Аталанта - Лацио. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

27 января. 18:45. Кубок Италии. Четвертьфинал



Бергамо. "Гевисс Стадиум"



"Аталанта" - "Лацио"



Главный арбитр: Лука Пайретто



Tutto Atalanta не случайно назвал встречи "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини с "Лацио" Симоне Индзаги "настоящей классикой". Они никогда не разочаровывают, всегда предоставляют немало и эстетам футбола, и фрикам тактики. В очных матчах за последние пять лет мы видели дважды 3:3 с камбеками с 0:2 и 0:3, 4:3, 3:2 с камбеком с 0:2. А теперь и вовсе обе в отличном настроении перед двумя битвами подряд - в лиге и Кубке. Обычно доминируют бергамцы - четыре победы и ничья в пяти последних матчах в лиге. Но в Кубке как раз выиграл "Лацио". Финал-2019. Получится ли у него повторить?

Не случайно я назвал отличным настроение, а не форму обеих. "Лацио" одержал пять побед подряд в лиге и Кубке впервые с января 2020-го, когда шёл просто в сумасшедшем темпе и боролся за Скудетто. Но тогда он ещё и играл очень хорошо. Ныне же впечатлил лишь в Римском дерби, раздавив "Рому". Против "Сассуоло" в воскресенье он начал плохо, в целом создал мало, часто играл медленно. Забил он с углового и контратаки. В 1/8 финала Кубка против "Пармы" проспал второй тайм и вырвал победу лишь на 90-ой минуте. Индзаги не случайно заявил, что разрывается в плане оценки ситуации.

Тем не менее, в целом он доволен. Команда вернула жёсткость, сплочённость, уверенность в себе. И уже верит в повторение чего-то похожего на прошлогоднюю серию из 21-го матча без поражений подряд. Один из лидеров Сергей Милинкович-Савич приветствует возвращение единства, характера и умения побеждать при слабой игре. "Лацио" сейчас силён.

"Аталанта" также раздавила своего соперника в дерби на фоне менее впечатляющих матчей. Правда, она не проигрывала уже в 13-ти матчах подряд и получает гораздо больше комплиментов. Журналист Фабрицио Биазин говорит о "космическом футболе". Антонио Кассано - о том, что команда играет в другой вид спорта, революционный футбол. Арриго Сакки - о тотальном футболе, примере для всех. Её считают весьма реальным претендентом на Скудетто. Забывая, что ещё несколько дней назад, после двух унылых ничьих подряд против "Дженоа" и "Удинезе", спрашивали, куда поделась и что происходит.

Всё же, учитывая особую собранность обеих в матчах против других грандов и историю их очных встреч, можно предсказать очередной яркий качественный матч. Крайне интересную битву среднего прессинга римлян с новой комбинацией высокого и среднего - бергамцев. Мы увидим замечательные прорывы латералей, красивые быстрые атаки с подключением опорников и даже центрдефов, класс форвардов. Индзаги называет "Аталанту" командой в лучшей форме в лиге, Гасперини признаёт, что боится "Лацио" и требует от своих игроков максимального внимания. Обоим есть чего бояться и чего ожидать.

Кадры

Оба тренера говорят о ротации, верят в своих запасных. Не факт, что Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Фелипе Кайседо выйдут с первых минут. Травмированные Луис Альберто и Луис Фелипе точно не выйдут. Не выйдет и правый латераль "Аталанты" Хатебур. Ему готова хорошая замена в лице новичка Мале. Отдых получат последний опорник Де Роон и первый форвард Сапата. Впрочем, Луис Муриэль забивает даже больше Дувана. Неясно, получит ли отдых нынешний лидер команды Иличич в пользу Миранчука. Руслан Малиновский, вышедший на поле в Милане лишь на 90-ой минуте, получит ещё один шанс.

Прежде всего, отметим прямую битву на правом фланге "Лацио"/левом "Аталанты". Мануэль Лаццари и Робин Гозенс в великолепной форме, терзают фланг, отличились ассистами в последних Топ-матчах. В целом у первого гол и пять ассистов в лиге, у второго пять голов и четыре ассиста. Ожидается эпическая битва. Ну и Руслан способен отличиться. В двух последних матчах против "Лацио" он был очень хорош, заметен. В одном из них забил гол великолепным ударом, во втором отдал ассист. Может, и сегодня проснётся.

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мале, Пессина, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Муриэль

"Лацио": Рейна, Пароло, Худт, Ачерби, Лаццари, Эскаланте, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Марушич, Кайседо, А. Перейра

Прогноз: Аталанта - Лацио 3:2

Бывший вратарь сборной Италии Джованни Галли считает, что на "Аталанту" никогда нельзя положиться. То она выглядит сдутой, то вдруг выдаёт 4:0 или 5:0. Впрочем, в Топ-матчах она редко сдувается. Из 27-ми последних против Топ-6 лиги сезона 2019/20 проиграла лишь три. "Лацио" в первом круге Серии А она разгромила в Риме. Пусть и счёт 4:1 обманчив, ведь римляне должны были забивать те же четыре. К тому же, её запасные - Муриэль, Миранчук, Руслан - более опытны и компетентны, чем Эскаланте, Акпа-Акпро и Перейра. Потому ставим на яркий матч с победой бергамцев.