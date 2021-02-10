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Аталанта - Наполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии
За шаг от финала, за шаг от провала
10 февраля. 21:45. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Наполи"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
Результат первого матча - 0:0
"Этот матч значит многое и для нас, и для них, ведь мы не играем в финалах каждый год". Хотя "Аталанта" играла в финале-2019, а "Наполи" выиграл финал-2020, слова Джан Пьеро Гасперини - правда. Но не вся. Поскольку ныне команды в таком неустойчивом состоянии, что для них разница между победой и поражением сегодня гораздо большая и выходит за пределы Кубка. Бергамцы выиграли лишь два матча из семи последних, и ещё одна неудача будет означать кризис. У неаполитанцев результаты лучше - три победы в семи, но они уже в глубоком кризисе. Поэтому обеим крайне нежелательно проиграть.
Гасперини по-прежнему не желает признавать проблемы, говоря лишь об усталости. Но и в его словах "повезло, что мы играем уже через три дня после "Торино" читается дрожь. "Аталанта" крайне нестабильна, нередко играет и уныло. Две "нулёвки" в семи матчах, в том числе и в первом полуфинальном, подтверждают. А провалы против "Лацио" и "Торо" (потеря 3:0) говорят о потере стержня, собранности и безжалостности. Робин Гозенс признаёт, что "что-то не работает", говорит о плохих знаках. А экс-тренер "Наполи" 80-х Оттавио Бьянки заявляет, что при потере ритма команду очень реально ловить.
Ведущий на радио Kiss Kiss Napoli Карло Альвино говорит прямо: "Не нужно делать из "Аталанты" монстра. Не будет никакого эпического матча. "Аталанта" оставляет немало простора в обороне, и Осимхен и Лосано подходят такому типу игры идеально. Бергамцам нужно оглядываться за спину, поскольку у "Наполи" есть немало стрел".
Насчёт монстра Альвино прав. А вот стрелы неаполитанцев ныне сломаны. Команда сломана. В последнее время она побеждала лишь ужасную "Парму" и второй состав "Специи". Ворота "Дженоа" обстреляла 26-ю ударами, но почти всегда издали, без остроты в штрафной площадке. А возле своей дважды фатально и издевательски просто потеряла мячи, из-за чего и пропустила. Дженнаро Гаттузо понравился креатив, он лишь жалеет, что нет времени наиграть выход из обороны и говорит о поражениях под фотокопию из-за ошибок на выходе. Но на самом деле ей не хватает гораздо большего - тишины и характера.
В обычной ситуации мы должны были ожидать яркий матч. Но в нынешнем состоянии "Наполи" не уверен в себе. Да и Гаттузо в Кубке всегда осторожничал, и в предыдущем сезоне, и в "Милане". В первом матче дома он даже перешёл на схему 3-4-3. Явный признак страха. Сегодня ожидается 4-3-3, тем не менее, стиль вряд ли изменится - оборона, владение мячом поперёк поля и нечастые контратаки. "Аталанта" же из преимущества в Неаполе с двумя чистыми форвардами извлекла немного. А в трёх из четырёх последних матчей пропускала как минимум два мяча. Так что и она не полезет на рожон.
Кадры
Манолас и Кулибали отсутствуют, потому Гаттузо придётся ставить в центре обороны Максимовича и Ррахмани. Первого часто критикуют, второй же в единственном матче лиги в стартовом составе привёз гол, в Кубке с ним команда пропустила дважды от "Эмполи" из Серии Б. Возможно, правый защитник Ди Лоренцо сместится в центр. Опорник Диего Демме очень устал и может быть заменён Бакайоко. Зато в атаке впервые за 94 дня в стартовом составе может выйти Виктор Осимхен. Возможно, он залечит зияющую рану реализации. Капитан Лоренцо Инсинье немного отдохнул в Генуе, Лосано и Политано забивают.
У "Аталанты" также проблемы лишь в обороне. Лучший центральный защитник Ромеро и Хатебур не сыграют, другой правый латераль Меле под вопросом. Как бы ни пришлось ставить Толоя туда, а в центр обороны - глухого запасного Кальдару. Либо Гозенса, а слева ставить слабого Руджери. Зато далее выбор огромен. Де Роон, Фройлер, Пашалич, Пессина, Малиновский, Миранчук, дебют Виктора Коваленко, в атаке Иличич, Муриэль, Сапата. Хотя все эти игроки, кроме, разве что, Муриэля, нестабильны в атаке. Де Роон-Фройлер-Пессина-Иличич-Сапата - осторожный состав. Первый состав.
"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Д. Сапата
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Хюсай, Демме, Элмас, Зелински, Политано, Лосано, Л. Инсинье
Прогноз: Аталанта - Наполи 2:1
В последних 12-ти очных встречах счёт по победам 5:5. Причём успех не зависит ни от формы, ни от стадиона. Ведь и гостевых, и домашних побед также по пять. Сегодня возможно всё. Но всё же команды, последние матчи которых СМИ называли "коллапсом", "полной темнотой" и "харакири", должны быть осторожны. Гаттузо специалист по Кубку, в 2020-ом году уже проходил в финал с ничьей дома и победой в гостях. 0:0 считают более удобным результатом для него. Но и "Аталанта" обычно сильна в Топ-матчах, а этот Гасп прямо называет другим, решающим. Решат ошибки. Максимовича и Ррахмани?
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