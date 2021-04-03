Болонья - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 3.04.2021

3 апреля. 21:45. Серия А. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

"Интер" уже набрал крейсерскую скорость. Добыл восемь побед подряд. Пропустил лишь три мяча в последних десяти матчах, в которых набрал 28 очков. Помешать ему взять Скудетто мог лишь форс-мажор. И вот он! Из-за коронавируса команда ушла на карантин и не играла против "Сассуоло". С одной стороны, это пошло ей на пользу, ведь изолированные вернулись. С другой - уплотнился календарь. За 23 дня придётся сыграть шесть матчей. А такой темп Антонио Конте страшно не любит. При таком темпе он вылетает из Лиги Чемпионов и из Кубка. Ударит ли по нему календарь и на этот раз?

Прежде всего, "нерадзурри" придётся отыграть три матча за девять дней. Начиная с "Болоньи". И Конте уже нагнетает. Он требует рестарт в правильной манере, начать там, где остановились. Требует быть очень осторожными против "отличной агрессивной команды с отличным тренером". Требует от игроков "заткнуться, опустить головой и крутить педали", не теряя время на разговоры. Зная его, можно предположить, что он просто пытается сохранить мотивацию и внимание игроков на высоком уровне. Но и с той же степенью вероятности он может нервничать, улавливая падение внимания подопечных.

Что повлияет больше? С одной стороны, 21 день без матчей - время для отдыха и подготовки. Большее, чем даже было у команды перед началом сезона. Взятый у Goldman Sachs кредит успокоил в финансовом плане до лета. К тому же, южноамериканские игроки на этот раз остались дома, отдохнули и тренировались. Капитан и первый вратарь Самир Ханданович и Стефан Де Фрай вышли из изоляции. С другой стороны, простой, возможно, слишком длинный. Конте заявляет, что нелегко возвращаться после матчей сборных и нужно пристраиваться вновь. Мысли о ближайшей битве с "Сассуоло" будут отвлекать.

Разумеется, есть ещё и соперник. "Болонья" проиграла лишь два матча из последних восьми. Выиграла два последних. Наконец-то отобрала очки у гранда, уверенно победив "Лацио". Она играет в интенсивный футбол, атакует. Её не так уж и сложно поймать в обороне, но и сама она способна ловить. Если вспомнить, что два предыдущих гостевых матча "Интера" против более слабых "Пармы" и "Торино" получились весьма сложными и были выиграны с трудом со счётом 2:1, ему следует остерегаться. Пусть и именно в Болонье он не проиграл 14 раз подряд, выиграв 11.

Кадры

Вратарь "Интера" вернулся, а вот вратарь "Болоньи" выбыл из-за коронавируса. Лукаша Скорупски заменит либо слишком возрастной Да Коста, либо слишком молодой Равалья. Оба в своих последних матчах ошибались. Также дыра на левом фланге. Без Хики и Мбайе остаётся слабый в обороне Дайкс. Дисквалифицирован Паласио. Зато в полузащите Сориано, Сансоне, Сванберг, Сков Ольсен в хорошей форме. Последний особо отличился за сборную Дании. Вся эта мобильная армада вместе с Барроу способна создать головную боль лидеру лиги.

У "Интера" проблемы две. Де Фрай вряд ли готов выйти с первых минут, Коларов и Д'Амброзио травмированы. Поэтому в самом сердце обороны придётся выпустить глухого запасного Раноккию. Впрочем, в нынешнем сезоне он подводит реже. Слева выбыл Перишич, потому выйдет либо Янг, либо Дармиан. Зато Видаль вернулся. Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес не уезжали в сборные. Сенси уезжал, но играл не так много, да и забил за Италию важный гол. Так что возможен выход Санчеса вместо Лукаку и Артуро либо Стефано вместо Эриксена. Хотя в последних матчах сборных бельгиец и датчанин отдыхали.

"Болонья": Равалья, Томиясу, Данило, Сумаро, Дайкс, Схутен, Н. Домингес, Сков Ольсен, Сориано, Сансоне, Барроу

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла, Эриксен, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Болонья - Интер 2:2

"Скудетто в три акта". Журналисты Gazzetta Dello Sport считают, что три победы за девять дней снимут вопросы о чемпионе ещё до тяжёлых матчей против "Наполи", "Ювентуса". Сегодня многое будет зависеть от того, кто первый забьёт. Если "Интер", как в восьми предыдущих турах - сопернику будет сложно вернуться. Очная статистика в целом также за лидера. Хотя на всех полях счёт по победам в последних четырёх матчах - 2:2. Летом "нерадзурри" дома умудрились проиграть в численном большинстве с 1:0 и пенальти в запасе. Сегодня также будет драма. И, возможно, сюрприз.