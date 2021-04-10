Парма - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.04.2021

10 апреля. 19:00. Серия А. 30-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Милан"

Главный арбитр: Фабио Мареска

11 очков отставания означают, что можно уже не думать о первом месте. Нужно защищать второе. Защищать место в Топ-4. От "Наполи", отстающего от вице-лидера лишь на четыре очка. С этими мыслями "Милан" приехал в Парму. Правда, не только с ними. Матч предыдущего тура против "Сампдории" (1:1) оставил весьма неприятный осадок, разозлил руководство клуба. Потому "россонери", одержавшим лишь три победы в последних 12-ти матчах во всех турнирах, обязательно нужно побеждать. Впрочем, позарез нужна победа и "Парме", отстающей на четыре очка от 17-го места. Так что ожидается битва.

Оптимизма "Милану" добавляет гостевая форма. По выступлениям в гостях он лучший в лиге - 12 побед, ничья и поражение в 14-ти матчах. В том числе и три победы подряд. Камбек во Флоренции, очень уверенный 2:0 в Вероне, почетная победа над "Ромой". Хотя прямо перед ними состоялось позорное поражение в Специи. В целом же команда в 2021-ом году страдает, лишь шестая по набранным очкам. Из семи последних матчей на всех полях выиграла два. Соответственно, болельщики весьма беспокоятся о судьбе места в зоне Лиги Чемпионов. Если такая игра и результаты сохранятся - оно уплывет.

"Парма" в игровом плане чувствует способность прорыва. Но уж слишком долго подводят результаты. Из последних семи матчей она проиграла лишь два, отчаянно борется. В Беневенто в предыдущем туре вырвала ничью на 88-ой минуте, до этого во Флоренции вела в счете на 93-ей. 14-го марта уверенно переиграла "Рому". Проблема в множестве упущенных шансов победить в других матчах. Например, в двух подряд упущенных 2:0 в конце февраля. Отсюда и лишь одна победа в 20-ти последних матчах, 58 пропущенных в 29-ти и 19-ое место в турнирной таблице. Ей постоянно чего-то не хватает для победы.

Следует отметить, что в матчах с участием "крестоносцев" счет 2:2 популярен. Таких уже было шесть. В том числе и в первом круге против "Милана". Тогда также был потерян счет 2:0, причем победа - на 91-ой минуте. Хотя игра была хороша. Неуклюжая игра "россонери" при владении мячом и тогда сыграла с ними злую шутку. Сегодня хозяева "Эннио Тардини" также будут убегать в фирменные контратаки. С добавлением быстрого весьма опасного румынского тандема Михейле-Ман. Стефано Пиоли отмечает, что без качества и ритма его "Милан" страдает. Без них и внимания будет страдать и сегодня.

Кадры

В распоряжение Пиоли, вышедшего на первое место по длине каденции тренера в "Милане" с 2014-го года (548 дней), вернулись все игроки атаки и центра поля. Нет лишь защитников Калабрии и Романьоли. Первого заменит либо Далот, либо Калулу (эксперимент с вингером Салемакерсом не удался), второй и без того запасной. Слева в атаке Крунича заменит либо уже готовый играть Ребич, либо автор гола в Генуе Хауге, забивший пять за 871 минуту игры за клуб. Беннасер также добавляет. А вот Златан Ибрагимович сильно устал. А Доннарумма и Чалханоглу отвлечены сагами вокруг нового контракта.

Особое внимание к левому защитнику Тео Эрнандесу. "Парма" - единственная команда, которой он забивал более одного мяча. В том числе и дубль в первом круге. С другой стороны, против "Сампдории" он допустил ужасную голевую ошибку с поперечным пасом и в целом в плохой форме. Что победит у него? Форма или статистика?

В "Парме" возвращается Жервиньо, часто отличающийся именно в матчах против грандов. Роберто Д'Аверса надеется, что он наконец-то поможет команде, как не раз делал в прошлом. Михейле и Ман забивали в последних матчах и очень опасны в контратаках. Центрфорвард Грациано Пелле набирает форму. Бывший любимец болельщиков "Милана" Юрай Куцка всегда борется. Он, Куртич и Эрнани умеют подключаться вторым темпом. Отсутствуют игроки атаки Карамо, Зиркзее, Инглезе, Брунетта, защитник Якопони, полузащитник Сиприен. Впрочем, хорошие замены всем есть.

На правом фланге обороны выйдет Конти, арендованный у "Милана" с обязательством выкупа в случае сохранения "Пармой" места в Серии А.

Прогноз: Парма - Милан 1:2

В целом "Парма" - удобный соперник для "Милана". Набрала лишь два очка в семи последних очных матчах. Пропускала от него в 15-ти матчах подряд, в семи дома подряд. Никому Ибрагимович не забивал в своей карьере больше - десять мячей. В среднем каждые 89 минут. С другой стороны, в последнее время она набирает ненамного меньше очков и играет не хуже. Она вполне способна набрать очки сегодня. Подопечным Пиоли будет очень сложно. Хотя выездная форма должна их вывести. Скорее всего, подопечным Д'Аверсы вновь не хватит сил и характера в концовке.