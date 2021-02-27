Эллас Верона - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

27 февраля. 21:45. Серия А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Ювентус" идёт, набирает ход, спотыкается, падает, встаёт, начинает идти, набирает ход, вновь спотыкается. Так выглядит его сезон. 2021-й год он был вынужден начать 14-ю матчами за 46 дней, без перерывов в середине недели. Два последних завершились неприятно - поражениями в Неаполе и Порту. Правда, после этого он получил пять дней отдыха, победил "Кротоне", отдохнул ещё пять дней и сегодня встретится с "Вероной". Этот матч начнёт очередной марафон - шесть за 23 дня. И начало лёгким точно не будет. Ведь "Верона" играет в интенсивный футбол и жутко неудобна для всех грандов.

Шесть за 23 ещё и может превратиться в семь, если перенесённый матч "Ювентус" - "Наполи" будет назначен на освободившуюся после вылета последнего из Лиги Европы дату - 17-го марта. Впрочем, и без него проблем достаточно. Кадровых, финансовых. В целом настроение в клубе не лучшее. И в свете объявленного убытка в 113 миллионов евро за первые полгода, и в свете результатов команды. Она существенно отстаёт от "Интера", и Андреа Пирло признаёт, что именно последний ныне фаворит в борьбе за Скудетто. Весьма болезненное заявление для любого тренера "Ювентуса", но такова реальность.

Матч против "Кротоне" принёс мало громких новостей. Пирло признал, что команда начала его нервно, не лучшим образом. Удовлетворяясь прежде всего результатом. В Вероне его также будет интересовать лишь результат. Поскольку играть хорошо против "мастифов" почти ни у кого не получается. Они уже останавливали, а то и побеждали "Рому", "Лацио", "Наполи", "Аталанту", "Милан". Сам "Юве" в Турине в первом круге на 1:1. И сейчас Пирло говорит о тяжёлой игре, о множестве единоборств, в которые тебя затягивает соперник, его скорости, схожести с "Аталантой". Действительно будет неприятно.

В последнее время "Верона" выдаёт не лучшие результаты. Две победы и три поражения в шести матчах. В том числе и влёт "Роме" по всем статьям. В последнем она упустила победу над "Дженоа" в добавленное время. Иван Юрич вынужден признать, что его игроки устали, требовать перезагрузки. Его команда комфортно сидит на девятом месте и не видит причин играть на жилах в любом отдельно взятом матче. С другой стороны, она может играть свободно и в своё удовольствие. А усталость мешает и сопернику. Что Пирло также признаёт.

Кадры

Кадровые потери "Ювентуса" в обороне велики. Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо и Данило вне заявки. Пирло даже допускает, что в центре появится молодой румын Драгушин. Возможен также выход Фработты либо Бернардески в качестве левого латераля с переходом Алекса Сандро в центральную тройку вместе с Демиралем и Де Лихтом. Правого латераля тогда сыграет Кьеза. Неидеально, но эти игроки в нынешнем сезоне уже не раз играли на таких позициях. Альваро Мората вне заявки, но к этому почти привыкли. Хотя Пирло и эксперты недовольны работой вингера Кулушевски в центре атаки. Выбора особо нет.

В пользу "Юве" возвращение Рабио после дисквалификации и избавление МакКенни и Бентанкура от небольших повреждений. Тройка опорников готова. Уэстон даже забил "Кротоне". Забил ему и Роналду, дважды, отличными ударами головой. После трёх матчей подряд во всех турнирах без голов такой результат явно поднял настроение португальца. К тому же, вывел его в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

"Верона" потеряла форвардов Калинича и Колли. Впрочем, они не особо влияли на её игру. С форвардами у неё, как всегда, проблемы. Январский новичок Кевин Лазанья запарывал немало отличных шансов в последних матчах. Хотя как раз в него Юрич верит. Игрок сборной Италии и вправду способен убежать от уставшей обороны соперника и забить. В целом схема 3-4-2-1, быстрые и агрессивные Лазанья, Дзакканьи и Барак в атаке, сбалансированный центр поля с Тамезом, Велозу или Иличем, возвращающие форму предыдущего сезона латерали Фараони и Лазович/Димарко - серьёзные вызовы для туринцев.

"Эллас Верона": Сильвестри, Гюнтер, Маньяни, Ловато, Фараони, Тамез, Велозу, Димарко, Дзакканьи, Барак, Лазанья

"Ювентус": Щесны, Демираль, Де Лихт, Алекс Сандро, Кьеза, МакКенни, Рабио, Бентанкур, Фработта, Кулушевски, Криштиану Роналду

Прогноз: Эллас Верона - Ювентус 1:2

Год назад в феврале дома веронцы устроили камбек и победили "Ювентус", начав закат каденции Маурицио Сарри. Сегодня может начаться закат первого сезона Пирло. Статистика последних очных матчей на "Бентегоди" в их пользу - две победы, две ничьи и лишь одно поражение. А на всех стадионах они не проигрывали туринцам уже два матча подряд. Любой результат возможен. Но всё же кажется, что "Юве" вырвет победу. Юрич заявляет, что для успеха нужно самим отыграть идеально и поймать соперника на не лучшей игре. Дело в том, что "Верона" сейчас далековата от идеала.