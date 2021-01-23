Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

23 января. 19:00. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

За 13 месяцев после позора 0:5 от "Аталанты" "Милан" кардинально изменился. Настолько, что Стефано Пиоли даже не желает говорить о замыкании круга, о какой-либо мести. Настолько, что сегодня даже фаворит матча. Он проиграл лишь один из последних 30-ти в лиге, забил два гола и более в 19-ти из последних 20-ти. И очень близок к первому званию "зимнего чемпиона" с 2011-го года. Бергамаски же выиграли лишь шесть из последних 15-ти и ноль из последних двух. Отстанут ли они сегодня от лидера уже на 13 очков? Либо перезагрузятся и раскрепостятся, как уже не раз делали?

Подопечные Пиоли вовсе не впечатляют в последнее время. Они дважды подряд теряли очки против аутсайдеров, затем дважды подряд еле побеждали. Проиграли дома Топ-матч "Ювентусу". После него страдали во вторых таймах против "Торино" и "Кальяри". Впрочем, двух последних переиграли всухую. Их характер, умение яростно бороться, интенсивно атаковать, самоотверженно обороняться, удержали их на первом месте даже при жуткой эпидемии травм и болезней, постоянно выбивающей игроков. Кроме "Юве", в шести последних матчах у них лишь победы. Большой успех, учитывая обстоятельства.

"Аталанту" вроде бы в последнее время прорвало. К семи матчам с 17-ю очками и 22-ум забитым. То есть к традиционному новогоднему прорыву. Однако в двух последних матчах она будто выключилась. Джан Пьеро Гасперини жёстко отрицает проблемы, доволен игрой в ничейных матчах против слабых "Дженоа" и "Удинезе", говорит о полном доминировании, об "автобусах" соперников. Даже доволен результатом в Удине. Пресса же не так довольна, говорит о бесполезной медленной "сломанной" игре, об исчезновении голевой машины. Gazzetta Dello Sport даже спрашивал заголовком "Что случилось"?

Какой матч мы увидим? Обе команды играют в мощный сверхинтенсивный футбол, много отбирают, много создают. Потому Пиоли и говорит о потребности победить в соревновании интенсивности, мощи и выносливости. Отметим фланговых защитников. Гозенс и Тео Эрнандес забили уже девять мячей на двоих. Мяч, скорее всего, чаще будет у "Аталанты". Впрочем, как раз это ей и мешало в последнее время. Также Гасперини уколол "Милан" за везение с частыми пенальти в его пользу - 12. На что Пиоли ответил об ударах своей команды в каркас ворот, которых уже 14 (второе место в лигах Топ-5).

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Кадры

Ныне кадровая ситуация "россонери" гораздо менее катастрофическая, чем обычно. Всё ещё отсутствуют Хакан Чалханоглу и Исмаэль Беннасер, капитан Алессио Романьоли и Алексис Салемакерс дисквалифицированы. Без Алессио в центре обороны придётся ставить двух правоногих игроков. Причём Симон Кьер будет играть через боль. Зато Ребич, Эрнандес и Крунич выздоровели от коронавируса, Леау отбыл дисквалификацию. Таким образом, левый фланг команды усилится на несколько порядков. А атаку уже усилило на те же порядки возвращение Ибры. Традиционное, с дублем. Уже пятым в сезоне.

Усилится и скамья запасных. Первый январский новичок Мейте уверенно действовал в Кальяри в центре поля, выйдя на замену. Марио Манджукич, пополнивший команду на днях, уже готов для заявки. Возможно, даже последний новичок, Томори, о котором было объявлено лишь вчера, получит какие-то игровые минуты. Так что команда ближе к решению проблемы последнего получаса игры, в которых в 2021-ом году слабеет.

В "Аталанте" всё попроще. Не готов лишь Марио Пашалич. Толой, Ромеро, Джимсити и Паломино борются за три места в центре обороны, новый латераль Мале был хорош в Удине, но сегодня вернётся Гозенс. Фройлер и Де Роон в центре поля, игравший там в Удине Пессина передвинется вперёд либо в запас. Скорее всего - первое. В запас, скорее всего, уйдёт Руслан Малиновский. Гасперини хвалил его за игру, оправдывал за момент, когда вместо удара с убойной позиции отдал пас пяткой. Но в целом в трёх матчах подряд украинец сделал недостаточно. О чём и говорят в прессе и на форумах.

В атаке сыграют Иличич и Дуван Сапата. Обоим нужно просыпаться. Оба слишком оторваны от командной игры и в последних двух матчах прервали свои результативные серии. Луис Муриэль выглядит сильнее их, в Удине забил красивый гол, свой восьмой в последних восьми матчах во всех турнирах. Но он лишь вернётся к статусу грозного оружия запаса.

"Милан" Д. Доннарумма, Калабрия, Калулу, Кьер, Эрнандес, Кесси, Тонали, Кастильехо, Диас, Леау, Ибрагимович

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Пессина, Иличич, Д. Сапата

Прогноз: Милан - Аталанта 1:1

Статистика - за ничью. И точно против победы "Милана". В последних десяти очных матчах "Аталанта" выиграла три и проиграла лишь один при шести ничьих. В Милане бергамцы выиграли два из шести последних с четырьмя ничьими. Ныне "россонери" сильнее, у них есть козырь в виде Златана, лучшего в Топ-5 по голам за матч - 1.5. Он может решить судьбу равного матча. Да и без него, как с уважением отмечает Гасперини, "Милан" доказал свою силу. Но всё же есть ощущение, что, как и в июльском матче здесь, получится жёсткая несколько осторожная битва. С тем же результатом - 1:1.