Милан - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

14 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи"

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

В каком состоянии команда? Насколько она сильна? "Милан" не способен дать четкий ответ уже несколько месяцев, а "Наполи" - практически с начала сезона. Обозреватель неаполитанского Canale 21 Пеппе Янничелли "был убежден, что "Милану" суждено растаять как снег на солнце, но он держится". Последние два матча позволили думать о выходе из зимнего кризиса. "Наполи" после десяти очков в четырех матчах во всех турнирах также может заявлять о таком. Вместе с тем, обе ненадежны. Тем более, что первые плохо играют дома, а вторые - в гостях. Кто дрогнет первым сегодня?

"Россонери" уже вообще-то не проигрывали в пяти матчах подряд. В трех из четырех последних - против "Ромы", "Вероны" и "Манчестер Юнайтед" - весьма впечатлили. Выступление на "Олд Траффорд" вызвало ностальгию, комплименты из Италии и Англии, заголовок Gazzetta Dello Sport "Возвращение ЕвроМилана". В том матче команда отыгралась в добавленное время, но, несомненно, смелой комбинационной игрой заслужила эту ничью, а то и более. Ныне эксперт BT Sport Пол Скоулз признал, что заслужила победу и что до матча проявил к ней неуважение, не ожидая такой смелой игры.

В "Милане", разумеется, довольны такой реакцией и такой игрой. В Вероне и особенно в Манчестере. Игроки восхищенно говорили о характере, боевитости, "сигнале всей Европе". Уверенная победа в лиге с позиции силы (2:0) над кусачим соперником, обожающим единоборства и интенсивность, не менее важна для повышения самооценки, чем ничья в Лиге Европы. Стефано Пиоли ожидает этого от двух матчей и верит в возвращение из кризиса к незабываемому 2020-ому году. Да и считает, что лишь в матче против "Специи" его команда была выключенной, в остальных же играла и боролась.

Вот только неясно, постоянное ли это пробуждение, либо временное. Слишком часто "Милан" обманывал с ними. Еще 11 дней назад он отыграл слабо и еле вернулся дома против "Удинезе" благодаря дикому пенальти на 97-ой минуте. В целом дома он играет слабее, чем в Риме, Вероне, Манчестере, и Пиоли признает проблему. В таблице гостевых матчей лиги он первый, в таблице домашних - седьмой. Не побеждал дома в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах. Кроме того, травмы продолжают докучать. Его запас прочности в целом не очень велик. Поэтому неудача всегда реальна.

Запас прочности "Наполи" еще меньше. Он уже давно критикуем, не дает интервью. Дома добывает великолепные результаты, но по ним в гостях седьмой, еле прервал серию из пяти гостевых поражений подряд драматичным 3:3 с "Сассуоло". В том матче были заметны положительные аспекты, страх игры в гостях исчез. Но почти сразу же дома против "Болоньи" была отдана инициатива, а 3:1 принесли контратаки и оборона. Дженнаро Гаттузо сегодня впервые в тренерской карьере приедет на "Сан Сиро" как соперник "Милана", и если приедет еще раз в следующем сезоне, то не с "Наполи".

Пиоли желает научиться играть дома. Он требует прежде всего интенсивность, заставить соперника бегать за тенью. В январе-феврале такого почти не было, в марте - да. Он боится хорошей игры "Наполи", его качества и сплоченности, ожидает сложную игру. Правда, слишком перехваливает соперника. Большой потенциал неаполитанцев использовать как следует не получается. Потому они отстают от Топ-4. Потому в первом круге дома вроде бы доминировали, но пропустили дважды от Златана Ибрагимовича и заиграли лишь в численном меньшинстве. Что не помогло избежать поражения - 1:3.

Подопечным Гаттузо хотя бы повезло с очередным переносом многострадального матча против "Ювентуса". Предотвратившим убийственный календарь - "Милан", "Юве" и "Рома" в гостях в течение недели. Можно взбираться на гостевой Везувий помедленнее, постепенно. С другой стороны, уже первое препятствие грозит падением.

Кадры

Обеим командам также мешают кадровые проблемы. Златан все еще не может играть. Капитан Романьоли также не готов. В лазарет попал и правый защитник Калабрия. Ребич может выйти лишь на замену. Единственный форвард Леау не забивал уже в 13-ти матчах подряд. С другой стороны, освобождается место для героев матча в Вероне Далота (правый защитник) и Крунича (левый вингер). Франк Кесси держит центр поля сам, Мейте очень хорошо помогал ему в Манчестере, опорник Тонали возвращается. Как и левый защитник-бомбардир Тео Эрнандес и главный креативщик команды Чалханоглу.

В "Наполи" проблем не меньше. Вылетели центральные защитники Ррахмани и Манолас. А с Максимовичем в десяти матчах, в которых отыграл более 45-ти минут, были пропущены 19 мячей. Без него - десять в 15-ти матчах. Разница огромна. Левый защитник Фаузи Гулям вновь выбыл надолго, игроки атаки Андреа Петанья и Ирвинг Лосано все еще травмированы. Хотя в атаке здесь замена как раз есть. Капитан Лоренцо Инсинье набрал великолепную форму. На его счету три гола и три ассиста в последних четырех матчах. Петр Зелински также играет отлично - три гола и два ассиста в пяти.

Начали забивать даже центрфорварды. Осимхен забил впервые с восьмого ноября, Мертенс - впервые с третьего декабря. И это отличная новость для команды, которая много создает и мало реализует. Хотя и оба не готовы отыграть полный матч. Один из них просто заменит другого.

Следует отметить также, что место в воротах на этот раз займет не Мерет, а Оспина. В качестве оружия против высокого прессинга соперника. Весьма важно, ведь "Милан" любит прессинговать, а "Наполи" не раз и против более слабых соперников фатально терял мяч в этих зонах. А с бывшей командой сразится не только Гаттузо, но и Бакайоко. В матче первого круга удаленный с поля.

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Чалханоглу, Крунич, Леау

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Демме, Руис, Зелински, Политано, Мертенс, Л. Инсинье



Статистические факты

"Милан" занимает второе место в Серии А с 56-ю очками после 26-ти туров. "Наполи" отстает на четыре места и девять очков. Правда, у него матч в запасе. При этом и по забитым мячам (55:50), и по пропущенным (29:30), и по разнице мячей (+26:+20) лучше неаполитанцы

Статистика последних шести очных встреч в лиге - по победе у каждой команды и четыре ничьи. Две из них - 0:0. Интересно, что на всех полях и во всех турнирах в последних пяти очных матчах лидирует "Милан" - две победы, три ничьи и ни одного поражения. А вот на "Сан Сиро" в лиге показатели противоположные - две победы "Наполи" и три ничьи в пяти матчах. Таким образом, "россонери" не побеждали дома в лиге этого соперника с 2014-го года. Причем три ничьи были последними хронологически

Матч в Манчестере стал шестым в сезоне, в котором "Милан" добыл результат благодаря голу/голам в добавленное время. Пятым был матч против "Удинезе", хронологически последний домашний. В матче первого круга он также забил "Наполи" в эти минуты. Тогда Хауге сделал счет 3:1

В последний раз "Милан" побеждал "Наполи" дважды в лиге в одном сезоне десять лет назад. В сезоне 2010/11 он взял свое последнее Скудетто на данный момент

Стефано Пиоли встречался с Дженнаро Гаттузо пять раз. Дважды побеждал, дважды играл вничью, однажды проиграл

"Милан" и "Наполи" лидируют в лиге по пропущенным в первых таймах - всего девять и десять соответственно

Прогноз: Милан - Наполи 2:2

Пиоли считает, что "Милан" зависит лишь от своего стиля игры, то есть интенсивности. Но на самом деле все сложнее. Кто с какой ноги встанет? Кто играет хуже - "Наполи" в гостях или "Милан" дома? Чьи потери важнее - второго в атаке или первого в обороне? Насколько повлияет усталость миланцев после Манчестера против долгожданного отдыха неаполитанцев в середине недели? Почти наверняка мы увидим интересный драматичный матч. А ставить лучше на его наиболее популярный результат в последнее время - ничью. Может быть и 1:1, но все же команды сейчас играют живее.