Праздник возрождения футбольного Милана. Милан - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

21 февраля. 16:00. Серия А

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Телетрансляция - Футбол 2

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В 23-ем туре сезона 2019/20 "Интер" блестяще вернулся с 0:2 на 4:2, стал первым, опустил "Милан" на восьмое место. Разрыв между ними увеличился до 22-ух очков. Камбек Златана Ибрагимовича забуксовал, судьбы команд и клубов казались диаметрально противоположными. С тех пор прошёл год, за который "Милан" с самым молодым составом в лигах Топ-5 совершил невероятный скачок, а "Интер" пережил и немало успехов, и немало проблем. Он вновь первый, но опережает соседей лишь на одно очко. Впрочем, последние тенденции напоминают начало февраля 2020-го. Сохранятся ли они?

Впервые с апреля 2011-го года обе команды подошли к дерби в Топ-2 Серии А. 99 очков на двоих - их лучший показатель после 22-ух туров с сезона 1950/51. "Россонери" в 2020-ом году выдали серию из 27-ми матчей без поражений подряд. В 26-ти из них забили два мяча и более. С четвёртого по 21-й тур они лидировали в лиге и изумляли всех ментальной взрослостью. "Нерадзурри" стали четвёртой командой за 60 лет с как минимум 54-мя голами в 22-ух матчах. И впервые с 2010-го года единолично возглавили турнирную таблицу во втором круге. Возрождение футбольного Милана состоялось.

Вместе с тем, в последнее время заметны изменения. "Дьяволы" проиграли уже три матча из последних семи в лиге, причём по всем статьям. Выступление в Специи в 22-ом туре было просто позорным, без ударов в створ ворот впервые с августа 2019-го, то есть впервые с проклятых безнадёжных времён. Такая игра вызвала экстренное и очень неприятное заседание главного тренера Стефано Пиоли с игроками. Вызвала тревогу болельщиков, всё ещё живущих кошмарами последних 7-8 лет. Блестящие серии 2020-го года ослепили, и потому команду ныне на контрасте оценивают гораздо ниже, чем следует.

Выезд к "Црвене Звезде" в рамках Лиги Европы не особо помог изменить самооценку. Там миланцы забили с автогола и пенальти, пропустили на 90-ой минуте в численном большинстве. 2:2 в гостях ослабленным составом (без Златана, Калабрии, Кьера, Чалханоглу, Кесси в первых 11-ти) - хороший результат, но оголённый нерв команды он не успокоил.

В "Интере" ныне единственный оголённый нерв - финансовая ситуация в клубе. Руководство отчаянно ищет 200 миллионов евро до 31-го марта в любой форме - от продажи части акций, всех акций, кредитом. Иначе просто не сумеет выплатить всё, что должно. Впрочем, похоже, именно эти проблемы сплотили команду. Учитывая бойцовскую репутацию и тактику осадного менталитета Антонио Конте, в этом даже нет сомнений. Команда не просто сплотилась, а успокоилась. Вылет из Кубка от "Ювентуса" уже забыт, тем более, что Конте оценил игру команды в тех двух матчах высоко. А темп в лиге высок.

Конкретнее, из последних пяти матчей лиги "Интер" выиграл четыре. Среди них - отличные, весьма уверенные победы над "Юве" и "Лацио". Против римлян в 22-ом туре миланцы играли практически без мяча, что не помешало им наглухо перекрыть оборону и классно контратаковать. Тот матч был демонстрацией силы. Также они легко разгромили непростой "Беневенто" и одержали первую победу во Флоренции в лиге после шести матчей без неё. Также очень уверенно. В этих пяти матчах они пропустили лишь один мяч, с рикошета при штрафном. А в атаке сохранили темп (кроме 0:0 в Удине).

Что касается очных матчей, то по ним у "Интера" большое преимущество. Пять побед и поражение в последних шести во всех турнирах. Лишь одно поражение в последних девяти в лиге. Год назад "Милан" провёл шедевральный первый тайм, но затем развалился. В октябре наконец-то победил благодаря дублю Ибры и вышел на первое место, которое удерживал до 22-го тура. В Кубке в январе Ибра также открыл счёт, но больше не забил, а в начале второго тайма был удалён. Штрафной Эриксена оформил камбек на седьмой добавленной минуте. Ожидаем ещё одну драму, знаковый результат?

Жаль, что такой знаковый матч, первое дерби двух лидеров лиги за десять лет, пройдёт без болельщиков. Впрочем, силу болельщиков номинальные хозяева поля продемонстрировали, продав 25 тысяч виртуальных билетов на матч. Их обладатели получат различные интерактивные преференции, скидки. А игроки - дополнительный прилив энергии.

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Кадры

"Милан" вновь потерял опорника Исмаэля Беннасера. Тонали и Мейте слабее его, разочаровывают. Правда, в целом кадровая ситуация гораздо лучше, чем была. Возвращение главного креативщика Чалханоглу крайне важно, Ребич здоров, Калабрия отбыл дисквалификацию. Златан горит желанием реабилитироваться за удаление в Кубке, за Специю, желает оставить стычку с Ромелу Лукаку позади. У Пиоли даже есть выбор. Усиливать атаку по ходу матча будет Леау, Томори и Габбия готовы подменить Кьера и Романьоли. Болельщики даже призывают выпустить Фикайо сразу же, учитывая проблемы капитана.

21-летний Джанлуиджи Доннарумма должен стать самым молодым игроком в истории лиги, достигшим двухсот матчей. Предыдущего рекордсмена Джанлуиджи Буффона он опередит почти на три года.

Конте также потерял опорника. Даже двоих - Видаля и Сенси. Но у него как раз есть замены. Эриксен сильно добавил в последнее время, сыгрался с Брозовичем. Гальярдини готов прикрыть. Барелла, как всегда, будет работать за двоих. В центре обороны стоит стена (так, согласно мемам, переводится со словацкого "Милан Шкриньяр"). Де Фрай и Бастони отлично дополняют его. Противостояние двух друзей из "Реала" - Тео Эрнандеса и Хакими - будет жутко интересным. Ранее первый бил рекорды по голам с позиции крайнего защитника, теперь - второй. Слева же явно добавил Иван Перишич.

Доннарумму постараются пробить Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Оба попали в непростую полосу, забивали лишь в одном из шести матчей лиги. Пока не попали на "Лацио". Особо мощно отыграл бельгиец, с дублем и ассистом. Он ныне лучший бомбардир лиги вместе с Криштиану Роналду (16), и новое противостояние со Златаном, у которого на два мяча меньше (хотя по голам в среднем за матч Ибра гораздо выше) обещает стать эпическим. Ромелу забивал "Милану" и в Кубке, и в трёх дерби в лиге подряд. В четырёх никому не удавалось с сезона 1972/73.

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Эриксен, Брозович, Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Милан - Интер 2:2

Оба тренера не считают матч решающим. Для "Интера" он точно не такой. А вот "Милан" в случае поражения рискует попасть в вихрь. Он должен упереться. Тем более, что в дерби именно аутсайдер часто преуспевает. Ожидаем сверхэнергичный матч, яростный прессинг, стремительные атаки. Как обе команды любят. Ожидаем громких новостей от Ибры и Лукаку. Желательно - голов, а не драки. Конте не видит большой разницы между командами, требует идеальной игры от своих. Пирло также требует идеал, компактность, цинизм. А ещё - горячее сердце и холодную голову. Горячо точно будет.