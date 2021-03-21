Перекресток Лиги Чемпионов. Рома - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

21 марта. 21:45. Серия А. 28-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Наполи"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Во второй половине предыдущего десятилетия Солнечные Дерби Италии были особо острыми. Тогда обе команды прочно сидели в Топ-3 и боролись за звание главного преследователя "Ювентуса". Затем же начался регресс обеих, несколько выбивший и остроту из дерби. Однако сегодня она возвращается даже с большей силой. Ведь обе отчаянно борются за попадание в Топ-4 и не желают оставаться вне Лиги Чемпионов во второй (у "Наполи") и третий (у "Ромы") раз подряд, у обеих по 50 очков. Отсюда заголовки газет "Плей-офф за Лигу Чемпионов", "Перекрёсток - Лига Чемпионов". Будет очень жарко.

"Наполи" вернулся в борьбу благодаря трём победам и ничьей в четырёх последних матчах. Игра была неровной, он нередко терял инициативу и слишком глубоко оборонялся. В гостях против "Сассуоло" потерял победу, уже вроде бы добытую на 90-ой минуте. Тем не менее, и тот матч (3:3) ознаменовал собой близкое решение главной проблемы команды - выступлений в гостях. После пяти поражений подряд вне Неаполя во всех турнирах состоялась ничья. А затем и вовсе пришла очень важная победа на "Сан-Сиро" над "Миланом" (1:0), где были и доминирование в первом тайме, и боевитость во втором.

Ясно, что Дженнаро Гаттузо не останется в клубе летом. Но именно эта ясность принесла тишину. Буйный Аурелио Де Лаурентис также успокоился и не мешает команде. Игроки готовы бороться. Вылеты из Кубков освободили середину недели для тренировок. Вернулись почти все травмированные, и сегодня впервые с восьмого ноября в заявке одновременно будут Мертенс, Осимхен, Лосано, Политано и Инсинье. В таком состоянии можно бороться за Топ-4. Бывший игрок "Наполи" Сальваторе Баньи говорит о практичной команде, вместе с тем пытающейся играть хорошо, доминировать. Нужный баланс.

Судьба Паулу Фонсеки менее ясна. Его контракт автоматически будет продлён в случае выхода в Лигу Чемпионов. Но и это не сулит покоя. Руководство сомневается. В Лиге Европы "Рома" идет прекрасно, мощную солидную игру с большим запасом против "Шахтёра" отметили все СМИ. Сам тренер очень доволен "реалистичным" отношением к матчу в Киеве. А вот в лиге всё сложнее. Неделю назад состоялoсь почти позорное поражение от аутсайдера "Пармы" (0:2), не побеждавшего до этого в 17-ти матчах подряд. Этот матч стал пятым из шести последних, не выигранных в лиге сразу после матча ЛЕ. Много.

В целом вот уже десять туров лиги "Рома", кроме одной ничьей, чередует победы с поражениями. Дома в Серии А она как раз в последнее время играет отлично - семь побед, ничья и поражение. Но ничья и поражение состоялись в единственных матчах за это время против команд Топ-7 - "Интера" и "Милана". Общие показатели в сезоне против таких команд - ноль побед, три ничьи и пять поражений - уже давно стали притчею во языцех и главной причиной критики в адрес Фонсеки. Состоится ли прорыв именно сегодня, против команды, которой в первом круге "джаллоросси" проиграли со счётом 0:4?

Фонсека называет соперника одной из лучших команд Италии, отмечает его прагматичность, его умение и доминировать, и защищаться. Если "Наполи" продолжит отшлифовывать своё умение чувствовать по ходу матча, когда следует сменить фазу - он станет очень сильным. Со сменами фазы с обороны и контратак на владение мячом играет и "Рома". Хотя она это делает скорее по принуждению. Вот и сегодня её наставник обещает постоянную атаку, но он обещал это и в предыдущих матчах против грандов. Так что на деле может быть и битва контратак, и рваный темп, и доминирование любой из команд.

Огня противостоянию добавит и нынешняя ссора между клубами. "Роме" очень не понравилось очередное перенесение матча "Ювентус" - "Наполи", из-за которого последние избежали серии из трёх гостевых матчей в Милане, Турине и Риме за восемь дней. Словесная война между римским клубом и Серией А, как и между обоими участниками нынешнего матча, длилась всю неделю. Будем надеяться, что на поле она выразится лишь в скорости и яркости атак.

Кадры

Гаттузо не может рассчитывать лишь на Ррахмани, Гуляма, Петанью и дисквалифицированного Ди Лоренцо. Лишь потеря правого защитника серьёзна. Хотя и здесь есть Хюсай, а слева - Руи. Костас Манолас вернулся. Никола Максимович отлично отыграл в Милане. Они поборются за место рядом с Кулибали. В атаке также поборются - Мертенс с Осимхеном, Политано с Лосано. Хотя Дрис в лучшей форме, чем Виктор, а Маттео и вовсе забил "Милану", пока Ирвинг лечился. Точно сыграет с первых минут капитан Лоренцо Инсинье, до "сухого" для себя выезда в Милан забивший три мяча в двух матчах.

У "Ромы" как раз потери существенны. Оба лучших бомбардира - Верету и Мхитарян, ведущий защитник Смоллинг. Также дисквалификация Бруно Переса оставляет мало вариантов на флангах. А центрфорварды не забивали в лиге с января. С другой стороны, Майораль после дубля в Киеве готов к прорыву, а Джеко зол и мотивирован. Да и у них есть поддержка. Стефан Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини в хорошей форме и отдохнули в Киеве. Педро и Карлес Перес не так хороши, но готовы усилить по ходу матча. А в обороне готов получивший удар в четверг Ибаньес, отлично играет вратарь Пау Лопес.

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко

"Наполи": Оспина, Хюсай, Максимович, Кулибали, Руи, Демме, Руис, Политано, Зелински, Л. Инсинье, Мертенс

Прогноз: Рома - Наполи 2:2

В последние годы изменилось не только общее состояние команд, но и тенденции их очных встреч. Ранее в пяти из шести выиграли гости. В последних трёх - хозяева. Хотя в целом "Наполи" выиграл три из четырёх последних очных матчей при одном поражении, пять из последних восьми при двух и ничьей. Психологическая рана "Ромы" от 0:4 в ноябре и от матчей против грандов в целом может повлиять. Как и усталость после четверга. Хотя и Фонсека не желает слыхать о таком алиби. Всё же ожидается равная открытая игра. А результат? Ничьих в очных матчах в последнее время мало. Пора.