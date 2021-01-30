Сампдория - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

30 января. 19:00. Серия А. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Ювентус"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Вроде бы "Ювентус" пришёл в себя. В 2021-ом году на его счету семь побед в восьми матчах. С 21-им забитым мячом и тремя "сухими" матчами подряд. Он выиграл Суперкубок, в полуфинале Кубка. А в лиге готов гнаться за миланскими командами. Андреа Пирло заявляет, что провальный матч против "Интера" уже забыт, что последние успехи позволили нивелировать его влияние. Тем не менее, засыпать нельзя. Ведь "Сампдория" как раз и специализируется на спящих грандах. Она уверенно переиграла "Аталанту" и "Лацио", побеждала "Интер". Она смотрит лишь наверх. Подводный камень для чемпиона.

Претензий к игре "Юве" всё ещё достаточно. Она всё ещё не монолитна. Центр поля слишком мягок. Оборона неидеальна. У "Болоньи", "Сассуоло", "Наполи" в Суперкубке, "Дженоа" в Кубке были немалые шансы на успех. Криштиану Роналду этот год начал слабо. Альваро Мората после травмы вернулся не лучшим образом, хотя Пирло уверен в нём. Среди опорников отлично играет лишь Уэстон МакКенни, остальные вызывают немало вопросов. Впрочем, не то что мы видим такое впервые. "Ювентус" никогда не ищет красоту игры, зато, когда поймает стабильность результатов и верит в себя, он неудержим.

С другой стороны, "Сампдория" готова удержать его. Она сильна против грандов, вымотала даже тех, кому в итоге проиграла - "Милан", "Наполи", "Рому". "Интер" шестого января победила довольно чётко. Клаудио Раньери построил отличную боевую единицу. Он заявляет, что злился из-за непостоянства команды и начал требовать побеждать в каждом матче. Он зол из-за первого тайма победного матча в Парме, несмотря на счёт 2:0 после него. Антонио Кандрева, Адриен Силва, Майя Йошида весьма опытны, они и Кейта Бальде желают реабилитироваться за неудачи в сильных клубах. Мотивации достаточно.

В первом туре "Ювентус" разгромил "Сампдорию" со счётом 3:0. Уже тогда начались разговоры о новом стиле Пирло, началось увлечение его концепцией. С тех пор всё изменилось. Андреа желает лишь удержаться на плаву, его стиль не виден. А "Дория" и тогда была опасна, нанесла 15 ударов по воротам чемпиона, не заслужила проиграть с таким счётом. Да и Раньери заявляет, что его команда сильно изменилась с того времени. Взяла новых игроков в октябре, набрала форму. В четырёх последних матчах добыла три победы. Тот матч действительно не важен и не может служить показателем для нынешнего.

Ориентировочные составы:

"Сампдория": Аудеро, Берешински, О. Колли, Йошида, Ауджелло, Кандрева, Торсби, Экдаль, Янкто, Квальярелла, Кейта Бальде

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Куадрадо, МакКенни, Бентанкур, Артур, Кьеза, Мората, Криштиану Роналду

Прогноз: Сампдория - Ювентус 2:2

"Против команд Мистера Раньери всегда тяжело. Я очень уважаю его. "Сампдория" обладает весьма качественными игроками и глубоким составом". Пирло знает, что будет тяжело. Разумеется, будет тяжело и генуэзцам. Сам Раньери требует идеальную игру. Но как раз его команда способна выдать такую. Из последних трёх гостевых матчей против "Сампдории" два "Юве" проиграл, а в предыдущем сезоне выиграл благодаря нечеловеческому прыжку Криштиану Роналду. Ничьей в очных матчах на каких-либо стадионах не было уже более шести лет. Пора.