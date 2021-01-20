Ювентус - Наполи. Анонс и прогноз матча Суперкубка Италии

20 января. 22:00. Суперкубок Италии

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи"

Главный арбитр: Паоло Валери

К критике в адрес своей игры "Ювентус" в последние годы привык. А вот вылет из числа претендентов на трофеи не стерпит. После провала в Милане заговорили о его вылете. И в матче за Суперкубок он обязан опровергнуть такие слова. Либо же вновь проиграет и зацементирует их. "Наполи" ныне более уверен в себе и готов цементировать окончание эры злейшего врага. А обладатель Кубка Дженнаро Гаттузо желает подтвердить свой опыт и умение брать трофеи и в матче против человека, которого называет братом и другом. Андреа Пирло против Гаттузо в борьбе за трофей - этого мы ждали.

Ещё несколько дней тому практически все было наоборот. "Наполи" не играл хорошо почти месяц, матч с вымученной победой в Кубке над "Эмполи" из Серии Б (3:2) Гаттузо назвал болезненным, говорил о запутанности игроков. До этого лишь на последней минуте унылого матча в Удине удалось добыть победу. Даже вернулись плохие воспоминания января 2020-го. В первые 35 минут матча "Наполи" - "Фиорентина" флорентийцы доминировали, могли и сравнять счёт, и выйти вперёд. Лишь в самой концовке тайма удалось забить три гола в контратаках, выйти на 4:0, а во втором тайме - и на 6:0.

Такая победа явно изменила восприятие "Наполи" извне. Уже отмечают на десять очков больше в лиге, чем на этой же стадии сезона 2019/20, уже считают, что Гаттузо построил яркую команду. Она в шестой раз в сезоне забила более трёх мячей за матч, уже вторая по забитым в лиге и первая по пропущенным. Теоретически, у неё есть всё. Вот только нельзя не заметить, что из пяти предыдущих раз с более трёх забитых за матч четырежды следующий матч "везувиани" не выигрывали. В пятом случае следующий матч против "Ювентуса" был перенесён. Они безумно талантливы, но и безумно непредсказуемы.

Судьбу "Ювентуса" ныне предсказывают легко, а его талант отрицают. Из-за провала в Дерби Италии забыты 13 мячей в четырёх матчах до того. Все в один голос говорят о дырявом рыхлом центре поля команды, о медленной игре, о полном отсутствии идей, кроме владения мячом. О сытости игроков и неготовности тренера. Многие уже даже "отбирают" у неё Скудетто и провозглашают окончание чемпионского цикла. Даже более осторожный экс-игрок "Юве" Алессио Таккинарди считает, что поражение и в Суперкубке зажжёт красный свет и вынудит клуб немедленно реагировать. Как? Неужели менять тренера?

Здесь я также уйду от категоричности и не буду ничего провозглашать. Тем более - когда речь о битве за трофей в одном матче. Гаттузо даже резко отвергает слова о кризисе чемпиона, считая их "ловушкой" и заявляя, что он не выдаёт два таких матча подряд и ему нельзя позволять чуять кровь. Тезис о двух матчах подряд повторяют многие эксперты. И они правы. Два матча подряд в различных турнирах в последний раз "Юве" проигрывал в апреле 2019-го года. Он как никто умеет держать удар. Он всё ещё девятикратный чемпион страны подряд, что постоянно повторяет и наставник "Наполи".

В игровом плане тренеры Пирло и Гаттузо схожи. Рино объясняет, что оба пытаются играть в короткий пас по испанскому типу из глубины. Оба также хотят быстро перехватывать мяч повыше. Обе в Топ-3 по владению мячом, в Топ-2 по проценту точных передач. При этом заметно и логично, что Гаттузо в развитии опережает новичка. Его "Наполи" доходит через пас до штрафной соперника красиво и быстро.

Подводят реализация и характер, начало жалоб и поисков виновных после пропущенных. Тренера же "Ювентуса" ныне подводит всё и все. Попытки играть в его футбол проваливаются и убивают баланс.

Кадры

"Интеру" "Ювентус" проиграл на левом фланге обороны. У "Наполи" там также есть козыри. Правый защитник сборной Ди Лоренцо забил в Кубке, а против "Фиорентины" отдохнул из-за дисквалификации. Правый вингер Лосано в блестящей форме. Он лучший бомбардир команды с десятью голами. Девять у Инсинье (на один больше, чем за весь предыдущий сезон), играющего очень взросло, достойно капитана. Маттео Политано на подмене. А вот в центральной оси с голами похуже. Андреа Петанья против "Фиорентины" хотя бы заменил их ассистами, Виктор Осимхен давно травмирован, Дрис Мертенс между травмами.

Петанья и Мертенс не готовы на сто процентов, но первый должен выйти в стартовом составе. Если нет - из глубин запаса поднимется Фернандо Льоренте.

Что касается опорной зоны, то без заражённого коронавирусом Фабиана Руиса в "старте" играют два чистых опорника - Демме и Бакайоко. И получается очень прилично. Диего забил в воскресенье, Тьемуэ заработал пенальти. С первым в стартовом составе команда выиграла девять матчей из десяти, без него в 13-ти матчах лишь шесть побед. Хотя их всего двое, а не трое, как в "Интере", что уже облегчение для "Ювентуса". В центре же обороны уже плотно сыгрался тандем Манолас-Кулибали. В форме и вратарь Оспина. Его сейв против Франка Рибери в воскресенье Гаттузо назвал "чудом".

У "Ювентуса" проблем гораздо больше. По разным причинам выбыли латерали Куадрадо и Алекс Сандро, центральные защитники Де Лихт и Демираль, Пауло Дибала. Под сомнением участие левого латераля Фработты, ещё и разорванного в воскресенье Хакими и Бареллой. Потому говорят о его замене вингером по амплуа Федерико Бернардески. Серьёзная проблема. Справа полегче, есть Кьеза и Данило. А вот в центре легендарному тандему Бонуччи-Кьеллини не хватает скорости. Опорники же быстры, но им не хватает характера Джорджо и Леонардо. Кроме Уэстона МакКенни. Он вернётся после повреждения.

В целом ожидается, что Пирло перейдёт на схему с тремя опорниками. Практически на 3-5-2. Это означает уход провального Аарона Рэмзи в запас. Ожидают и отход слабо играющего после травмы Мораты. Деян Кулушевски заменит его. А больше всего ожидают пробуждения Криштиану Роналду. С начала года он сам не свой, в Милане просто безнадёжно застревал в стене обороны. В борьбе за трофей он должен перезагрузиться.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Кьеза, Артур, Бентанкур, МакКенни, Бернардески, Кулушевски, Криштиану Роналду

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Демме, Бакайоко, Лосано, Зелински, Л. Инсинье, Петанья

Статистические факты

В последних десяти очных матчах "Наполи" побеждал четырежды, "Ювентус" - пять раз и однажды была зафиксирована ничья. Одна из побед неаполитанцев была добыта в серии пенальти. Последняя, в финале Кубка Италии-2020. Тогда в основное время команды не забивали, а в серии пенальти был зафиксирован счёт 4:2.

В последних шести очных матчах в кубковых турнирах четырежды побеждал "Наполи". В том числе и дважды - в финале Кубка Италии. По Суперкубкам за этот период счёт равный - 1:1. В трёх из четырёх этих финалов основного времени не хватило.

Прогноз: Ювентус - Наполи 1:1, 1:2 в дополнительное время

В финале Кубка в июне "Наполи" закрылся в обороне и очень больно и часто жалил в контратаках. Правда, Гаттузо заявляет, что с тех пор обе команды сильно изменились. Но, по крайней мере, реализует моменты его команда всё так же плохо (если не считать "Фиорентину"), а бывшая команда Маурицио Сарри всё так же бесцельно владеет мячом. Сегодня неаполитанцы более раскроются, но без авантюр. Вряд ли будут увлекаться авантюрами и раненые туринцы. Но реабилитироваться за позор пожелают. Потому 1:1. А в овертайме решит скамья запасных, которой у "Юве" сейчас просто нет.