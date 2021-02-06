150 лет спустя. Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

6 февраля. 19:00. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

26-го января 1871-го года Рим, лишь незадолго до этого наконец-то завоёванный Итальянским Королевством под руководством Туринской династии, был объявлен столицей Италии. Risorgimento, процесс объединения Италии, завершился. В начале 21-го столетия правящая из Турина династия вновь завоевала всю Италию, включая Рим. Однако через 150 лет после первого завоевания Вечный Город получает шанс вернуть корону себе. Или хотя бы отдать её Милану. Сегодня игроки "Ромы" выйдут на поле в специальных футболках, посвящённых юбилею Рисорджименто, и постараются отбросить "Ювентус" назад.

"Ювентус" вернулся. В 2021-ом году он добыл девять побед в десяти матчах, пропустил лишь один мяч в пяти последних. Выиграв первый трофей сезона - Суперкубок. Да даже проигранный матч принёс пользу, чуть ли не большую, чем любой из выигранных. Андреа Пирло заявляет, что провал в Дерби Италии многому научил команду, позволил понять важность концентрации, амбициозности и абсолютного настроя. Игроки согласны. И вправду, с тех пор чемпион очень серьёзно настроен. Добавили все. Даже слабейшая линия - центр поля. Не в последнюю очередь благодаря добавлению Пирло ещё одного опорника.

До идеала ещё далеко. Соперники в следующих Топ-матчах после того провала также получили немало шансов забить. От того же "Интера" в Кубке во вторник пришлось отбиваться во втором тайме, уповая на сейвы Джанлуиджи Буффона и Мериха Демираля. А ещё до этого - отыгрываться после раннего пропущенного. Голы были забиты благодаря пенальти и грубейшей ошибке вратаря и защитника соперников. Тем не менее, важнейшие победы в обоих матчах состоялись. Пирло очень понравился ответ на ранний пропущенный, тренер, игроки и болельщики уже оптимистичны. Впервые за последние месяцев восемь.

В "Роме" оптимизм не так просто найти. Всегда. Даже во времена хороших результатов. Вообще-то, сейчас такие. Пять побед и ничья в семи последних матчах лиги с 16-ю забитыми. В 20-ом туре впервые в сезоне была побеждена команда Топ-9 ("Веронa"), и сразу же - очень уверенно. Тем не менее, вокруг говорят о кубковом провале против "Специи" на поле и техническом поражении в кабинетах, о провале в Римском Дерби, о ссоре Паулу Фонсеки с Эдином Джеко и лишении последнего капитанской повязки. Сумеет ли команда выдержать всё это и вскоре заявить, что провалы оказались для неё полезнее побед?

Какой тип матча мы увидим? Предсказать довольно несложно. Пирло считает игру соперника одной из лучших в Италии, боится его контратак. В этом компоненте римляне и вправду очень опасны. Они не любят держать мяч, по процентам владения отстают от идущего вторым в лиге "Ювентуса" почти на семь. Туринцы также лидируют в лиге по дриблингу и точности передач. Что, разумеется, далеко не всегда отображается на креативе. Они будут доминировать, красиво пасовать, искать дыру в обороне соперника. Таких дыр, вообще-то, немало. Зато этот соперник будет стремительно контратаковать.

По создаваемым моментам и забитым мячам "Рома" явно опережает "Ювентус" и постарается подтвердить эту статистику. С другой стороны, пропущенных у неё на 15 больше, чем у лучшей обороны лиги - 33. Атака против обороны. Владение мячом против быстрых контратак. Также следует отметить, что ныне "Рома" опережает "Юве" по набранным очкам. Но по потерянным очкам, в игровом плане и в плане тишины в клубе уже отстаёт. Фонсека признаёт, что соперник сильно добавил по сравнению с матчем первого круга, более динамичен, собран и уверен в себе. Его же команда если и добавила, то немного.

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Кадры

Аарон Рэмзи и Пауло Дибала всё ещё не готовы, но без них "Ювентус" уже научился играть. Ему не нужно столько атакёров. Криштиану Роналду и Кулушевски либо Мората выйдут в центре атаки. КриРо вчера исполнилось 36, и он попытается отметить День Рождения как следует. "Он не мог ответить критикам лучше, чем дублем" (Пирло) и сегодня пожелает продолжить сброс неудачного в личном плане января. Мората займётся тем же. Для Федерико Кьезы январь был очень удачным, закончился голом в Генуе против "Сампдории" и он пожелает подключиться с левого фланга в штрафную без мяча так же точно.

В центре поля вновь должны выйти трое, пусть и номинально МакКенни играет на правом фланге. Бентанкур дисквалифицирован, поэтому к Уэстону присоединятся Артур и Рабио. В центре обороны готовы все четверо - Де Лихт и Демираль отлично поборолись с "Интером", Бонуччи и Кьеллини отдохнули. Пирло заявил, что может задействовать любой тандем. Справа всё яснее - Куадрадо, слева у Данило больше шансов на выход, чем у Алекса Сандро.

Потери "Ромы" существеннее. Один из её лидеров, скорее всего, следующий капитан Лоренцо Пеллегрини дисквалифицирован. Педро и новичок Эль-Шаарави не готовы играть. Поэтому говорят о переходе на 3-5-2. Сам Фонсека намекал на это. Кристанте вспомнит об "Аталанте", где играл ближе к атаке. Кстати, он будет капитаном. Саму же атаку будут держать Борха Майораль и Генрих Мхитарян. Последний забивал "Юве" в первом круге, с девятью голами и восемью ассистами он - движущая сила контратак "Ромы". Первый ещё не забивал никому сильнее "Вероны". Джеко вернётся с трибун на скамью запасных.

В центре обороны осталась молодая тройка Ибаньес-Манчини-Кумбулла, ведь Смоллинг травмирован. Весьма беспокоятся о выступлении вратаря Пау Лопеса, не раз "ловившего бабочек". А латералям Карсдорпу и Спинаццоле придётся найти баланс между своей отличной атакой и слабой обороной. Последний, принадлежавший "Ювентусу", не скрывает, что желает реванша. И за уход, и за матч первого круга лиги (2:2). Он считает, что "Рома" тогда упустила два очка, должна была забивать больше и не позволять Роналду так легко бить головой в окружении защитников. Сегодня ошибки в обороне будут стоить ещё дороже.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Артур, Рабио, МакКенни, Кьеза, Криштиану Роналду, Мората

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кумбулла, Карсдорп, Верету, Вильяр, Кристанте, Спинаццола, Мхитарян, Майораль

Прогноз: Ювентус - Рома 2:1

Если смотреть прямолинейно, статистика очных встреч равна. По три победы и две ничьи в последних восьми в лиге. Последний матч в Турине выиграла "Рома". Впрочем, все эти три победы были одержаны над немотивированным соперником. А до этого на "Алльянц Стадиум" римляне проиграли восемь матчей подряд. Четыре последних - со счётом 0:1. Их потери очень существенны. В первом круге, играя отлично, они умудрились упустить победу против десятерых соперников. К тому же, статистика "Ромы" во время каденции Фонсеки в матчах против грандов ужасна - 16 очков из 54-ёх возможных...