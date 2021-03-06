Ювентус - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А

6 марта. 21:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио"

Главный арбитр: Давиде Масса

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги заявил, что для его команды матч против "Ювентуса" решающий. Его коллега Андреа Пирло считает решающими все матчи. Правы здесь оба. Туринцы сильно отстают от лидера Серии А, при этом заявляют о вере в завоевание Скудетто. Значит, терять им очки нельзя ни в одном матче. Римляне отстают от Топ-4 и также не могут позволить себе оступиться ни в каком туре. Тем не менее, этот тур особенный. "Милан" выезжает в Верону, "Интер" столкнётся с "Аталантой". Как минимум двое грандов обязательно потеряют очки. Этим нужно воспользоваться.

На результаты "Юве" в лиге можно посмотреть и под положительным углом. 16 очков в последних семи матчах - весьма неплохо. Дома и вовсе всё отлично. Шесть побед подряд лишь с двумя пропущенными. Четыре матча подряд без пропущенных, чего не было три года. Восемь побед и ничья в девяти во всех турнирах с шестью подряд без пропущенных. Дома он успешно обороняется и контратакует. "Лацио" в семи последних турах набрал 15 очков, в девяти последних - 21. Ещё неделю назад его считали командой в лучшей форме в лиге. Тогда он насчитывал и 28 матчей подряд с забитыми во всех турнирах.

Впрочем, эти результаты обманчивы. Во всех турнирах в последних шести матчах "Ювентус" добыл лишь две победы. "Обороняется и контратакует" означает, что отдаёт инициативу даже аутсайдерам, часто не способен перехватить и контролировать мяч (проиграл владение мячом "Специи" во вторник), не создаёт в позиционной атаке. Он просто недостаточно силён, и это видят все. В его шансы побороться за Скудетто верят скорее по привычке. Арриго Сакки не способен оценить стиль игры команды и даже заявил, что своей апатией и неспособностью контролировать игроки "предают историю клуба".

Пирло оправдывается постоянной эпидемией травм, доволен прогрессом новичков и энтузиазмом игроков в целом. Напоминает, что его "проект" начался менее восьми месяцев назад. А проект "Лацио", с его чётким и ясным стилем игры - пять лет назад. Но такие оправдания не нравятся экспертам и болельщиков. В них видят признание недостаточной силы команды.

Диагноз игре "Лацио" абсолютно тот же. "Кальяри" и "Сампдорию" он переиграл лишь со счётом 1:0, часто теряя инициативу и нервно обороняясь. Затем же получил сильные пощёчины. И против "Баварии", и в Болонье в лиге он часто ошибался при розыгрыше мяча возле своих ворот, его центр поля был слишком мягок. В целом играл медленно и без остроты. Индзаги также кивает на эпидемию травм в обороне, но и его команда кажется недостаточно сильной. Да и ему очень не понравилась реакция на нереализованный пенальти Чиро Иммобиле в Болонье и сразу же пропущенный. То есть характер.

Противостояние должно получиться любопытным. Ясно, что "Ювентус" будет искать мяч, а "Лацио" - свои знаменитые контратаки. Сумеют ли хозяева сделать что-либо в позиционной атаке против ослабленной обороны гостей? Также важно наполнение центра поля. В этом обе в последнее время слабы, при этом потенциально Лейва, Милинкович-Савич и Луис Альберто должны справиться с задачей лучше. Также следует отметить, что римляне менее уставшие, ведь их матч лиги против "Торино" во вторник не состоялся. К тому же, мысли туринцев могут быть заняты матчем Лиги Чемпионов против "Порту".

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Кадры

Пирло вновь остался без центральных защитников. Бонуччи, Кьеллини и Де Лихт выбыли. Потому в центральной тройке ожидаются крайние по амплуа Данило и Алекс Сандро. Они уже не раз играли в центре, но одновременный выход там - большой риск. Нет и двух последних опорников - Бентанкура и Артура, потому Пирло заявил, что придётся "изобрести" что-то. Говорят о дебюте в стартовом составе в лиге 20-летнего Николо Фаджоли. Хотя бы правый латераль Куадрадо и форвард Мората вернулись. Испанец забил в лиге во вторник впервые с декабря и, по словам тренера, добавляет в форме.

Забили "Специи" и Федерико Кьеза с Криштиану Роналду. Первый в отличной форме, можно сказать, держит на себе игру в атаке. Второй играет не лучшим образом, зато забивает. Четырежды в последних трёх матчах. Также Пирло наконец-то может рассчитывать на Федерико Бернардески. Он сделал два гола во вторник своими прорывами на левом фланге. Неужели после неудачных лет в клубе проснулся? Вовремя, учитывая проблемы Деяна Кулушевски в центре атаки.

У "Лацио" выбыл Мануэль Лаццари. Потеря одного из лучших латералей лиги может стать критической. Также нет ведущих центральных защитников Луиса Фелипе и Раду. А Мусаккьо и Худту Индзаги настолько "доверяет", что даже говорят о выходе в центральной тройке латераля Марушича. Хотя тогда на правый фланг придётся ставить опорника Акпа-Акпро, а на левый - либо Лулича, за последний год отыгравшего лишь один матч лиги в "старте", либо просто слабого Фареса. Хотя бы лидер обороны игрок сборной Италии Ачерби в строю. А центр поля и атака укомплектованы полностью.

Вопрос в том, в какой форме атака. Иммобиле очень устал. Не забивал в четырёх матчах подряд во всех турнирах, забил лишь один в семи. А ведь он единственный игрок "Лацио", забивавший "Ювентусу" в лиге в гостях с 2013-го года. Поддержки же он не получает. Корреа и Кайседо очень нестабильны, забивают крайне мало. Хотя первый забил "Баварии" и заработал пенальти в Болонье. Второй же забил именно "Ювентусу" на 95-ой минуте матча первого круга, сделав счёт 1:1.

"Ювентус": Щесны, Данило, Демираль, Алекс Сандро, Куадрадо, МакКенни, Рабио, Рэмзи, Кьеза, Кулушевски, Криштиану Роналду

"Лацио": Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Акпа-Акпро, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Иммобиле, Корреа

Прогноз: Ювентус - Лацио 2:1

Индзаги заявляет, что для успеха его команде понадобится идеальный матч. Такого трудно ожидать. От обеих. Не случайно вратарь "Юве" Войцех Щесны раздражённо призывает команду добавить и играть хорошо 90 минут, а не 30. А Пирло говорит о деликатном периоде и не стопроцентной форме. С другой стороны, для победы над чемпионом нужна не только его плохая игра, но и своя отличная. Чего "орлам" будет трудно достичь. В последних шести очных матчах в лиге счёт по победам 4:1 в пользу "зебр", в 13-ти - 10:2. В Турине в последних семи - 6:1. Ставим на увеличение отрывов.