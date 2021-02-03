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Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

Италия
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Что сотрясает больше - победа или поражение?

Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Кубка Италии
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

3 февраля. 21:45. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта"

Главный арбитр: Миxаэль Фаббри

Словесное извержение Везувия продолжается. Дженнаро Гаттузо атакуют со всех сторон. Сам он говорит о "резне": "Меня убивают каждый день, будто мы на предпоследнем месте". И тут же атакует в ответ. Своего босса Аурелио Де Лаурентиса, ведущего переговоры с другими тренерами. Эксперты, вообще-то, большей частью на стороне тренера, игроки, судя по сообщениям, также полностью за него. Но атмосфера невыносимая. Разговаривать о следующем матче почти никому не хочется. Сумеет ли Рино в такой ситуации настроить свою команду на "Аталанту", также злую после последней неудачи?

"Везувиани" чередуют большие победы с провалами, причём последних больше. В матче против "Пармы" не было ни того, ни другого, но в целом игра удручала. Если не считать реально отличную оборону, вторую в лиге. Команда не создала ничего, во втором тайме отбивалась. А дважды забила благодаря индивидуальным действиям Элмаса и Политано. Гаттузо начал матч с новой-старой схемой 4-3-3, затем даже перешёл на 3-4-3. То есть нестабилен, не уверен в своём выборе. Хотя победа есть победа. А АДЛ уже дважды прямо заявил, что тренера никто не увольняет. Может, удастся успокоиться?

"Аталанта" слишком успокоилась после разгрома "Милана" и победы над "Лацио" в Кубке вдесятером. И получила пощёчину в лиге дома от того же "Лацио". Она отыграла один из двух своих худших матчей в сезоне в лиге, в первые 43 минуты даже не пробивала по воротам, затем атаковала примитивно и пропустила много контратак. Джан Пьеро Гасперини сразу же после матча заявил, что не имеет претензий к команде, напомнил о серии из 14-ти матчей без поражений подряд, а затем нашёл отмазку - мысли о полуфинале Кубка. Он не хочет понимать, что его команда нестабильна. Поймёт ли сегодня?

Другой из худших её матчей состоялся как раз в Неаполе. Здесь в октябре (1:4) она пропустила четырежды уже в первом тайме. Тогда "Наполи" владел мячом, коротко пасовал и раскатывал идеально. И ныне попытается владеть мячом и раскатывать. Угрожать он будет с помощью смещений вингеров Лосано и Инсинье в центр, подключений опорников Элмаса, Зелински и Демме. А ответы должны прийти с флангов, от латералей Меле и Гозенса, а также с помощью агрессивного прессинга и вертикального движения. Так что стиль команд, можно сказать, противоположен. Хотя обе играют на атаку.

В идеальном состоянии матч должен был стать сумасшедшим. Вот только реальное состояние команд, менее важный турнир и наличие ответного матча снижают напряжение. Хотя шансы на очень интересное противостояние высоки.

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Кадры

В лиге обеих ожидают не самые сильные соперники, поэтому большой ротации не будет. Хюсай заменит Ди Лоренцо справа в обороне "Наполи", Мерет Оспину - в воротах. Возможно, Максимович - Маноласа. Опорник Бакайоко отсидел в запасе за неудачную игру и предоставит отдых Демме. В атаке же отдыха не будет, поскольку Гаттузо предпочитает Лосано и Инсинье Политано, а Осимхен всё ещё не готов. Он надеется, что Петанья наконец-то решит огромную проблему команды с реализацией. Отметим Элмаса, автора голов в двух последних матчах. Именно под его флагом состоялся переход на 4-3-3.

В "Аталанте" ротация скорее вынужденная. Паломино выбыл, Хатебур не вернулся. Зато вернулись лучший центральный защитник команды Ромеро и один из лучших латералей лиги Гозенс. Последнего особенно не хватало против "Лацио". Тогда фланги "Богини" просто не существовали. Йосип Иличич в последнее время играет плохо, поэтому его должны сдвинуть в запас. Руслан Малиновский либо Марио Пашалич. Миранчук, провалившийся против "Лацио" на позиции "десятки", уступит это место Пессине, с которым ожидается больше баланса. А в центре атаки из-за повреждения Муриэля ротации не будет.

Новичок Виктор Коваленко в заявку не попал. Ожидаемо.

"Наполи": Мерет, Хюсай, Манолас, Кулибали, Руи, Бакайоко, Элмас, Зелински, Лосано, Петанья, Инсинье

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Д. Сапата

Прогноз: Наполи - Аталанта 2:2

Поражение, победа, победа, поражение, победа, поражение, поражение, победа, ничья, победа, поражение. Именно так играет "Аталанта" против "Наполи". Бывают и разгромы, и победы в яростной борьбе. У обеих команд немало козырей, но хватает и недостатков. Журналист Паоло Де Дженио заявляет, что "Аталанте" нужно лететь вперёд, а не возиться с мячом. "Наполи" будет красиво разыгрывать до верного. А результат зависит от того, кто с какой ноги встанет. Неаполитанцы в худшей форме, но борются за Гаттузо, бергамцы собраннее, но засыпают. Ничья выглядит логичным результатом.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Дженнаро Гаттузо Аталанта (Бергамо) Кубок Италии Наполи (Неаполь) Прогнозы
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