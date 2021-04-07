Интер - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 7.04.2021

7 апреля. 19:45. Серия А. Перенесённый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Перенесение матча 28-го тура Серии А из-за заражений коронавирусом в стане "Интера" вселило новые надежды в его конкурентов. Ведь подопечные Антонио Конте очень не любят играть по два раза в неделю, а с этим переносом их ожидали шесть матчей за 23 дня. Но пока что "Милан" и "Ювентус" все отдаляются и ничем не показывают, что готовы бороться за Скудетто. "Аталанта" и "Наполи" в отличной форме, но далеки. "Нерадзурри" же не сбавляют темп. Победа сегодня увеличит их отрыв от второго места до 11-ти очков за девять туров до окончания сезона. И тогда попробуй догони!

Вообще-то, в последнее время "Интер" не впечатляет. Последние четыре победы он одержал с разницей лишь в один мяч, немало страдая по ходу матчей. В Болонье большей частью оборонялся, радуясь плохим ударам соперника с хороших позиций, забил с навеса центрального защитника с левого фланга. Конте хвалил подопечных за характер и сфокусированность, об игре же особо не говорил. Тем не менее, серия побед в лиге уже достигла девяти, чего не было с 2007-го года. В последних 11-ти матчах поражений не было, и было лишь три пропущенных. Медленно, но безжалостно команда идёт к Скудетто.

Даже сам Конте, еще совсем недавно яростно отметавший такие разговоры, уже не отрицает, говоря лишь, что "нужно закончить этот путь". А пресса и вовсе выдает заголовки вроде "тебя уже не догонят".

"Сассуоло", в принципе, борется за восьмое место, но довольно лениво. Он добыл лишь одну победу в последних шести матчах. Матчи "нероверди" всегда жутко интересно смотреть, но им самим не всегда весело. Три последних были решены после 80-ой минуты с победой, ничьей и поражением от аутсайдера "Торино", несмотря на 2:1 на 85-ой. В последнем, против "Ромы", они полностью доминировали, владели мячом 70 процентов времени, должны были забивать 5-6 мячей. Но ушли от 1:2 лишь в концовке. Роберто Де Дзерби доволен реакцией команды на трудности, но зачем создавать их самой себе?

Кадры

Обе команды немало ослаблены. "Интер" остался без дисквалифицированных Бастони и Брозовича, травмированных Коларова и Перишича. Хакими и Барелла сильно устали, Видаль разочаровывает. Даже говорят о выходе в центре обороны крайнего защитника Дармиана. А подобные эксперименты очень дорого стоили Конте в начале сезона. Есть же Раноккия, который надежно подменяет. Также говорят об отдыхе Лаутаро Мартинеса в пользу Алексиса Санчеса. Хотя как раз чилиец всегда удачно пользуется шансом. Также уставшему Лукаку замены нет.

У "Сассуоло" потери даже серьёзнее. В отличие от Бареллы, Бастони и Сенси, которых "всего лишь" тестируют на коронавирус каждый день, "нероверди" своих сборников просто отправили в изоляцию для предосторожности. Берарди, Капуто, Локателли, Феррари и Мулдур не попадут в заявку. Плюс Бурабия, Дефрель и Айхан травмированы. Против "Ромы" всех не хватало и в атаке (реализация), и в обороне (ошибки). Хотя центрфорвард Распадори, 21-летний капитан, свой гол забил. Скамья запасных у "Сассуоло" одна из наиболее глубоких и сбалансированных в лиге.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Де Фрай, Хакими, Гальярдини, Эриксен, Барелла, Янг, Лукаку, Алексис Санчес

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш, Пелузо, Рожерио, Маньянелли, М. Лопес, Траоре, Джуричич, Хараслин, Распадори

Статистика очных матчей

Ранее "Сассуоло" считался бичом "Интера". В девяти очных матчах он победил семь раз и проиграл лишь однажды. В первый сезон Конте результаты также дались нелегко. Его команда вела со счётом 4:1 в гостях, но пропустила дважды и чуть не потеряла очки. А дома пропустила два мяча и забила один после 80-ой минуты. Тот матч закончился со счётом 3:3. Впрочем, в первом круге нынешнего сезона все уже прошло гораздо легче. 2:0 на 14-ой минуте и 3:0 в итоге. Голы на счету Санчеса, Кирикеша (автогол) и Гальярдини.

Прогноз: Интер - Сассуоло 3:2

"Сассуоло" всегда доставляет неприятности грандам. Не проиграл дважды "Роме", взял четыре очка у "Наполи". Хотя и часто наивен, не реализовывает убойные шансы. Лидер лиги по владению мячом будет искать его и в матче против лидера лиги по очкам. Де Дзерби также хочет взять реванш за наивно упущенный матч первого круга. Потому Конте заявляет, что вместе с желанием играть в свою игру нужно максимальное внимание и уважение к сопернику. Недостаточное внимание против него и вправду может стоить очень дорого. Но все же "Интер" и по составу, и по игровому балансу сильнее.