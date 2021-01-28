Наполи - Специя. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

28 января. 22:00. Кубок Италии. 1/4 финала

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Специя"

Главный арбитр: Франческо Форнеу

В "Наполи" буря. Поражение в Суперкубке и провал в Вероне вернули ситуацию, терзавшую клуб чуть больше года назад. Согласно сообщениям и слухам, президент Аурелио Де Лаурентис собирается сменить спортивного директора и главного тренера и уже разговаривал с Рафаэлем Бенитесом о должности алленаторе. Болельщики также требуют отставку Дженнаро Гаттузо. По разным версиям, ему дано от десяти дней до 24-ёх часов на исправление ситуации, и не факт, что будет достаточно простой победы над "Специей" в Кубке. Игра на вылет. Не только для "Наполи", но и для его тренера.

Неаполитанцы страдают уже полтора месяца, выигрывают тяжело, а чаще не побеждают вообще. Казалось, 6:0 над "Фиорентиной" в лиге станет прорывом, но тут же состоялось безвольное поражение в Суперкубке со смазанными убойными моментами, в том числе и пенальти Инсинье, а затем - поражение от "Вероны". Причём, если ранее "Наполи" очень много создавал, доминировал и страдал от ужасной реализации, то в Вероне нанёс лишь два удара в створ ворот и просто развалился после 30-ой минуты. Он проигрывал дуэли, выглядел безразличным, выключенным. Как в финале каденции Карло Анчелотти.

Вчера клуб выдал официальное сообщение о полной поддержке всего технического департамента, в том числе и главного тренера. Впрочем, в Неаполе это означает обратный отсчёт к его отставке. Журналист Диего Ди Лука напомнил, что Анчелотти был уволен через шесть дней после такого сообщения.

"Специя", несомненно, способна столкнуть Гаттузо с порога пропасти. Она уже ставила на этот порог Паулу Фонсеку, выбив его "Рому" в 1/8 финала Кубка с 4:2 после 120-ти минут. Чуть не столкнула португальца через три дня в матче лиги, когда отыгралась с 1:3 на 90-ой минуте и проиграла лишь на 92-ой. Она играет смело, агрессивно, не боится атаковать кого угодно. Правда, такой стиль оставляет дыры, которые спокойный и качественный соперник может легко использовать. Но для нервных несобранных соперников команда Винченцо Итальяно крайне опасна. А "Наполи" сейчас именно таков.

Ориентировочные составы

В критический момент Гаттузо решил вернуться к своей любимой схеме 4-3-3. Демме в центре поля помогут Элмас и Зелински. Таким образом, поляк отходит с позиции под нападающим и создаёт компактность. Все три форварда - Осимхен, Мертенс и Петанья - вновь не готовы играть. Андреа попытается, но если нет - единственный "живой" игрок команды Лосано выйдет в центре атаки, а Политано - на фланге. Пора оживать Инсинье. В эти критические моменты капитан, как всегда, проваливается.

"Специя" также потеряла своих главных форвардов - Нзолу и Пикколи. Один из героев матча Кубка против "Ромы" Сапонара также не приехал в Неаполь, как и лучший полузащитник команды Побега. Нет и двух правых защитников - Феррера и Маттьелло, и вратаря Проведеля. Игравший в Кубке Крапикас и долго травмированный первый вратарь Зут борются за место в воротах. Хотя бы форвард Андрей Галабинов присутствует, забивал в Кубке и, возможно, вернул отличную форму начала сезона.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Демме, Элмас, Зелински, Лосано, Петанья, Инсинье

"Специя": Крапикас, Виньяли, Эрлич, Исмаили, С. Бастони, Агуме, М. Риччи, Дейола, Агудело, Галабинов, Верде

Прогноз: Наполи - Специя 2:1

Команды уже встречались в Неаполе шестого января в лиге. Тогда "Наполи" должен был забивать 6-7 мячей, Итальяно признал худший матч "Специи" в сезоне. Тем не менее, в численном меньшинстве она вернулась с 0:1 на 2:1, оставив соперника с психологической раной. Сейчас ещё более глубокой. Но команды Гаттузо сияют именно когда припёрты к стенке. Итальяно не зря боится, что соперник будет искать месть и потому играть ещё более агрессивно. К тому же, состав гостей уж слишком ослаблен. Потому фаворит всё же победит. Хотя не факт, что это спасёт Гаттузо.