Эллас Верона - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

21 марта. 13:30. Серия А. 28-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Между "Вероной" и "Аталантой" изначально немало общего. Главный тренер первой - ученик тренера второй. Иван Юрич называет Джан Пьеро Гасперини безоговорочно лучшим тренером Италии, заявляет, что своими тренерскими взглядами обязан ему. Команду хорвата называют "мини-"Аталантой", младшей сестрой. За игру с тремя центральными защитниками, высокую линию латералей, скорость, агрессию, поиск единоборств. А сейчас они ещё и обе разочарованы, злы. Журналист Calcio Hellas Томмазо Бадиа заявляет, что обе желают реванша за последний результат. Всё это обещает эпическую битву.

"Аталанта" зла из-за поражения от "Реала". Неспособности конвертировать первые полчаса прессинга в что-либо стоящее, пропущенные с грубой ошибки вратаря, пенальти и контратаки. В клубе горды самим фактом борьбы с таким соперником, говорят об истории. Гасперини заявляет, что принял бы те же решения. Вместе с тем, жалеют, что так сложилось, желают вернуться в следующем году и исправить. А для этого нужно хотя бы сохранить четвёртое место в ныне яростно борьбе. Как заявляет форвард команды Дуван Сапата, её сезон отнюдь не закончен. Его решающая часть даже только начинается.

Цель "Вероны" более размыта. Она идёт девятой, Юрич доволен, учитывая бюджет и потерю лидеров в межсезонье. На Еврокубки он не очень рассчитывает, от вылета почти спасён. Команда умеет бороться с грандами, проиграла им лишь три матча из десяти. Ту же "Аталанту" переиграла в Бергамо в первом круге со счётом 2:0, переборов в дуэлях и чётко защищаясь. Однако в последнее время она сдала, выиграла лишь два матча из последних восьми. Два последних проиграла - "Милану" и "Сассуоло". Причём "нероверди" - очень обидно. Вернулась с 0:1, 1:2, но сразу же пропустила третий.

Гасперини, на наконец-то состоявшемся Гала-вечере признанный лучшим тренером Италии в сезоне 2019/20, говорил о проблемах с техникой и скоростью, с чистотой паса, о подаренных голах. А завтра требует увидеть энергию и нацеленность. Юрич ожидает злую после вылета из ЛЧ "Аталанту" и требует того же от своих игроков. Требует идеальную игру, поскольку "Богиня" - "Топ-команда и может забить в любой момент многими путями". Также говорит о подаренных "Сассуоло" голах, о полном доминировании, только в последние полчаса игры. Оба наставника настроены. Будут настроены и их команды.

Бадиа ожидает, как обычно в этих матчах, интенсивную игру, множество единоборств. Не верит, что "Аталанта" будет психологически подавленной после "Реала", а наоборот - мотивированной. Бывший игрок "Палермо" Гасперини и Юрича Массимо Донати считает, что "Верона" способна на большее, чем девятое место, и будет доказывать это. Ожидает абсолютно открытую, отличную игру. В которой решит индивидуальное мастерство. Мы также имеем право ожидать бурное, весёлое столкновение. Хотя и заметно, что "Аталанта" в лучшей форме, с пятью победами в шести последних матчах лиги.

Кадры

"Аталанта" осталась без обоих главных латералей. Что против команды типа "Вероны" очень опасно. Меле вполне на уровне Хатебура и Гозенса и может сыграть на любом фланге. Но далее остаются разве что молодые Руджери и Гисланди слева и опорник Де Роон и центральный защитник Паломино справа. Если будет Де Роон - повышаются шансы на выход в стартовом составе Руслана Малиновского. Также существует дилемма вокруг вратаря. Появились сообщения о том, что недавний первый кипер Голлини был убран в запас из-за ссоры с тренером. С другой стороны, Спортьелло привёз гол в Мадриде.

Опорник Фройлер сыграет рядом либо с Де Рооном, либо с Пессиной. Если с последним, кстати, игроком "Вероны" в предыдущем сезоне - под нападающими скорее выйдет Малиновский, чем Миранчук либо Иличич. В атаке же, похоже, выйдут оба колумбийца. Луис Муриэль уже вышел на 20 голов во всех турнирах, побив рекорд карьеры, Дуван Сапата отстаёт и желает догнать.

У "Вероны" серьёзных потерь нет. Никола Калинич вряд ли таковой является. Латераль Лазович заявляет, что набрал форму после травмы и коронавируса (это заметно), и вместе с коллегами по амплуа Димарко и Фараони готов потерзать соперника. Барак и Дзакканьи отлично прокрадываются из глубины за спинами защитников. Второй - больше на технике, дриблинге, первый - силой, с помощью ударов головой. Форвард Кевин Лазанья по соотношению явных шансов забить к забитым один из худших в лигах Топ-5. Возможно, когда-то начнёт забивать. А вратарь Сильвестри - один из лучших в лиге.

"Эллас Верона": Сильвестри, Маньяни, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Велозу, Тамез, Лазович, Дзакканьи, Барак, Лазанья

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер, Руджери, Пессина, Муриэль, Д. Сапата

Прогноз: Эллас Верона - Аталанта 1:2

Зная соперника, Гасперини обещает "настоящую битву". Он отмечает, что "Верона" умеет держаться под прессингом и контратаковать. Отличный рецепт против грандов. В последних двух очных матчах она даже сковала "Аталанту", то есть замедляла игру. Результаты - победа и ничья. А вот до этого Юрич вспоминает о просто великолепном матче. "Аталанта" выиграла его со счётом 3:2 благодаря голу, созданному тремя защитниками в добавленное время и "пушке" Малиновского в первом тайме. И завтра обеим будет очень тяжело. Но всё же бергамцы в лучшей форме. А веронцы сдают.