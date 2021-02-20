Аталанта - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

21 февраля. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Несколько дней назад главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини объявил о начале "недели "Реала". В клубе и в городе думают о встрече с мадридским грандом с восхищением, говорят о мечте и празднике. Встреча в лиге с "Наполи" в такой ситуации как кость в горле. Хотя она чуть ли не важнее, ведь является прямой битвой за право на встречи с "Реалом", "Баварией" и т.д и через год. Неаполитанцам также не очень хотелось бы играть Топ-матч уже через пару дней после очередного провала. Кстати, также в Еврокубках против испанской команды. На кого испанские страсти повлияют больше?

Провальный выезд в Лиге Европы практически нивелировал психологический подъём "Наполи" после победы над "Ювентусом" в лиге. В Гранаде (0:2) команда Дженнаро Гаттузо вновь продемонстрировала отсутствие характера, пропустила два гола в течение трёх минут, несмотря на 62 процента владения мячом, первый и единственный удар в створ ворот нанесла лишь на 87-ой минуте. СМИ говорили об отсутствии вертикальной игры, стерильном доминировании, ужасном первом тайме, тотальном помутнении сознания, страхе и заторможенности. Corriere Dello Sport говорил о "возвращении в подземный мир".

Гаттузо на этот раз даже не пытался атаковать никого. Он просто заявил: "Зачем выходить в следующий раунд, если некем играть?!" В этих словах ясно чувствуются усталость, отчаяние. Пусть и играть действительно некем. В Гранаду приехали лишь 12 "взрослых" полевых игроков. И такое "алиби" пресса не приняла. Говоря об отсутствии решений, какого-либо лица. О тупике развития "Наполи" Гаттузо. Франческо Маролда из того же Corriere заявил: "Мы привыкли к худшему. Мы уже отказались от красивой игры. Затем - от результатов. А теперь и от желания бороться. Я вижу пустую унылую команду".

"Хочет ли вообще этот "Наполи" бороться?" Вопрос Tutto Napoli повисает в воздухе.

"Аталанта" точно борется. Хотя и часто играет уныло. В Кальяри она вымучила лишь вторую победу в шести последних матчах лиги. После чуть ли не худших в атакующем плане в каденции Гасперини 75-ти минут (лишь четыре удара по воротам) она сумела включиться, начала создавать и её суперсаб Луис Муриэль забил на 90-ой минуте. Благодаря этому настроение в команде явно улучшилось. Тренер остался очень доволен таким видом победы, а игровых проблем не видит вообще. Зря, поскольку на самом деле таких достаточно. Команда не похожа на себя. Зато ясно, что она всегда способна включиться.

Вообще-то, в последних шести матчах лиги "Наполи" набрал на три очка больше, чем "Аталанта" - 12 против девяти. Забил 13 мячей, больше чего никому не удавалось. Но провалы в Суперкубке, Лиге Европы и вылет от той же "Аталанты" в Кубке вывели его показатели во всех турнирах на три победы и пять поражений в девяти последних матчах. В том числе и пять поражений подряд за пределами Неаполя. А это уже явно плохие показатели. Рождающие плохое настроение.

Кадры

Кадровая ситуация "Наполи" должна немного улучшиться. Калиду Кулибали и Фаузи Гулям оправились от коронавируса, и первый заявляет о горячем желании помочь страдающей команде. Возможно, вернётся и опорник Демме. С другой стороны, неясна судьба Политано, получившего травму в Гранаде. Капитан Лоренцо Инсинье играл там с травмой. А центрфорвард Виктор Осимхен после травмы так толком и не вернулся. Его пресса просто ест поедом. Так что Гаттузо, возможно, перейдёт на игру с тремя центральными защитниками, позволившую чётко остановить "Аталанту" в первом кубковом матче дома (0:0).

У бергамцев отсутствует лишь один игрок. Правого латераля Хатебура заменит Меле. Тем не менее, и несмотря на "Реал", серьёзной ротации не будет. Муриэль может выйти вместо Дувана Сапаты, опорник Фройлер может получить отдых, за три места в центре обороны по-прежнему борются Толой, Ромеро, Джимсити и Паломино. А на позиции под форвардами, как всегда, россыпь. Пессина, сделавший дубль против "Наполи" во втором матче Кубка, Миранчук, Малиновский, Коваленко. Большинство СМИ прогнозируют отход Пессины в опорную зону и выход Руслана вместо него. Виктор играть много ещё не готов.

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Меле, Де Роон, Пессина, Гозенс, Малиновский, Иличич, Муриэль

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Максимович, Руи, Демме, Руиc, Зелински, Осимхен, Л. Инсинье

Прогноз: Аталанта - Наполи 2:1

Матчи между этими командами всегда непредсказуемы и не зависят от общей формы. В первом круге "Наполи" и вовсе раздавил соперника (4:1), в первом полуфинальном матче Кубка довольно чётко выдержал 0:0. Во втором провалил начало, чуть не догнал во втором тайме, но в итоге уступил со счётом 1:3. Общий счёт по победам в восьми очных матчах во всех турнирах 3:3, причём были и победы в гостях. "Наполи" отдал сердце и душу против "Ювентуса" и победил, способен и в Бергамо против отвлечённого и бледного по игре соперника добыть результат. Но всё же поставим на более логичный.