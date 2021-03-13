Кальяри - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

14 марта. 19:00. Серия А. 27-й тур

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Ювентус"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

Результат матча первого круга - 2:0 в пользу "Ювентуса" с дублем Криштиану Роналду

В "Ювентусе" изначально называли март решающим месяцем сезона. Что ж, одно уже решилось - впервые в своей истории состоялись два вылета подряд во втором основном раунде Кубка Чемпионов. И, разумеется, критика по итогам выступления против "Порту" убийственная. Совершенно апатичная игра в первом тайме, неспособность выбить соперника, игравшего вдесятером более часа, крайне неудачная игра Криштиану Роналду и особенно - развал "стенки" с ним во главе при штрафном ударе - горячо и часто обсуждалось все. С неизменным вердиктом - команда слаба, и ее вылет справедлив.

А теперь и борьба за Скудетто под угрозой завершения уже в марте. Десять очков отставания от "Интера" даже с одним матчем в запасе - много. Логичнее отмечать лишь два очка преимущества над пятым местом. И потому победа в Кальяри обязательна. Но сумеют ли подопечные Андреа Пирло переключиться на волну лиги, на волну почти безнадежного преследования лидеров и опасности потери места в Лиге Чемпионов на следующий сезон? Наставник считает, что нескольких дней достаточно для стирания "Порту" из голов. Проблема в том, что пресса и болельщики не позволяют стереть.

Вообще-то, в лиге "Юве" идет неплохо. Шесть побед и ничья в восьми матчах лишь с тремя пропущенными. В 26-ом туре "Лацио" был переигран очень уверенно даже без Роналду в стартовом составе. Пусть и постоянная болезнь - неудачные первые 30-45 минут - осталась. А начало второго тайма всегда мощное, в трех последних матчах в это время он забивал. Впрочем, это не всегда обещало победу. "Верона" отыгралась. В целом в последних трех матчах в гостях во всех турнирах "бьянконери" не побеждали. Потому и выезд на Сардинию, где проиграли свой последний матч, опасен.

Насколько опасен именно соперник? В нынешнем сезоне "Кальяри" проиграл командам из Топ-7 лиги все десять матчей. В целом он отчаянно борется за выживание, выдавал серию из 16-ти матчей без побед подряд, из-за чего сменил тренера. А та победа над "Юве" в июле состоялась уже после завоевания туринцами Скудетто. С другой стороны, с новым тренером Леонардо Семпличи добыты семь очков в трех матчах, сразу же видны улучшения в игре и желании. Да и еще до него два матча грандам - "Аталанте" и "Лацио" - были проиграны со счетом 0:1. "Кальяри" вновь интенсивен и неудобен.

Семпличи заявил, что "Кальяри" собирается доминировать, а не быть пассивным. Хочет продолжить хороший путь его новой каденции. Ожидает злой и настроенный "Ювентус". Роналду, помолчав несколько дней, заявил в Твиттере: "Настоящие чемпионы никогда не ломаются. Мы уже мыслями в Кальяри" вместе с фото интенсивной тренировки. Он хочет сбросить все бушующие разговоры о его уходе летом. Пирло заявляет, что сезон не закончен и путь вперед без мыслей о прошлом виден, требует показать гордость "Ювентуса", уверен в светлом будущем. Похоже, ожидается веселая битва.

Кадры

Мерих Демираль не только привез пенальти "Порту", но и травмировался. Остаются двое из тройки Де Лихт-Бонуччи-Кьеллини. Один из лучших в том матче Куадрадо, скорее всего, получит отдых. А вот автор дубля Кьеза - нет. Разве что уйдет на правый фланг. Ведь без него игры в атаке "Ювентуса" практически не существует. Хотя и без игры "Юве" забивает. Конкретно - Криштиану. В лиге на его счету четыре гола в четырех последних матчах. У Мораты - три в двух. Он должен вытеснить слабого Кулушевски. В центре поля из-за отсутствия Бентанкура и слабости Рэмзи выбора нет.

Место в воротах, скорее всего, займет не сдавший Щесны, а Буффон.

Джиджи повезет не увидеть одного из лучших в лиге в игре головой. Леонардо Паволетти дисквалифицирован. А его дублер Симеоне не забивал с октября. Зато Жоао Педро уже забил 13 голов в лиге. Раджа Наингголан также забил "Сампдории", свой первый гол в сезоне, на 96-ой минуте, и настроен продолжить. Также тренер хвалит энергичных опорников Данкана и Нандеса. Второй даже может сыграть левого латераля. А центральному защитнику Ругани есть что доказывать команде, которой принадлежит. Как и его коллеге Годину в борьбе со старым врагом по Мадридскому дерби Роналду.

Диего и Даниэле вместе с Чеппителли (а "Кальяри" играет по схеме 3-5-2) попытаются лучше прикрыть вратаря сборной Краньо, ныне первого в лиге по сейвам с серьезным отрывом.

"Кальяри": Краньо, Годин, Ругани, Чеппителли, Дзаппа, Марин, Наингголан, Данкан, Нандес, Жоао Педро, Симеоне

"Ювентус": Буффон, Кьеза, Данило, Бонуччи, Де Лихт, Бернардески, Артур, Рабио, МакКенни, Мората, Криштиану Роналду

Прогноз: Кальяри - Ювентус 1:2

Нынешний "Юве" может потерять очки где угодно. Тем более - в гостях. Даже мантра "дважды подряд он не проваливается" в таком сезоне ненадежна. А бесхарактерность "Кальяри", из-за которой проиграл всем грандам, уходит. Семпличи даже отмечает, что игроки верят больше, чем он сам. И надеется ударить по слабым сторонам соперника. С другой стороны, статистика очных матчей ясна - восемь побед туринцев в девяти последних с тремя пропущенными. Ясна и мотивация Роналду на единственном стадионе в Италии, на котором играл, но не забивал. Забьет. И победит.