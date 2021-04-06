Ювентус - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 7.04.2021

7 апреля. 19:45. Серия А. Перенесённый матч Турин. "Алльянц Стадиум" "Ювентус" - "Наполи" Главный арбитр: Маурицио Мариани

Встреча первого круга между "Ювентусом" и "Наполи" в октябре была сорвана из-за коронавируса, а судебная сага вокруг неё продолжалась ещё месяцы. Затем она была перенесена с марта по просьбе обеих команд из-за слишком плотного календаря. Завтра состоится третья попытка. И она также под вопросом. Вновь из-за пандемии. Теперь уже - в стане "Ювентуса". Три игрока уже изолированы, после шести случаев заражения игроков сборной Италии оба клуба опасаются новых. Власти Турина заявили, что на данный момент матч состоится, но неизвестно, что будет завтра. Остаётся надеяться на лучшее.

Третья попытка это ещё и потому, что третий матч между командами в нынешнем сезоне. К первому, Суперкубку, в январе обе подошли в подвешенном состоянии, нестабильными, с отставанием от лидеров. Правда, пока ещё без далеко идущих выводов. Поражение из-за нереализованного пенальти Лоренцо Инсинье в концовке ввергло "Наполи" в сумасшедший кризис, вызвало ссору главного тренера с владельцем клуба на фоне переговоров последнего с другими тренерами. А "Ювентус" укрепился, начал догонять в лиге, вышел в финал Кубка. Однако второй очный матч с уже забитым пенальти Инсинье вверг и "Юве" в кризис.

Какова ситуация на сегодня? Ясно, что Дженнаро Гаттузо уйдёт по окончании сезона. И как раз это, как и полный запрет тренеру и игрокам на интервью, принесло тишину. Также травмированная атака вернулась. Как результат - уже шесть побед и ничья в семи последних матчах во всех турнирах. В том числе и гостевые 1:0 над "Миланом" и 2:0 над "Ромой". По очкам, набранным во втором круге Серии А, "везувиани" вторые сразу после "Интера". Их оборона умеет быть стабильной в критические моменты, атака умеет забивать. Фабио Каннаваро даже допускает, что их футбол самый активный и современный в Европе.

"Ювентус" же близок к развалу. Впервые в сезоне два матча лиги подряд без побед - звучит не так страшно. Но поражение дома от "Беневенто" и ничья в дерби глубоко ранили. Прежде всего - из-за игры, грубейших ошибок в обороне при простых передачах назад, из-за выключения после мощного дебюта, слабого креатива. В субботу в концовке матча ближе к победе был "Торино". "Юве" признаёт, что Скудетто потеряно и очень боится потерять место в Топ-4. Ещё и дисциплина пошатнулась, и участие Дибалы, МакКенни и Артура в вечеринке несмотря на антикоронавирусные протоколы вызвало немалую злость в клубе.

Каким будет матч? Андреа Пирло несколько раз спросили о закрытой игре. Он отвечал, что как раз ожидает открытую. Будет ли такая? Под угрозой отставки в случае поражения (президент клуба Андреа Аньелли уже провёл встречу с Массимилиано Аллегри, хотя сам Пирло сказал, что знал о ней и назвал обычной дружеской), с такими ошибками в обороне, с лишь двумя "сухими" матчами из последних десяти туринцы будут осторожны. А команда Гаттузо в Топ-матчах всегда осторожна, разве что пытаясь владеть мячом. Тем более - после трёх пропущенных от "Кротоне". Потому если обе и разыграются, то во втором тайме.

Интересно привести высказывания трёх экс-игроков команд. Бывший вратарь "Ювентуса" Стефано Таккони очень беспокоится, видит плохие знаки и даже заявил, что ожидает катастрофу. А вот бывший капитан "Наполи" Джузеппе Брусколотти "не полагается на "Ювентус" в кризисе". То есть напоминает, что прижатый к стенке "Юве" всегда умеет находить решения, дополнительные ресурсы. Его партнёр по золотому "Наполи" 80-х Сальваторе Баньи согласен. Он призывает гостей прессинговать, атаковать, играть на победу. Но при этом согласен на ничью, помня об умении туринцев выстреливать именно в таких ситуациях.

Кадры

Участники той вечеринки МакКенни, Артур и Дибала уже вернулись в ростер. Последний, по словам Пирло, даже готов играть с первых минут. Впервые с января. Также Андреа подтвердил, что Хуан Куадрадо может и сыграть на позиции вингера. Впрочем, вряд ли ожидают большие изменения. Тем более, что в обороне с отсутствием Бонуччи и Демираля из-за коронавируса (также заражён Бернардески) вариантов не так много. Тренер надеется, что возвращения опорников Рабио и МакКенни усилят команду. И не желает менять вратаря Щесны, несмотря на плохую работу во время двух пропущенных от "Торино" мячей.

Криштиану Роналду с восемью голами в семи последних матчах лиги возглавит атаку.

В "Наполи" кадровая ситуация гораздо лучше. Сдвоенная атака Осимхен-Мертенс, отсутствие лучшего опорника Демме и лидера обороны Кулибали внесли дисбаланс и принесли три пропущенных от "Кротоне". Завтра всё будет иначе - Кулибали, Демме и Зелински в составе. Как и Оспина, сломанный палец которого заживает. Атаку возглавит Дрис, которому не хватает одного гола до рекорда всех времён за "Наполи" в Серии А (102). И капитан Инсинье, признанный лучшим игроком лиги в марте. Ожидается даже возвращение в "старт" лучшего игрока команды до марта Лосано. Впервые с предыдущего матча против "Юве".

Статистика очных матчей

В последних пяти очных матчах во всех турнирах обе побеждали дважды. Также в финале Кубка Италии была зафиксирована ничья 0:0 с победой "Наполи" в серии пенальти. Если смотреть на последние десять очных матчей - статистика почти равная. Четыре победы "Наполи", пять - "Ювентуса" - и та же ничья в Кубке. А вот если брать лишь десять последних матчей на "Алльянц Стадиум" - преимущество очевидно. Девять побед хозяев против одной у гостей.

Прогноз: Ювентус - Наполи 2:1

Победой в Суперкубке Пирло запустил процесс, который закончится уходом Гаттузо. Победой в лиге Дженнаро, возможно, запустил такой же процесс для своего друга. Оба будут мстить. "Наполи" будет мстить за все потерянные Скудетто. Впрочем, дважды подряд "Ювентус" не проваливается. Об этом часто напоминают. На провал против "Интера" он ответил победой в Суперкубке. На неудачу в Неаполе в лиге - пятью сильными матчами. Сейчас он неудачно отыграл в лиге дважды, и это уже слишком много. Слишком близко к развалу. Так что мои ощущения схожи с Баньи и Брусколотти. Пока ещё чемпион соберётся.