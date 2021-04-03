Торино - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 3.04.2021

3 апреля. 19:00. Серия А. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Туринское дерби - наименее открытое, наименее интригующее в Италии. Его ход и исход ясны. "Торино" играет организованно, яростно борется. Но обязательно пропустит в ключевые минуты и проиграет. В первом круге сезона 2020/21 "быки" даже открыли счёт, но пропустили на 77-ой и 89-ой минутах. В глобальном плане оно также не влияло. Не мешало "Ювентусу" оформить Скудетто, не удаляло "Торо" от достижений и не приближало к провалам. Однако ныне всё иначе. Ведь обе команды судорожно пытаются держать голову над водой. И любая потеря очков может оказаться критической.

Андреа Пирло согласился с тем, что тренера следует увольнять после "десяти поражений в десяти матчах". Вообще-то, "Ювентусу" для бури достаточно одного. После четырёх побед подряд с тремя забитыми мячами в каждом последовало 0:1 дома от "Беневенто" при слабой, безразличной игре - и клуб уже трясёт. Уже считают даже матчи до увольнения Пирло, хотя руководство раз за разом его яростно защищает, обсуждают судьбу Криштиану Роналду и в целом летнюю кадровую революцию. Тренер в который раз говорит об обязанности перевернуть страницу и начать сначала, но страницы уже заканчиваются.

Даже дисциплина в клубе нарушена. Большой скандал вызвала людная вечеринка с участием Уэстона МакКенни, Артура и Пауло Дибалы в нарушение антикоронавирусных законов в регионе. Всех этих игроков вывели из заявки на матч, и Пирло, комментируя их поведение, выглядел очень раздражённым. Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован за богохульство. Конечно, можно долго рассуждать об актуальности такого средневекового закона, но ведь он всем известен. Также в сборных положительный тест на коронавирус сдали Бонуччи и Демираль. Так что чемпион ныне пребывает в неприятной ситуации.

Ситуация "Торино" также не лучшая. Из коронавирусного карантина он вышел плохо, с тремя поражениями и победой над "Сассуоло", чудом вырванной с 0:2 в добавленное время. Во всех четырёх матчах пропуская первым. Серия из шести матчей без поражений забыта. Играет команда неплохо, Давиде Никола не понял, как не забила и проиграла "Сампдории", заявляет, что команда способна играть волшебно, как против "Сассуоло" и "Интера". Но в том-то и дело, что так проходит весь сезон. Потому и располагаются "быки" лишь на 17-ом месте, в одном очке над зоной вылета. Им позарез нужны очки.

Пирло говорит о команде чемпионов с постоянной гордостью и жаждой реванша. Защитник "Юве" Хуан Куадрадо заявляет, что южноамериканцы команды благодаря отмене матчей их сборных "заправились бензином как следует". Николе очень любопытно тренировать в таком матче, он также говорит о страсти. Чувствует электричество. Его подопечный Симоне Верди желает принести своим первую победу в дерби за долгое время, говорит об особенном матче. А ещё один - Бремер - видит шанс не в лучшей форме соперника. Он не нуждается во внешней мотивации. В таком матче никто не нуждается.

Кадры

Не случайно Пирло поблагодарил Роберто Манчини за то, что отпустил Джорджо Кьеллини из сборной уже после первого матча. Иначе остался бы лишь один из "взрослых" защитников - Де Лихт. Также из-за вылета Артура и МакКенни не хватает опорников. Возможно, Данило вновь появится в центре поля. Тем более, что тренер говорил о хорошей форме Алекса Сандро, которого можно поставить в центр обороны и об умении Федерико Бернардески играть на позиции левого латераля. Криштиану Роналду после промахов против "Беневенто" и бурных двух недель в сборной будет мотивирован на голы.

У "Торо" вылетел Синго, Нкулу готов разве что для скамьи запасных, Льянко также не в лучшей форме. Последнего все же придётся ставить в центр обороны. Если не Буонджорно. Как и Ансальди - на правый фланг. Зато Базелли готов в центре поля, Андреа Белотти уже набрал форму после коронавируса, забил в сборной. Хочет забить и в лиге впервые с шестого февраля. Никола называет его уникальным игроком. Поддержка главного форварда - Дзадза, Санабрия - отличалась в последних матчах за клуб.

"Торино": Сиригу, Иццо, Льянко, Бремер, Ансальди, Ринкон, Мандрагора, Базелли, Мурру, Санабрия, Белотти

"Ювентус": Щесны, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо, Рабио, Данило, Бентанкур, Кьеза, Мората, Криштиану Роналду

Прогноз: Торино - Ювентус 1:2

Из последних 11-ти очных матчей "Торино" не проиграл лишь два. Причём в гостях. Оба завершились ничьей. Сразу перед этим он побеждал дома. Давно. "Юве" не был таким уязвимым уже десять лет, "Торо" нужно каждое очко. Пропускает он как раз от этого соперника немного - лишь в семи матчах из 15-ти последних пропустил более одного мяча. А забивать ныне умеет. Как и играть против грандов. Вернулся с 0:3 против "Аталанты", чуть не удержал ничью с "Интером". Но всё же безопаснее ставить на победу "бьянконери". Ведь даже в этом сезоне дважды подряд они не проваливались.