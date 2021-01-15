Лацио - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

Первое Римское дерби в истории без зрителей, первое в истории в пятницу - такова коронавирусная реальность. И почему-то кажется, что лишь она выделяет 175-ое дерби на фоне других. Разумеется, оба тренера говорят о важности дерби, но больше думают о глобальных результатах. Паулу Фонсека чувствует "Ювентус" и "Аталанту" на пятках и ищет три очка, Симоне Индзаги надеется на третью победу подряд как на ускоритель погони за "Ромой" и другими лидерами. А две ничьи в двух встречах в предыдущем сезоне умиротворяют. Будем надеяться, что стартовый свисток вернёт дерби к жизни.

Трёх побед подряд у "Лацио" в сезоне 2020/21 ещё не было. Да даже две подряд в лиге - лишь дважды. И по очкам, и по пропущенным он устанавливал антирекорды. Потому ныне Индзаги и заявляет, что ошибаться уже нельзя. Особенно - в очных матчах. "Минус девять" от "Ромы" в случае поражения уже будет слишком большим отставанием. А третья победа подряд, по словам тренера, наоборот - "фундаментальной". Играют "орлы" очень неровно, от выноса "Наполи" и отличной борьбы с "Миланом" до унылой ничьей против "Дженоа" и тяжёлой победы над "Фиорентиной". Так что моральный толчок им нужен.

В "Роме" поспокойнее. Она третья, уже оформила две серии из трёх побед в лиге. Вторую - в январе. А после этого задавила "Интер" десятью ударами за последние 18 минут и вышла на 2:2. Знаковое достижение, учитывая, что концовки матчей проваливает, и её общая разница мячей во вторых таймах - "минус четыре". В отличие от "плюс 18" (лучшая в лиге) - в первых. Вообще-то, и у неё проблем немало. "Сухой" матч в последних семи один, по пропущенным она даже хуже "Лацио" и ещё восьми команд. Ну а главный "пункт обвинения" - лишь три победы в 17-ти матчах с Фонсекой против грандов.

Какие тактические аспекты противостояния наиболее важны? Фонсека отмечал особую опасность соперника в контратаках, его скорость. Правда, не добавил, что быстрый переход из обороны в атаку - также главный козырь его команды. В позиционной атаке обе не сильны, ударов по воротам не так много, по владению мячом обе не в Топ-6. Зато по перехватам мяча среди лидеров лиги. После чего, разумеется, летят вперёд. С помощью паса и смены мест игроками, а не индивидуальных действий. "Лацио" лидер и по отборам. В этом "Рома" как раз аутсайдер, то есть ей не хватает физической мощи.

Также отмечу, что команды - лучшие в лиге по голам в первые 15 минут матчей. На счету "волков" восемь, на счету "орлов" - шесть. "Лацио" также лучший по голам в первые 15 минут второго тайма - девять. А вот у "Ромы" за этот период времени лишь один забитый.

Официально за "Лацио" не сыграют лишь Фарес, Корреа и Стракоша. Даже капитан Сенад Лулич после года без футбола вернулся, и его важность для раздевалки отмечает Индзаги. Но играть он, разумеется, как следует не готов. Также проблемы испытывают лидеры команды - Чиро Иммобиле и Луис Альберто. Опорник Лукас Лейва "просто" в плохой форме. В связи с этим возрастает важность Сергея Милинковича-Савича. Он поучаствовал в обоих голах в Парме и готов руководить. Скала обороны Франческо Ачерби вернулся, как и Луис Фелипе. Лаццари и Марушичу на флангах нет альтернативы.

Готов и Стефан Раду отыграть своё 20-ое Римское дерби в карьере. Больше во всей истории "Лацио" за него против "Ромы" отыграли лишь двое. 21 матч у Джузеппе Фавалли и 23 - у Джузеппе Уилсона. Румыну придётся сменить имя?

В "Роме" вроде бы возвращается Педро, но он также не готов для стартового состава. Без него команда теряет в скорости и угрозе воротам. Зато с Лоренцо Пеллегрини вместо него добавляет в уме передач. А Генрих Мхитарян сочетает в себе всё. В лигах Топ-5 лишь у него и Харри Кейна как минимум 8+8 по схеме "гол+пас". Хватит ли этого для компенсации некоторого ослабления Эдина Джеко? Или же босниец проснётся вовремя? Нужно просыпаться и левому латералю Леонардо Спинаццоле, скорость которого также крайне важна. Матч против "Интера", первый после травмы, он отыграл слабовато.

За место в центре поля поборются разыгрывающий Вильяр и мощный и подключающийся в атаку без мяча Кристанте. В центре обороны в случае проблем Кумбулла может подменить кого-то из первой тройки. А вот в воротах замены Пау Лопесу ныне нет. Поскольку Антонио Миранте травмирован. В последнем дерби Пау совершил дикий привоз, но это было почти год назад. А шесть дней назад он не раз спасал против "Интера".

В последних девяти очных матчах счёт полностью равный - по три победы и три ничьи. В последних пяти - по победе и три ничьи. В прессе замечают, что "Рома" не побеждала в дерби с сентября 2018-го года, но речь о всего трёх матчах. Да и в целом в дерби статистика не важна. Более того - побеждает тот, кто кажется слабее. Последний аспект - за "орлов" (хотя в последних пяти матчах лиги у обеих по 11 очков). Как и статистика судейства в дерби Даниэле Орсато - две победы "Лацио" и две ничьи. Но всё же есть ощущения слабости "Лацио" и прорыва Фонсеки в плане побед над грандами.