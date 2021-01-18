Кальяри - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

18 января. 21:45. Серия А. Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Милан"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Победа "Интера" в Дерби Италии сравняла его по очкам с "Миланом" и, по крайней мере на ближайшие недели, превратила борьбу за Скудетто в Дерби Делла Мадоннина. Потому терять очки его красно-чёрной части нельзя. Несмотря на все сложности. Из-за положительных тестов на коронавирус Тео Эрнандеса и Хакана Чалханоглу "россонери" вылетят в Кальяри лишь сегодня. Ещё до этого они лишились Ребича, Леау, Беннасера. Впрочем, ситуация уже практически привычная. Да и Златан Ибрагимович вернулся. Цель ясна - сохранить трёхочковый гандикап над заклятыми соседями и выиграть первый круг.

Эта цель вполне достижима. Стефано Пиоли всегда настраивает свою команду на победу, хочет постоянно видеть характер и страсть, доминирование. К тому же, после побед и поражений он работает одинаково. Потому после первого поражения после 27-ми матчей "Милан" не запаниковал, а победил "Торино", решив всё в первом тайме. Правда, во втором он был несколько пассивен, а в Кубке против того же соперника и вовсе отыграл слабо, дойдя до серии пенальти. Его запас прочности из-за кадровых потерь и усталости не очень велик. Зато желание побеждать, не останавливаться, запредельно.

В плане усталости перед этим матчем он вряд ли может жаловаться. Ведь после четырёхматчевого марафона за десять дней "россонери" хорошо отдохнут почти шесть полных суток подряд. А до следующего матча - ещё пять суток. Так что силы должны быть, и экономить их не нужно.

"Кальяри" отдохнёт перед этим матчем лишь почти четверо суток. Хотя его главная проблема - не усталость, а результаты. Он не побеждал в последних десяти матчах, проиграл последние пять с общей разницей мячей 5:13. С "Аталантой" в Кубке (1:3) он иногда боролся, но чаще всего просто сносил удары. До этого безвольно проиграл "Фиорентине". Эусебио Ди Франческо подбадривает скорее самого себя воспоминаниями о проблемах в первом году его отличной каденции в "Сассуоло". Он считает, что его команда играет хорошо и ищет поворотный момент. Вряд ли найдёт его в матче против лидера лиги.

В последние годы "Кальяри" был интенсивной зубастой командой, которую следовало перебороть. Особенно на Сардинии. Он сохранил некоторые остатки этих качеств даже ныне, когда на 17-ом месте. Вот только с "Миланом" у него не получается. "Дьяволы" не побеждали никого другого в истории лиги так часто, как островитян. Из последних 25-ти очных матчей выиграли 20 и проиграли лишь один. Выиграли пять из последних шести, шестой сведя вничью. Последние три выиграли с общим счётом 8:0. А ведь в предыдущие сезоны сарды были гораздо сильнее, чем сейчас. Красноречивая статистика.

Кадры

Потеря Эрнандеса велика. В обороне Далот прикроет левый фланг, но в атаке вряд ли поможет. На сменщика Чалханоглу полностью полагаться трудно. Диас наконец-то прекратил заигрываться, и в матче лиги против "Торино" заработал ассист и пенальти, но в Кубке вернулся к старому. В целом ясно, что без Тео и Хакана, без забивавшего "Торо" Леау, без Ребича, атака сильно ослаблена. Златану, по сути, придётся создавать голы в одиночку. Он к такому привык, оборона соперника ужасна (лишь две в лиге хуже её). Но 45 минут в Кубке показали, что швед всё ещё в плохой форме после травмы.

В центре поля и обороне "Милана" ситуация получше. Кесси великолепен, Тонали добавляет, январский новичок Мейте уже в заявке. Калабрия способен закрыть и там, и свой правый фланг защиты. А центр отлично держат Кьер и Романьоли.

Ди Франческо в четверг специально поберёг Диего Година и Наингголана к этому матчу. Эти опытные игроки должны тащить "Кальяри" из грязи. Пиоли уже заявил, что опасается их. Роль Раджи особо важна из-за отсутствия ведущих опорников Рога и Нандеса. Возможно, январский новичок Данкан поможет ему уже сегодня. Также Пиоли предостерегает от Жоао Педро. На счету бразильца уже десять голов и вместе с Симеоне и Соттилом он опасен в контратаках. Ди Франческо также может усилить оборону, заменив Соттила ещё одним опорником либо выдвинув на его место правого защитника Дзаппу.

"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Валюкевич, Годин, Ликояннис, Марин, Данкан, Наингголан, Соттил, Жоао Педро, Симеоне

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Далот, Кесси, Тонали, Кастильехо, Диас, Хауге, Ибрагимович

Прогноз: Кальяри - Милан 1:2

Пиоли считает, что "Кальяри" набрал меньше очков, чем заслуживает и ожидает сложности, страдания. На Сардинии такое всегда реально. Вместе с тем, он ожидает, что без Тео и Хакана "Милан" лишь удвоит энергию. Как всегда делает при потерях. Он желает сравниться с лучшей серией без поражений в гостях за 26 лет (16), забить более одного мяча в 15-ом матче в гостях подряд и победить. Ибра хочет забить в седьмом матче против "Кальяри" подряд. Пожалуй, всё это состоится. Сарды уже уступали всем грандам, всем, кроме "Ромы", с разницей более одного мяча. Они слишком слабы.