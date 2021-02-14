Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А

14 февраля. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Стол "Интера" расчищен. Уже нет ни Кубка Италии, ни Еврокубков. Можно сосредоточиться на лиге. Расчищен стол и непосредственно в 22-ом туре. Поражения "Милана" и "Ювентуса" предоставляют уникальный шанс отдалиться от второго и в преддверии Миланского дерби обойти первого. Хотя для этого придётся переиграть одну из лучших команд лиг Топ-5 в 2021-ом году. По набранным очкам в нём "Лацио" уступает лишь "Манчестер Сити" и "Монако", выиграл уже шесть матчей лиги подряд, и один из его лидеров Сергей Милинкович-Савич и слышать не желает об остановке. Ожидается Битва Титанов.

"Змеи" в неоднозначном настроении. Вылет от "Ювентуса" оставил неприятный осадок. Уж точно - отвратительная ссора Антонио Конте с Андреа Аньелли. В лиге в 2021-ом году состоялись совершенно необязательные потери в матчах против "Сампдории" и "Удинезе", упущена победа над "Ромой". Тандем ЛуЛа ослабел, оба забивали лишь в одном из шести последних матчей Серии А. Конте признаёт их проблемы, в целом жалуется на реализацию. С другой стороны, он отмечает прогресс в обороне, усиление баланса. Четыре "сухих" матча лиги подряд. Первое место по забитым с 51-им голом в 21-ом матче.

В Серии А у "Интера" три победы и две ничьи в пяти последних матчах. В том числе и вынос "Ювентуса". Очень прилично. Он вполне может строить на этом свою уверенность. Да и в Кубке Конте доволен выступлением, особенно - доминированием в центре поля. Он оптимистичен. "Только идиот не видит наш прогресс". А за показанный Аньелли средний палец он уже извинился. В клубе пытаются успокоиться и набрать темп в борьбе за Скудетто.

"Лациале" за Скудетто не борются. "Нашим Скудетто" Симоне Индзаги называет попадание в Топ-4. Зато здесь уже успокоились после бурной осени и малоудачного декабря. В январе-феврале на их счету уже шесть побед подряд в лиге. В том числе и выносы "Ромы" и "Аталанты". В команде считают, что набрали темп и форму предыдущего сезона, когда боролись за Скудетто. Стабильность и уверенность в себе они собираются сохранять. "Мы знаем, что "Интер" будет зол после Кубка, но готовы. Нам нужна выносливость. Мы собираемся играть агрессивно, интенсивно и нацеленно", - обещает Индзаги.

Все качества, которые перечислил Симоне, свойственны его команде в лучшие периоды. Легенда "Интера" Джузеппе Бергоми предостерегает: "Если они начнут, то не остановятся". Хотя и "Интер" ставит на такие качества. Обе играют по схеме 3-5-2. Обе ставят на вертикальные атаки, у обеих стремительные фланги. Поэтому матчи между ними всегда очень интересны и полны событий. Пусть и не всегда эти события - голы. Таких в последних пяти матчах набралось девять. Предыдущий (1:1) также был весьма напряжённым и закончился двумя удалениями. И сегодня без событий мы не останемся.

Кадры

Конте приходится задуматься над составом центра поля. Артуро Видаль выбыл, Марсело Брозович и Николо Барелла висят на карточках в преддверии дерби. Первого заменит Гальярдини, второго - Эриксен либо Сенси. Третий же, скорее всего, продолжит взаимодействовать с Ашрафом Хакими на фланге. Николо сейчас играет блестяще, успевая всё в обороне, центре поля и атаке. Также Алексис Санчес может заменить Лаутаро, а слева Иван Перишич - Янга. В остальном же всё ясно. Бастони также висит на карточках, но его заменять никто не будет. Самир Ханданович отыграет свой 500-й матч в лиге.

У "Лацио" проблемы в центре обороны. Её лидер Ачерби пропустил одну тренировку. Хотя в клубе заверяют, что он просто получил отдых. Как и Луис Альберто. С Раду ситуация сложнее. Его участие под вопросом. Худт готовится к выходу. Немалая проблема против Хакими с Бареллой, тем более, что нынешний левый латераль Марушич по амплуа правый. Правого центрального защитника также может сыграть не Патрик, а Мусаккьо. Хотя это будет скорее усилением, ведь Маттео сразу же влился в команду. А правый латераль Лаццари будет разрывать свой фланг точно как Хакими - свой.

Далее всё проще. Тройка опорников Лейва-Милинкович-Савич-Луис Альберто набрала отличную форму. Именно благодаря этому команда настолько добавила. Последние двое крайне опасны в атаке. Уж точно - Чиро Иммобиле, забивший восемь мячей в последних десяти матчах. Следующий станет 150-ым в карьере в лиге. В целом в сезоне в лиге на его счету семь решающих голов. Решающий игрок.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Эриксен, Гальярдини, Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Лацио": Рейна, Мусаккьо, Худт, Ачерби, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Иммобиле, Корреа

Прогноз: Интер - Лацио 1:1

В последних пяти очных матчах в лиге счёт по победам 2:2. Такой же и в пяти в Милане. Исходя из этого и из общей формы римлян, они более чем способны не проиграть и прервать серию миланцев из семи домашних побед в Серии А подряд. Способны и не пропустить от них больше одного, что на "Сан Сиро" удавалось лишь одной команде из восьми последних. И забить в 18-ом матче лиги подряд, что им не удавалось с 1994-го года. А результат? Битва точно будет, удаления абсолютно не удивят. Двух ничьих за сезон в очных матчах не было с сезона 2004/05. Пора.