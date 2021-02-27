Время Коваленко? Сампдория - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

28 февраля. 13:30. Серия А. Генуя. "Луиджи Феррарис"



"Сампдория" - "Аталанта"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Злость, разочарование, сверхмотивация. Эти ощущения, возникшие после скандального матча Лиги Чемпионов проти мадридского "Реала", "Аталанта" пронесла до конца недели. Президент клуба Антонио Перкасси и главный тренер Джан Пьеро Гасперини и вчера, и сегодня продолжали весьма жёстко высказываться о судействе, говорили о разрушенном матче. Удастся ли перенаправить этот праведный гнев в нужное русло и избежать обвинений в плохой игре на два фронта? Весьма желательно. Ведь "Сампдория" успешно играет против "Аталанты" и против грандов вообще. И потому очень опасна.

Гасперини пытался избежать разговоров о том матче и сосредоточиться на "Дории", но тут же срывался. Рана от судейства Тобиаса Штилера и вправду глубока. Да ещё и до этого, в матче лиги против "Наполи", Гасп сорвался и был удалён. Завтра его на скамье запасных не будет. Впрочем, возможно, это и успокоит его команду. Позволит ей сосредоточиться на лиге, где выиграла лишь три матча из последних семи. Хотя следует отметить, что два из них выиграны подряд. И тяжело над "Кальяри" в концовке, и перестрелкой с "Наполи". Потеря 3:0 с "Торино" и влёт "Лацио" остались в прошлом.

Третья победа подряд заставит разговоры о её нестабильности и сомнения в её уверенности в себе утихнуть. Правда, её будет нелегко достичь. "Сампдория" в 2021-ом году переигрывала "Интер", в первом круге смела "Лацио" и эту же "Аталанту", в Бергамо. Она не очень стабильна, из последних семи матчей выиграла и проиграла три. Но ясно, что умеет играть против грандов. В предыдущем туре она отлично боролась с "Лацио" в Риме (1:0), опорник Альбин Экдаль заявил, что должна была забивать во втором тайме и очень доволен борьбой в каждом матче до последних секунд. Зубастый середняк.

Статистика очных встреч весьма красноречива. Клаудио Раньери выиграл у Гасперини шесть матчей из девяти при двух поражениях. "Сампдория" у "Аталанты" - пять из девяти при трёх поражениях. В Генуе показатели похожи - четыре победы, две ничьи и поражение в семи матчах. Она умеет закрываться, играть жёстко и жалить в контратаках. В первом круге (3:1) сидела практически в своей штрафной, но не испытывала дискомфорта. Гасперини признаёт проблемы против неё, беспокоится о частых потерях очков в лиге после матчей Лиги Чемпионов. Шансы на повторение такого завтра немалы.

Раньери уверен, что соперник будет так же агрессивен как всегда, требует от своих такого же, иначе будут разбиты. Он оптимистичен. "Мы дорого продавали наши жизни против всех. Никто не может сказать, что переиграл нас легко". Правда.

Кадры

Жизнь "Аталанте" также осложняют кадровые проблемы. Ханс Хатебур травмирован, как и форварды Дуван Сапата и Ламмерс. Защитник Джимсити дисквалифицирован. Шутало также не в заявке. Потому в обороне особых вариантов нет. В атаке точно выйдет Луис Муриэль, забивающий без перерывов. А вот кто рядом с ним? На Йосипа Иличича тренер очень зол из-за его отношения к делу, в среду выпустил его на замену и заменил. Крича на него, требуя двигаться, а не жаловаться. Намечается конфликт чуть ли не масштаба конфликта с Алехандро Гомесом. Потому, похоже, Миранчук выйдет в атаке.

Все эти события повышают шансы украинцев. Руслану Малиновскому и вовсе предсказывают место в стартовом составе. Впервые после пяти матчей вне его. Это означает, что один из опорников - Де Роон либо Фройлер - отдохнёт, а Пессина отойдёт назад. И это означает, что второй в очереди среди игроков атаки на выход на замену - Виктор Коваленко. Tutto Atalanta даже выдал новость под заголовком "Время Коваленко", ожидая его дебюта за команду завтра.

Малиновский должен помнить об удалении в матче именно против этого соперника в сезоне 2019/20, и потому быть осторожным.

У "Сампдории" потерь меньше. Опорник Адриен Силва и запасной форвард Торрегросса. Центральный защитник Колли был под вопросом, но в итоге готов играть. Хотя и ему есть замена. Мощный центр поля Торсби-Экдаль-Янкто всегда готов к яростной борьбе. Опыт, скорость и удары по воротам Антонио Кандревы очень важны. А в центре атаки ожидается молодой, скоростной и техничный тандем Дамсгор-Кейта. Опытные Квальярелла и Рамирес готовы поддержать по ходу матча.

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Йошида, Тонелли, Ауджелло, Кандрева, Торсби, Экдаль, Янкто, Кейта Бальде, Дамсгор

"Аталанта": Голлини, Ромеро, Джимсити, Паломино, Меле, Фройлер, Пессина, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Муриэль

Прогноз: Сампдория - Аталанта 1:1

За почти пятилетнюю каденцию Гасперини в "Аталанте" "Сампдория" вместе с "Кальяри" лидирует по победам над ним в лиге - пять. В первом круге она победила довольно комфортно. Бергамцы отвлечены мыслями о "Реале", устали, не в полном составе, то есть очень уязвимы против генуэзцев. Конечно, последние - середняк, а значит, всегда могут встать не с той ноги. Их также отвлекают мысли, о Генуэзском дерби через четыре дня. Но всё же кажется, что они соберутся и не проиграют.