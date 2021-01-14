Аталанта - Кальяри. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

14 января. 22:15. Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Кальяри"

Главный арбитр: Федерико Диониси

В первых четырёх матчах 1/8 финала Кубка Италии гранды пережили немалые испытания, страдали. Трое из них не справились в основное время, "Наполи" сделал это против "Эмполи" из Серии Б с большим трудом. Будет ли так же сложно "Аталанте"? Она, как и все, сильно устала, также видит в Кубке скорее обузу. Да и соперник традиционно неудобный. С другой стороны, бергамцы отличаются от "Милана", "Ювентуса", "Интера" и "Наполи" великолепной формой. А "Кальяри", в отличие от "Торино", "Дженоа", "Эмполи" и "Фиорентины", не добавляет, а разваливается. Что всё это значит?

В таблице последних семи туров лиги "Богиня" первая по всем показателям - 17 очков, 22 забитых мяча, шесть пропущенных. Все эти пять побед разгромные. История начала календарного года, когда команда всегда набирает сумасшедший темп, повторяется. Счёт последнего матча в Беневенто (4:1) слишком жесток для хозяев, но контроль гостей и умение перезагрузиться при 1:1 очень радуют Джан Пьеро Гасперини. Он заявляет, что команда вошла в сезон, нашла баланс, явно усилила игру в обороне. Терять такой темп он не хочет. Даже во время серии из четырёх матчей за десять дней.

"Кальяри" в этой таблице предпоследний, с теми же двумя очками, что и у "Пармы", и с разницей мячей 6:14. Он проиграл четыре матча подряд, не выигрывал в девяти. Во всех были шансы добыть лучший результат, но собственные промахи (в том числе и пенальти) и дикая наивность в обороне всё срывали. Эусебио Ди Франческо доволен уровнем игры команды, устал от таких потерь очков, не знает, что ещё может сделать и ищет лишь поворотный момент. Он рискует не успеть найти до увольнения. В клубе, ставившем целью побороться за Еврокубки, терпят близость к зоне вылета слишком долго...

Кадры

Гасперини уже заявил о ротации. В частности, называя имена Миранчука и январского новичка Мале. Последний, скорее всего, выйдет слева, тогда Депаоли - справа, а Хатебур и Гозенс отдохнут. В центре обороны из первой четвёрки Толой-Джимсити-Ромеро-Паломино появится лишь последний, играющий реже. Хотя, возможно, Гасп всё же не решится выпускать сразу двух глухих запасных - Шутало и Кальдару. Из тройки опорников Де Роон-Фройлер-Пессина сможет отдохнуть лишь один. А вот в атаке должны выйти Малиновский и Муриэль вместо Иличича и Сапаты, пребывающих в великолепной форме.

Уход Иличича в запас - конечно, ослабление. А вот смена Сапаты на Муриэля - не факт. Ведь Луис забивал в последних пяти матчах (шесть мячей), при том, что в трёх из них вышел на замену. У Дувана за это время "лишь" пять голов.

Из-за ситуации в лиге "Кальяри" будет менять состав даже активнее. В центре атаки ожидается не Симеоне, не Паволетти, а Черри. Опорники Марин и Наингголан вряд ли выйдут. Скорее всего, отдохнёт и первый вратарь Краньо, и левый защитник Ликояннис. Из интересных игроков следует отметить Нандеса и Унаса. Оба вернутся после отсутствия и добавят команде скорости. Их навесы на рослого Черри будут очень опасными. Годин вернулся ранее и, возможно, его продолжат наигрывать. Защитники Клаван, Фараго и Карбони сыграть не смогут.

"Аталанта": Спортьелло, Шутало, Кальдара, Паломино, Депаоли, Фройлер, Пессина, Мале, Малиновский, Миранчук, Муриэль

"Кальяри": Викарио, Дзаппа, Годин, Чеппителли, Трипалделли, Олива, Калигара, Нандес, Перейро, Унас, Черри

Прогноз: Аталанта - Кальяри 3:1

"Кальяри" был весьма неудобным соперником для "Аталанты". Счёт десяти последних очных матчей - по пять побед и без ничьих. Причём в семи из них забивалось в целом менее трёх мячей. Сарды нередко били соперника жёсткостью и интенсивностью. Трижды - в гостях. Вот только с Ди Франческо они эти качества растеряли. В лиге были разгромлены, хотя и Гасперини справедливо называет тот матч более плотным, чем результат 2:5. Уступали и в Кубке два года назад (0:2). К тому же, в этом сезоне пяти грандам они проиграли с разницей более одного мяча. Ставим на повторение такого.