Прогноз на матч Интер - Ювентус

Сегодня в полуфинале Кубка Италии "Интер" будет дома принимать "Ювентус". Команды в середине января уже пересекались в Серии А, и тогда в Милане хозяева поля уверенно выиграли 2:0. Теперь же туринцы попытаются взять реванш. Аналитики Parimatch оценивают шансы команд практически как равные. У "Интера" 37% на победу в этом матче, у "Ювентуса" - 34% (29% на ничью). При этом у туринцев 55% на выход в финал турнира. Ответный матч команды сыграют 9 февраля. Тут стоит отметить, что "Ювентус" чаще всех выигрывал Кубок Италии, у него 13 трофеев. На втором месте "Рома" (9), а на третьем - "Интер" и "Лацио" (по 7).

Несмотря на уверенную победу "Интера" в Серии А, ждать повторения того результата не стоит. Когда на поле встречаются два гранда, игра всегда непредсказуема. "Ювентус" наверняка сделал выводы после поражения и выдать вновь такую же впечатляющую игру миланцам вряд ли удастся.

Не стоит также забывать, что обе команды претендуют на скудетто, этот трофей престижней Кубка. Поэтому, тренера могут дать отдохнуть ведущим исполнителям. В ближайшем туре "Ювентус" будет ждать игра с "Ромой", а "Интер" встретится с "Фиорентиной". Правда, нагрузка у миланцев все же меньше. Усилиями "Шахтера" они уже вылетели из еврокубков, тогда как "Ювентус" еще ждет участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Скорее всего, оба тренера попытаются добыть результат малой кровью, а потому игра получится довольно прагматичной. "Интер" и "Ювентус" в очных встречах вообще редко забивают больше двух мячей. В 53% Parimatch оценивает то, что и в этот раз голов будет меньше трех. Особенно выгодно не форсировать события "Ювентусу", который затем будет принимать "Интер" дома. Но игра при этом все равно должна получится яркой. А как иначе, когда на поле такие команды?