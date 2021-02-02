Интер - Ювентус. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

2 февраля. 21:45. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

"Закончился великолепный январь. "Ювентус" здесь, на полной скорости". "Пароль: продолжать так же". Эти цитаты из Твиттера Леонардо Бонуччи и с официального сайта клуба точно передают его настроение. Восемь побед и лишь одно поражение в девяти январских матчах - отличный результат. Выигран Суперкубок у "Наполи", сокращено отставание в лиге с победой над "Миланом" в Топ-матче. Впрочем, в феврале Топ-матчей будет гораздо больше. И уже в первом ожидает единственный январский победитель "Юве". В стане "бьянконери" заявляют, что оставили тот провал позади. Но так ли это?

Вполне возможно, что так. После позора в Дерби Италии в лиге (0:2) "Ювентус" выиграл четыре матча подряд во всех турнирах с общим счётом 10:0. Он явно добавил в игре, в уверенности в себе. Не без проседаний в балансе, в центре поля, но уже с гораздо большей общей стройностью. Команда всё чаще выглядит старым "Ювентусом", способным на спурт за лидерами Серии А. Выступление в Генуе в субботу против "Сампдории" было хорошо знакомым с лучших времён Массимилиано Аллегри - оборона, организованность, безжалостность. Даже с бонусом в виде красивых комбинаций в первом тайме.

Капитан Джорджо Кьеллини назвал такое выступление типичным ювентусовским. А его наставник Андреа Пирло видит, как команда принимает желаемую форму, видит более налаженные до автоматизма движения. Видит чемпионскую страсть к победе, сфокусированность ("без них мы не "Ювентус"), а былые поражения считает очень важными уроками. Матчи без пропущенных он называет признаком хорошего прессинга полузащитников и атакёров. То есть фактически баланса. Об идеале говорить ещё очень рано, провалы остаются в памяти. Запас прочности все ещё не так велик. Но правильный путь заметен.

Январь "Интера" также вышел не таким плохим. В последние годы именно в этом месяце он терял всё, в восьми матчах лиги в 2018-2020 годах одержал лишь одну победу. Три в шести в 2021-ом - не ахти какой результат. Но уже немалый прогресс. Тем более, что одна из них одержана в Дерби Италии. Да и победа в Миланском дерби в Кубке очень важна. Пять побед и две ничьи в семи последних матчах во всех турнирах, лишь один пропущенный в четырёх последних после девяти в шести до этого - оборона и вся команда также на правильном пути. "Беневенто" даже не позволили пробить по воротам.

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Что изменилось за 15 дней? Пирло не ожидает сюрпризов от своего бывшего тренера. Ожидает обычную игру Антонио Конте - оборону и контратаки. Впрочем, с тех пор центральная тройка "змей" - Брозович, Барелла и Видаль - лишь укрепилась и сплотилась. Кристиан Эриксен ожил и очень интересно подменял Марсело. Лаутаро Мартинес и Лукаку против "Беневенто" прервали серию из четырёх "сухих" матчей. Правда, Ромелу из-за стычки со Златаном Ибрагимовичем в Кубке дисквалифицирован. А из пяти матчей, в которых он отыграл менее 50-ти минут в нынешнем сезоне, выигран лишь один.

17-го января у "Юве" отсутствовали Куадрадо, Де Лихт, Алекс Сандро. Кьеллини только-только вернулся после травмы. Сторона его и юного Фработты была разорвана Хакими и Бареллой. Ныне Ашраф дисквалифицирован, Сандро вернулся. Как и Де Лихт с Куадрадо. А Кьеллини вновь Кьеллини. Также Пирло перешёл на игру с тремя опорниками, пусть и один из них официально на фланге. Перевёл Кьезу налево, где играет ответственнее и чаще подключается в штрафную. Всё это в пользу "Ювентуса" и обещает совершенно иной матч. Тем более, если против Кьезы выйдет Коларов, а не Бастони.

Следует отметить, что "убийцы" "Ювентуса" Видаль и Барелла частично отдохнули против "Беневенто". Янг, Дармиан и сменщик Лукаку Санчес также свежи. Де Фрай отыграл лишь 16 минут. А вот у "бьянконери" играли почти все. Криштиану Роналду забил лишь однажды в последних пяти матчах, играет большей частью слабо. Хотя построил обе атаки в Генуе. Кьеза также играет постоянно. Тройка опорников сформировалась, и вряд ли её сможет подвинуть Рабио. Разве что Де Лихт вступит в бой после коронавируса и Сандро не устал. Также Мората и Кулушевски играют в атаке поочерёдно.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Коларов, Дармиан, Брозович, Видаль, Барелла, Янг, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, Сандро, Кьеза, Бентанкур, Артур, МакКенни, Кулушевски, Криштиану Роналду

Прогноз: Интер - Ювентус 1:1

Лучшая атака Серии А против лучшей обороны. Тем не менее, доминировать как раз будет "оборона", "Ювентус", и "Интер" это устраивает. Он будет ловить на высоком прессинге и контратаках. Двумя большими победами Конте почти сбросил статус неудачника больших матчей. А "Ювентус" после порки 17-го января поначалу будет нервничать. С другой стороны, как заявил Пирло, это первый матч полуфинала Кубка. Есть ещё второй, и в целом этот турнир не так важен, как лига. Потому окрепший и поумневший тактически "Юве" способен на ничью против "Интера" без Лукаку и Хакими.