Лацио - Парма. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

21 января. 22:15. Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Парма"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

В 1/8 финала Кубка Италии фаворитам очень непросто. "Интер" и "Милан" не уложились в основное время, "Наполи" дожал команду из Серии Б лишь на 77-ой минуте. "Сассуоло" и "Рома" и вовсе вылетели. "Лацио" не желает повторить судьбу двух последних, не желает портить атмосферу в клубе после триумфального Римского дерби. К тому же, он помнит, насколько успешен в Кубке и желает сохранить традиции. Симоне Индзаги подчеркнул особое значение турнира для клуба. Вместе с тем, просто вынужден прибегнуть к ротации. Повлияет ли она на результат против команды из зоны вылета Серии А?

"Лацио" весьма уверен в себе. Мануэль Лаццари даже считает, что поворотный пункт состоялся ещё до дерби. После же него оглядываться назад никто не собирается. Первая в сезоне серия из трёх побед подряд весьма повысила уровень уверенности в команде. Даже при проблемах в первых двух матчах серии. В первом тайме матча в Парме римляне не создали ничего, и лишь во втором нашли два гола. Но ныне уверены, что будут идти лишь вперёд и могут повторить прошлогодний поход. Луис Фелипе заявляет: "Мы Топ-команда и должны доказывать это в каждом матче". Значит, и в любимом Кубке.

"Парма" далека от таких амбициозных мыслей. Она в зоне вылета Серии А, не побеждала в девяти матчах подряд, в воскресенье прервала серию из пяти поражений подряд. А хотя бы в четвертьфинале Кубка была лишь однажды с2012-го года. С другой стороны, в двух матчах после возвращения Роберто Д'Аверсы на пост главного тренера она выглядит организованнее, увереннее в себе. Победу над "Сассуоло" в гостях упустила лишь на последних секундах, тренер считает, что 60-70 минут против "Лацио" играла на равных. А против таких организованных аутсайдеров "орлы" уже не раз оступались.

Кадры

Д'Аверса уже заявил, что предоставит шанс тем, кто играет мало. Он даже исключил из заявки Жервиньо и Корнелиуса. Куцка, Грасси, Инглезе и Карамо также не там. В обороне из-за вылета почти всех опытных игроков дыра особенно заметна. В СМИ уже называют состав "младенческой "Пармой". 17-летний Диркс дебютировал против "Сассуоло". 19-летний Бане дебютирует сегодня. Михэйлэ, Адоранте и Спрокати понабирали выходов на замену, теперь пора выходить в стартовом составе. Из опытных игроков стартового состава лишь Бругман, Куртич и Эрнани ожидаются на поле.

Индзаги не стал исключать такое количество ведущих игроков из заявки вовсе. Но в стартовом составе будут немало изменений. Хотя бы из-за травмы Луиса Фелипе и операции на аппендиците Луиса Альберто. Корреа и Кайседо с повреждениями, Иммобиле должен отдохнуть. Потому в центре атаки появятся глухие запасные Мурики и Андреас Перейра. Отмечу также выход опорника Пароло в центре обороны и Стракошу в воротах. Ачерби, Лаццари и Милинкович-Савич должны стать стержнем этого состава.

"Лацио": Стракоша, Пароло, Худт, Ачерби, Лаццари, Акпа-Акпро, Милинкович-Савич, Эскаланте, Фарес, А. Перейра, Мурики

"Парма": Коломби, Бузи, Диркс, Бане, Д. Риччи, Бругман, Эрнани, Куртич, Михэйлэ, Адоранте, Спрокати

Прогноз: Лацио - Парма 2:0

Индзаги называет матч коварным, но он был бы прав, если бы Жервиньо, Корнелиус и другие лидеры "Пармы" были в составе. Против младенцев должно быть несложно. Да и традиционно "Парма" - удобный соперник. Она проиграла "Лацио" уже девять матчей подряд. Пять из шести последних - с разницей более одного мяча. Д'Аверса не собирается искать отмазки, его умение ставить отличную оборону должно помочь сдерживать какое-то время. Потому можно рискнуть и поставить на "тотал меньше 2.5". А вот с победителем матча всё слишком ясно.