Аталанта - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А

31 января. 16:00. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

4:3, 3:3, 3:3, 3:2, 4:1. Два камбека с 0:2, камбек с 0:3. Таковы места боевой славы одного из ярчайших противостояний последних пяти лет в Италии. В среду добавилось ещё одно - 3:2 в Кубке с победным голом "Аталанты" в численном меньшинстве. Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини не скрывали восхищения игрой, хотя и, разумеется, нашли претензии для своих команд. "После среды мы знаем друг друга лучше и можем постараться ограничить сильные стороны соперника", - заявил последний. Мы, нейтральные болельщики, надеемся, что это не удастся и мы вновь увидим фестиваль голов.

"Аталанта" одержала вторую победу над грандом подряд. И, в отличие от разгрома "Милана", на этот раз было очень тяжело. Гасперини очень не понравилась потеря контроля над игрой и обилие ошибок при раннем 1:0. Два гола было пропущено слишком легко, причём лидеру обороны соперника Франческо Ачерби позволили выглядеть как лидер атаки. Удаление Паломино во втором тайме поставило команду в неприятное положение. Однако она выдержала, забила, заработала пенальти, а затем защищалась очень чётко. Не случайно второй тайм тренер уже назвал замечательным. В нём проявился характер гранда.

Соответственно, "Лацио" такой характер не проявил. Не воспользовался благоприятной ситуацией. Правда, Индзаги не стал уж слишком жаловаться, хваля свою команду за высокий уровень игры. Он требует лишь избежать ошибок, фатальных против "Аталанты". Вместе с тем, настроен довольно оптимистично. В лиге у "лациале" четыре победы подряд, они полны энтузиазма и уверенности в себе. В клубе даже на днях выдали зарплаты за март, в то время как, например, в "Интере" ещё не выдавали за октябрь. До четвёртого места всего три очка, до "Аталанты" - два. И римляне настроены решительно.

Гасперини заявляет, что матч лиги отличается от Кубка, ведь в лиге есть место для ошибки. Так что уж здесь вряд ли команды будут осторожничать. "Наши игры всегда полны голов, контроль над игрой всегда переходит от одного к другому". Такую игру мы должны увидеть и сегодня. Тем более, что команды выйдут в гораздо более сильных составах.

Кадры

Изменения в составах прежде всего на пользу "Лацио". Вернётся один из лучших бомбардиров лиги Чиро Иммобиле, один из лучших латералей лиги Мануэль Лаццари. Также после операции возвращается Луис Альберто, автор дубля в дерби. Он и Сергей Милинкович-Савич набрали отличную форму, что жизненно важно для команды. Защитника Худта, признавшего вину в поражении в среду (привёз пенальти, не прикрыл в ещё одном голе), заменит вице-капитан Раду. Новичок Мусаккьо будет в заявке. Вернётся и опорник Лукас Лейва, и форвард Корреа. Не сыграют лишь Луис Фелипе, Кайседо и Стракоша.

Проблемы "Аталанты" гораздо серьёзнее. Вылетели оба латераля. Хатебура способен хорошо заменить январский новичок Мале, но вместо Гозенса будет играть молодой Руджери. Динамизма и голов Робина будет не хватать. Выбыл и лучший центральный защитник на сегодня Ромеро, автор гола и двух ассистов против "Милана" и "Лацио". Зато в центре поля и атаке все в строю (кроме Пашалича). Перед Де Рооном и Фройлером расположатся Пессина, Иличич и Сапата. Все отличались в последнее время. А на скамье запасных будут ожидать авторы голов в среду Малиновский и Миранчук и автор ассиста Муриэль.

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мале, Де Роон, Фройлер, Руджери, Пессина, Иличич, Д. Сапата

"Лацио": Рейна, Лаццари, Патрик, Ачерби, Раду, Марушич, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Иммобиле, Корреа

Прогноз: Аталанта - Лацио 3:3

"Аталанта" не проигрывала уже в 14-ти матчах подряд во всех турнирах. В очных матчах против "Лацио" проиграла лишь один из семи последних, выиграв пять. Грандам в целом проиграла лишь три матча из 28-ми. Она отлично себя чувствует, очень уверена в себе. В среду мы увидели, что её второй состав сильнее второго состава "Лацио". Но сильнее ли второй состав обороны без Ромеро, Хатебура и Гозенса, чем Иммобиле, Луис Альберто, СМС? Сегодня шансы римлян добыть результат выше, чем были в среду. Ну а шансы увидеть яркий матч почти стопроцентные.