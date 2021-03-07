Эллас Верона - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

7 марта. 16:00. Серия А. 26-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи вчера заявил, что судьба сезона всегда решается в марте. Его команда услыхала, победила "Лацио" и приблизилась к "Милану" на расстояние лишь одного очка. "Россонери" также следует уяснить важность этого месяца. Особенно - после неудачного февраля. Неудачным получилось и начало марта, поражения от "Удинезе" удалось избежать лишь на 97-ой минуте. А сегодня играть с грозой грандов "Вероной", проигравшей им лишь два матча из восьми. Удастся ли "Милану" отработать против неё в гостях лучше, чем "Наполи" и тому же "Юве"?

Неаполитанцы и туринцы приезжали на "Бентегоди" в январе-феврале. Первые проиграли, вторые сыграли вничью и были близки к поражению. В целом дома "мастифы" в четырёх последних матчах взяли десять очков, на всех стадионах в четырёх последних - восемь. Без поражений. Они идут восьмыми и в ясный день видят даже Еврокубковое место. Они сохраняют интенсивность, бешеный прессинг, разбивают игру на единоборства и побеждают в них. Их наставник Иван Юрич ещё и недоволен качеством игры в матче против "Юве" и даже 3:0 в гостях над "Беневенто". "Мы ошибались и избежали наказания".

Юрич отвергает разговоры о Топ-7, говоря о слишком большом разрыве. "Мы даже не близки к ним". Вместе с тем, не желает почивать на лаврах 8-9 мест, иначе "потеряем умение соревноваться". Уж это его команда умеет.

"Милан" сейчас такое умение теряет. Матч против "Ромы" был очень приятным, но исключением. Единственным победным из шести последних во всех турнирах, единственным из этих шести с голом с игры. Против "Удинезе" унылая апатичная игра в атаке вернулась, не было заметно желания победить, идей, как это сделать и веры в успех попыток. Даже Джанлуиджи Доннарумма ошибся. От поражения спас лишь дикий пенальти на последних секундах. Команда кажется выключенной. Стефано Пиоли признаёт отсутствие ритма и качества. Отсутствие желания, правда, он не хочет признавать. Но и такое заметно.

Разницу между выступлениями против "Ромы" и "Удинезе" тренер объяснил открытой игрой первых и обилием единоборств и закрытостью вторых. А ведь "Верона" ищет единоборства ещё чаще. Вместе с тем, он заявляет, что она также оставляет больше пространства, поскольку больше атакует. Это отметил и легенда клуба Алессандро Костакурта: "Парадокс, но против неё будет легче, чем против "Удинезе". Насчёт атаки оба правы. Но в обороне будет намного тяжелее. Да и в атаке Пиоли требует техничную игру, наглость в индивидуальных проходах соперников, удары издали. Всего этого у "Милана" ныне нет.

Кадры

Кадровая ситуация "Милана" аховая. Сегодня появились сообщения и о вылете левого защитника Тео Эрнандеса и опорника Тонали. Они присоединяются к Ибрагимовичу, Беннасеру, Чалханоглу, Ребичу. Значит, в центре поля в паре с вездесущим Кесси появится такой же чистый опорник Мейте. Явно разочаровывающий. На левом фланге - не менее разочаровывающие Далот и Хауге. Хотя, возможно, левого вингера сыграет Салемакерс, оставив место справа явному разочарованию Кастильехо. Под явно разочаровывающим форвардом Леау (не забивал уже два месяца) сыграет явное разочарование Крунич. Весело.

Сильными, кроме Кесси, остаются лишь позиции вратаря, правого защитника Калабрии и центра обороны. Здесь в стартовый состав, вытеснив капитана Романьоли, вернётся Томори. Его скорость и физическая мощь очень пригодятся именно против "Вероны".

У Юрича проблем гораздо меньше. Отсутствие Эбрима Колли и Николы Калинича несущественно. Тем более, когда январский новичок Лазанья начал забивать. А Барак и Дзакканьи и забивают, и ассистируют, и тяжело работают. Латерали Фараони и Лазович близки к отличной форме предыдущего сезона, левый латераль Димарко также очень хорош. Проблемой видится лишь потеря мощного динамичного опорника Тамеза. Немолодых Велозу и Стураро не хватает на весь матч, Илич не так хорош в отборе. Здесь ожидается проблема в концовке матча. Как раз в те минуты, когда "Милан" просыпается.

"Эллас Верона": Сильвестри, Гюнтер, Маньяни, Чеккерини, Фараони, Велозу, Стураро, Лазович, Барак, Дзакканьи, Лазанья

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Далот, Кесси, Мейте, Кастильехо, Крунич, Салемакерс, Леау

Статистические факты

Из шести последних очных встреч в лиге обе команды выиграли по две, ещё две завершились вничью. Причём хронологически вначале дважды победила "Верона", затем дважды - "Милан", затем же были зафиксированы результаты 1:1 и 2:2

В пользу "Милана" в нынешнем сезоне были назначены 16 пенальти. До рекорда лиги всех времён, установленного "Лацио" в сезоне 2019/20, осталось два

16 - это также число попаданий "россонери" в каркас ворот. Столько же у их сегодняшнего соперника. Больше на данный момент в лигах Топ-5 лишь у двух команд

Прогноз: Эллас Верона - Милан 1:1

Юрич заявил, что ему очень нравится принцип подбора игроков "Миланом" - и динамичных, и техничных, и выносливых, идущих в обыгрыш. Не случайно, ведь он и сам выбирает таких. Для обеих команд прежде всего важна скорость, интенсивность, вертикальная игра. Потому матч между ними должен быть взрывным и обоюдоострым. Как в первом круге, с уходом миланцев с раннего 0:2 и 2:2 на 93-ей минуте. Вот только тот "Милан" мы сейчас видим редко. Сегодня даже ощущается его поражение. Но всё же он - лучший в лиге по гостевым матчам. Десять побед и ничья в 12-ти. Потому выдержит.