Ювентус - Интер. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

9 февраля. 21:45. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

"Ювентус" - "Интер"

Турин. "Алльянц Стадиум"

Результат первого матча - 2:1

Главный арбитр: Маурицио Мариани

"16 дней огня "Интера" продолжаются, и пламя разгорается всё сильнее. Сегодня в Турине он обязан побеждать для выхода в финал Кубка, а затем в лиге ожидают два Топ-матча подряд - против "Лацио" и "Милана". Первая задача кажется особо сложной, ведь на "Алльянц Стадиум" он не побеждал с 2012-го года. А в стане соперника сегодня весьма спокойно, прохладно. Он доволен своей сверхудачной серией из шести побед с разницей мячей 14:1 и уверен в себе. С другой стороны, до этой серии влетел как раз "Интеру" так, как давно не влетал. Так что и сюрпризный сценарий возможен.

"Интер" способен добыть нужный результат. Он уже добывал такой в лиге (2:0), 17-го января разнеся дома "Ювентус". На той победе "нерадзурри" построили серию из четырёх матчей лиги без пропущенных. Особенно впечатлила победа во Флоренции в пятницу. Неудобного для себя соперника, которого не переигрывали в гостях в лиге шесть раз подряд, они легко убрали с тем же счётом 2:0. Также отмечаем камбек в Миланском дерби в Кубке. Да и в том же Кубке против "Юве" они играли неплохо и проиграли из-за грубейших ошибок вратаря и защитника Бастони, а также привезённого Янгом пенальти.

Тот матч Антонио Конте оценивает однозначно. "Они ничего не создали, я не помню сейвов Самира Хандановича. Мы всё сделали сами. Мы были наивны в обороне и лишены безжалостности в атаке". Его слова недалеки от истины. Камбек "Юве" стал возможным благодаря решающей "помощи" "Интера". А во втором тайме туринцев спасали сейвы Буффона и Демираля и слишком неточные удары миланцев. Сегодня же у последних возвращаются два из трёх их главных бомбардиров - Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими. С ними Конте небеспочвенно надеется создать как минимум столько же и реализовать лучше.

С другой стороны, "Ювентус" чувствует себя даже отлично. Кроме того поражения, в 2021-ом году у него десять побед в десяти матчах. В том числе и победа в Суперкубке. В лиге в субботу он очень уверенно переиграл "Рому" в своём старом стиле, принёсшем ему девять Скудетто подряд - стена обороны во главе с Джорджо Кьеллини и разящие контратаки в ключевые моменты. Сеть даже заполонили мемы, сравнивающие Андреа Пирло с Массимилиано Аллегри. Когда хватает трёх ударов по воротам для двух голов, а соперник 14-ю даже не будит Войцеха Щесны - сравнения с Аллегри неминуемы.

Молодой наставник заявил после матча, что понял важность варьирования стиля и тактики, "иначе мы стаём предсказуемыми". Также он говорит о компактности, сплочённости команды, о "23-ёх игроках стартового состава", о найденных вере в себя и форме игры. Причём найденных именно благодаря поражениям. Его команда всё ещё нередко теряет инициативу в центре поля, соперник перестреливает её по ударам по воротам. Зато когда оборона вновь выглядит непроходимой - вся команда выглядит такой. А это уже должно пугать любого соперника, напоминая о годах доминирования "Юве".

Кадры

Без Лукаку на поле в течение хотя бы 50-ти минут "Интер" выиграл лишь один матч из шести. Поэтому его возвращение очень важно. В лиге он забил лишь в одном матче из последних шести, зато в Кубке - три мяча в двух. Он постарается сбросить с шеи камень нуля голов против "Ювентуса" в карьере. Лаутаро как раз забивал ему в первом матче. Хакими также настроен решительно и очень опасен. Как и левый латераль Перишич, начинающий переигрывать Янга и Дармиана. Разумеется, без исправления Хандановича в финал не пройти. Как и без сохранения уровня тройки Шкриньяр-Де Фрай-Бастони.

В центре поля дисквалифицирован Видаль. Его заменит скорее Гальярдини, чем Эриксен и Сенси. Но солировать в любом случае будут Брозович и Барелла. Николо выдал очередной блестящий матч во Флоренции, забил великолепный гол и заслужил море комплиментов отовсюду. Он был главным героем и 17-го ноября, отлично поработал в Миланском дерби. Ассистировал в первом полуфинальном матче против "Ювентуса". От него зависит очень многое.

Состав "Ювентуса" предсказать сложнее. Хотя травмы упростили задачу. Артур и Мората заболели (не коронавирусом). Леонардо Бонуччи травмирован. Пирло уже заявил, что ворота будет защищать Буффон, а место в атаке займёт Кулушевски. Вряд ли в решающем матче на левом фланге выйдет Бернардески, а не Кьеза. Куадрадо в субботу вышел лишь на замену, так что сейчас он готов. Остаются две дилеммы. Кто-то из тройки центральных защитников Де Лихт-Демираль-Кьеллини сядет в запас. Похоже, как и в первом матче, отдохнёт капитан. И слева может выйти как Алекс Сандро, так и Данило.

Особое внимание следует обратить на ситуацию с жёлтыми карточками. Роналду, Мората, Кьеза, Бентанкур, де Лихт, Демираль, Артур, Рабио, Бернардески и Алекс Сандро пропустят финал, если получат ещё одну. Немалая головная боль для Пирло. И, разумеется, на КР7. В слабом по своим меркам январе он забил четыре мяча в восьми матчах. В двух матчах февраля - уже три. Причём оба были Топ-матчами. Кубок Италии он ещё не выигрывал, и такой факт ещё больше подстегнёт португальца, которого Gazzetta Dello Sport назвала "каннибалом голов и трофеев".

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Демираль, Данило, МакКенни, Рабио, Бентанкур, Кьеза, Кулушевски, Криштиану Роналду

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Гальярдини, Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Ювентус - Интер 1:1

Уже дважды подряд "Интер" показал, что способен озадачивать "Ювентус", однажды уверенно победил. Лукаку и Хакими способны стать "критическими элементами", как говорит Пирло. Особенно, если Кьеллини не выйдет в "старте". Вместе с тем, "Юве" уже почти нашёл свою страшную форму, его тренер говорит о выходе в финал "любой ценой". А при этом и при 2:1 после гостевого матча против него не поставишь. Туринцы никогда не вылетали в полуфинале после победы в первом матче, миланцы никогда не выходили в финал после поражения в первом. Конте никогда не брал Кубок Италии...