Фиорентина - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

3 марта. 21:45. Серия А. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный арбитр: Джампаоло Кальварезе

В течение 22-ух туров "Рома" сохраняла четкий алгоритм. Без побед над другими грандами, лишь победы над командами ниже Топ-9. В 23-ем туре он был нарушен 0:0 в Беневенто даже при 33-ех минутах в численном большинстве. В 24-ом вновь состоялось поражение от гранда. А это привело к вылету из Топ-4 Серии А впервые за десять туров. Вторая подряд неудача против команды ниже Топ-9 будет уже сильным ударом. И без этого после "Милана" появились сообщения о недовольстве руководства клуба работой Паулу Фонсеки и поиске нового тренера. Потому во Флоренции нужна лишь победа.

Римляне уже лишь с одной победой в четырех последних турах лиги, тремя в семи. Лишь с тремя очками в восьми матчах против команд из Топ-7. "Милану" они проиграли из-за постоянных потерь мяча при выходе из обороны через короткий пас. Фонсека заявил, что соперник не создал много больших шансов забить, что его команда "лишь" создает проблемы себе сама, видел ее баланс в целом. Он видит проблему не в организации обороны, а "лишь" в принятии решений. Статистика пропущенных мячей с этим не согласна. 37 в 24-ех матчах - это уже признак структурных проблем.

"Фиорентина" пропустила "всего" 36. И это единственное, в чем она лучше "Ромы". Забила она почти в два раза меньше - 25 против 48-ми. В отличие от соперника, обожающего интенсивный футбол и на пару с "Миланом" выдавшего сумасшедший качественный матч, играет медленно, некачественно, неизысканно. И результаты такие же. Три поражения в последних четырех матчах, семь очков в семи, причем шесть из них - против новичков, а еще одно - против слабого "Торино". Такого темпа хватает для спасения от вылета, но настроение в клубе плохое. Еще один сезон потерян.

Главный тренер Чезаре Пранделли сообщает, что владелец клуба Рокко Коммиссо разочарован и очень, очень зол. Ища в этом мотивацию. Он говорит о планировании будущего, призывает преодолевать проблемы, а не только принимать их, бороться до конца. Он не собирается сегодня быть "ягненком на заклании", верит, что и Топ-клубы всегда могут потерять очки. "Рома" уж точно может. Тем более, когда из-за участия в Лиге Европы вынуждена играть в середине недели постоянно. Но и он сам почти наверняка не останется главным тренером в следующем сезоне. Какая уж здесь мотивация?

Кадры

Жуткие проблемы "Ромы" с центром обороны близки к решению. Кумбулла уже готов, потому привезший пенальти против "Милана" Фасио уйдет в запас. Даже Крис Смоллинг вернулся в заявку. В центре поля вместо слабого Вильяра шанс может получить мощный Диавара. Рядом с экс-капитаном "Фиорентины" Верету, после отличного удара в воскресенье ставшего лучшим бомбардиром "Ромы". Не очень хороший показатель ее силы в атаке, ведь Жордан опорник. Мхитарян, Педро, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Борха Майораль постараются исправиться. Потенциал атаки команды весьма высок.

Эдин Джеко и защитник Ибаньес травмированы. Миранте - уже нет. Он может вернуться в ворота вместо привезшего второй гол против "Милана" Пау Лопеса. Хотя на данный момент шансы испанца все же выше.

Пранделли в последнее время экспериментирует. Пробует 3-5-2 с вингером Эйссериком в качестве выдвинутого опорника, пробует играть без Софьяна Амрабата. Сегодня, скорее всего, эксперименты закончатся, и он выставит привыкших играть в центральной зоне Амрабата, Пулгара и Кастровилли. Один из кандидатов на замену Джеко летом Влахович возглавит атаку. Слишком часто травмирующийся Рибери также выйдет, ведь Бонавентура и Куаме травмированы. Венути, Касерес и совсем не готовый после тяжелых травм Малькюи борются за место на правом фланге.

Центр обороны Миленкович-Пеццелла-Кварта довольно неплох и должен остаться. Хотя первый и попал под огонь критики за неприкрытие форварда "Удинезе" Несторовски при банальном простреле в воскресенье, что стоило пропущенного гола в концовке и поражения со счетом 0:1.

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Кварта, Касерес, Пулгар, Амрабат, Кастровилли, Бираги, Влахович, Рибери

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Карсдорп, Верету, Диавара, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Майораль

Прогноз: Фиорентина - Рома 0:2

"Рома" не забивала в трех гостевых матчах подряд. Она нервничает, боится скатиться вниз. Оборона всегда может подвести. В позиционной атаке "волки" не сильны, а "Фиорентина" в лучших матчах умеет закрываться в обороне. Пранделли не скрывает, что соперник будет доминировать, а его команда - искать контратаки. Вот только когда были эти лучшие матчи? Когда-то в очных матчах она играла даже чуть лучше, 7:1 в Кубке в январе 2019-го забыть невозможно. Но последние три матча уверенно проиграла, в одни ворота уступая интенсивности команде Фонсеки. Уступит и сегодня.