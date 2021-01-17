Интер - Ювентус. Кто выиграет Серию А?

Один из ключевых матчей сезона в Серии А. Несмотря на то, что "Интер" идет на втором месте, а "Ювентус" на четвертом, именно эти две команды остаются главными претендентами на победу в чемпионате. Кто окажется сильнее в очной встрече?

Коэффициенты Favbet: 2.45 – 3.6 – 2.95

Выиграет чемпионат:

Интер – 2.7

Ювентус – 2.9

Милан – 4.5

"Интер" имел хороший запас над туринцами, но в последних двух турах потерял 5 очков: сперва сенсационно уступил "Сампдории", а затем не сумел удержать победу над "Ромой" - 2:2. Ну а "Ювентус" благодаря уверенной победе 3:1 над "Миланом" смог полноценно вернуться в чемпионскую гонку.

Эксперты считают шансы команд практически равными и даже отдают небольшой перевес "Интеру". Причем как в данном конкретном матче, так и в чемпионате целом. Но если взглянуть на статистику личных встреч, то увидим что начиная с 2013 года "Интер" выиграл у "Ювентуса" в Серии А лишь один матч из пятнадцати. Менее 7% побед за 8 лет – не особо впечатляет.

В прошлом сезоне туринцы дважды обыграли миланцев – 2:1 и 2:0. Предположим, что и на сей раз "Ювентусу" удастся как минимум не проиграть. Ну а если вы любите долгосрочные ставки и готовы ждать 3 месяца, то можно попробовать поставить на чемпионский титул "Ювентуса". В прошлом сезоне ему бросали вызов "Интер", "Лацио" и "Аталанта", но в итоге всё закончилось самым банальным образом – девятым подряд титулом для "Ювентуса". Есть ощущение, что в этом году туринцы также свое не упустят

Надежный прогноз от Favbet: "Ювентус" не проиграет – 1.55

Долгосрочный прогноз: "Ювентус" выиграет чемпионат – 2.9