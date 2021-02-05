Фиорентина - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

5 февраля. 21:45. Серия А. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

"16 дней огня, из которых станет понятна его сущность". Так Gazzetta Dello Sport описал ближайшие недели "Интера". "Фиорентина", "Ювентус" в Кубке, "Лацио", "Милан". Тяжелейший календарь. И даже сравнительно лёгкий выезд во Флоренцию очень тяжёл. Ведь в последних трёх таких в лиге он добыл лишь ничьи, до этого трижды подряд проиграл. В последнем кубковом выезде 13-го января победил лишь благодаря голу Ромелу Лукаку на 119-ой минуте. Да и матч первого круга Серии А дома вывел с 2:3 на 4:3 лишь благодаря голам после 84-ой минуты. Будут ли подобные драмы сегодня?

В целом в гостях в последнее время "Интер" не блещет. Не выиграл три последних матча. На всех полях в лиге выиграл лишь два из пяти. То есть его темп недостаточно хорош. Поражения от "Сампдории" и ничья с "Удинезе" в гостях были заслуженными, игра в тех матчах удручала, а Милан Шкриньяр заявил, что команде нужно уметь вести не только Топ-матчи. Да и в Топ-матче в Кубке во вторник дома он затормозил, проиграв "Ювентусу" со счётом 1:2 из-за грубейших ошибок Янга и Бастони с Хандановичем. Вратаря пресса особо критиковала, припомнив ещё три его провала за последние полгода.

Резонанс вызвало также раздражение Артуро Видаля из-за очередной замены. Клуб решил не реагировать на него, по матчу Антонио Конте заявил, что игра была отличной и без индивидуальных ошибок его команда заслужила победить со счётом 2:0. "Ювентус" был на канатах, он ничего не создал". Но от этого не легче. "Мы сделали всё сами. Наивно ошибались, не были безжалостны у ворот соперника". Типичный "Интер".

В "Фиорентине" всё гораздо спокойнее. Ей удалось реабилитироваться за 0:6 от "Наполи" победой над "Кротоне" и ничьей против "Торино". Последняя была добыта вдевятером. Точнее, упущена победа в самой концовке. Не ахти какие достижения, учитывая слабость соперников. Но хотя бы удалось убежать от них, от зоны вылета. Очень медленно, но Чезаре Пранделли перестраивает команду, укрепляет её. Ныне она точно не слабее "Сампдории" и "Удинезе". А, учитывая борьбу с "Интером" в Кубке на равных в течение 120-ти минут и статистику очных матчей в целом, способна побороться и сегодня.

Кадры

Без Ромелу Лукаку в стартовом составе в шести матчах "Интер" добыл лишь одну победу. 13-го января он вышел лишь на замену, во вторник не играл из-за дисквалификации. Сегодня он возвращается. С другой стороны, отдых должен получить Лаутаро Мартинес. Возможно, Кристиан Эриксен заменит Марсело Брозовича в преддверии ответного матча против "Юве". Видаль на тот матч дисквалифицирован, поэтому сегодня сыграет. Слева в обороне Перишич может заменить Янга. Хакими, также не игравший во вторник, вернётся. Неясно с центром обороны. Хорошей замены там сейчас нет, но отдыхать нужно.

В "Фиорентине" почти наверняка не будет готов Рибери. Форвард Куаме либо вингер Эйссерик - не лучшие замены. Кастровилли и Миленкович дисквалифицированы. Потеря последнего в свете борьбы с Лукаку очень серьёзна. Игор и Кварта не того уровня. Хотя Пранделли и хвалит последнего за технику, и он признаёт его проблемы в игре головой и принятии решений. Против Ромелу это фатально. Также интересно противостояние экс-игрока "Интера" Бираги с Хакими. Кастровилли заменит либо ещё один бывший "змей" Валеро, либо жёсткий Пулгар. Это по месту в составе. А по позиции - Бонавентура.

"Фиорентина": Драговски, Кварта, Х. Пеццелла, Игор, Касерес, Пулгар, Амрабат, Бонавентура, Бираги, Куаме, Влахович

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Эриксен, Барелла, Видаль, Перишич, Лукаку, Алексис Санчес

Прогноз: Фиорентина - Интер 1:2

Исторически ничья - наиболее популярный результат в очных матчах во Флоренции. К тому же, в шести последних здесь обе забивали. В последних шести очных матчах в лиге "Интер" не проигрывал, но побеждал лишь дважды. А в целом флорентийцы не проигрывали дома в лиге никому с ноября. Поэтому результативная ничья логична. Пранделли говорит о желании лучше работать с мячом, но признаёт, что его команда сильнее без него, что умеет врываться в свободные зоны. Против также не любящего мяч и позиционные атаки "Интера" это может сработать. Но всё же кажется, что Лукаку решит.