальяри". Не без везения, взятого пенальти, отличной работы вратаря Драговски. Но и с немалым креативом и скоростью. Команда приобретает форму и ползёт наверх.

Что касается предматчевых пресс-конференций, то Конте заявил, что "Фиорентина" - сильная команда и заслуживает гораздо более высокое место в Серии А, чем занимает. Также сообщил, что рестарт карьеры в клубе Кристиан Эриксен начнёт с позиции последнего опорника. Любопытно. А Пранделли призвал не смотреть на Кубок как на обузу и обещал, что его команда будет играть открыто, атаковать. Одними из важнейших аспектов он назвал скорость и готовность выполнять "грязную" работу.

Кадры

Перед Дерби Италии "Интер" почти наверняка прибегнет к ротации. Говорят даже о выходе второго вратаря Раду, не игравшего с января 2020-го. Должны получить отдых и Бастони с Де Фраем в пользу глухих запасных Раноккии и Коларова. Латераль Хакими должен отдохнуть, как и лидер центра поля Брозович. Возможен даже выход многострадального Эриксена. А в атаке в запасе останется Лукаку. Настолько важный и мощный игрок, что Николо Барелла назвал его "явлением природы". Алексис Санчес, смазавший пенальти против "Сампдории", постарается поработать получше.

В "Фиорентине" также ожидается выход второго вратаря. Более того, повреждения вынуждают поберечь капитана центрального защитника Пеццеллу и Франка Рибери. Зато Гаэтано Кастровилли возвращается. Сыграют ли перешедшие из "Интера" левый латераль Бираги и опорник Борха Валеро, сыграет ли отличившийся против "Кальяри" автор ассиста Кальехон, которого Пранделли назвал "профессором"? Сыграет Венути или Касерес справа? Сыграет ли Влахович, забивший пять мячей в последних шести матчах? Ротацию всегда сложно предсказать.

"Фиорентина": Терраччьяно, Миленкович, Кварта, Игор, Венути, Амрабат, Валеро, Баррека, Кальехон, Кастровилли, Куаме

"Интер": Раду, Шкриньяр, Раноккия, Коларов, Янг, Гальярдини, Сенси, Перишич, Эриксен, Лаутаро Мартинес, Алексис Санчес

Прогноз: Фиорентина - Интер 1:1, 1:2 в дополнительное время

Из последних пяти матчей против "Фиорентины" "Интер" выиграл лишь два, три сведя вничью. Победы состоялись в Милане в весьма сложных матчах - в Кубке год назад (2:1) и в лиге в сентябре. Осенью против ураганных прорывов Кьезы и Рибери чудом удалось превратить 2:3 в 4:3 в самой концовке. А во Флоренции "Интер" и вовсе не побеждал в шести матчах подряд, проиграв три. Кьезы и Рибери в "старте" не будет, но зависимость "змей" от Лукаку и Бареллы ещё больше. Да и мысли о "Ювентусе" помешают. Потому ожидаем овертайм, в котором решат замены.